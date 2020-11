TrustedServer-sikkerhet: Kun med ExpressVPN

TrustedServer øker konsistens og sikkerhet

Tradisjonelt installerer serveradministratorer operativsystemet (OS) og programvaren når serveren settes opp for første gang, og legger så til oppdateringer etterhvert. Hver endring som gjøres er en mulighet for at ulikheter kan oppstå blant serverne, noe som reduserer sjansen for at alle servere bruker den eksakt samme koden. En server som ble satt opp for flere år siden kjører kanskje på en måte som er farlig ulik det administratorene bruker i dag.