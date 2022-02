Threat Manager: Blokker app-sporere med ett trykk

Et VPN sørger for at operatørene som kobler deg til det store internettet, som internettleverandøren din og dens underleverandører, ikke kan se hva du gjør på nettet. Uansett kan hvilken som helst app eller nettside du bruker, registrere aktivitetene dine og dele disse dataene med tredjeparter.

For eksempel kan en nyhetsapp eller et nettsted registrere hvilke artikler du har lest og dele disse dataene med et annet selskap, som bruker denne informasjonen til å bygge en digital profil om deg. Den digitale profilen din kan deretter brukes til å hjelpe andre selskaper med å bestemme hvilke annonser og artikler som skal vises til deg. Threat Manager bidrar til å begrense noe av denne delingen.