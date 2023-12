Når du bruker ExpressVPN på ruteren din, kontrollerer du den via en nettleser på telefonen eller datamaskinen. Du kan velge hvilken VPN-lokasjon du vil bruke for hver enhet, via enhetsgrupper.

Med enhetsgrupper kan du opprette opptil fem grupper for enhetene dine, der hver gruppe kan kobles til en bestemt VPN-serverlokasjon. Du kan for eksempel strømme et TV-program fra Storbritannia mens et annet familiemedlem ser på en amerikansk basketballkamp, et annet hører på musikk fra Canada, og et annet kobler seg til Australia for å spille videospill. Du kan til og med ekskludere en gruppe fra VPN-nettverket fullstendig.

Det er enkelt å dra og slippe enheter i forskjellige grupper, og det er utformet slik at andre brukere på nettverket ikke forstyrres når du endrer lokasjonen til en enhetsgruppe.

Finn ut mer om enhetsgrupper.