Hvorfor skulle jeg ville skjule min IP?

IP-adressen din sier mye om deg. Når du ikke skjuler IP-adressen din, avslører du sannsynligvis mer enn du innser vedrørende lokasjon, identitet og aktivitet, slik at andre parter kan kontrollere nettopplevelsen din.

Skjul min IP = Skjul min lokasjon

IP-adresser er ofte tett knyttet til en fysisk lokasjon. Hvis noen kjenner din offentlige IP-adresse, kan de greie å gjette hvor du er akkurat nå.

Avhengig av hvem du er, kan dette enten være veldig praktisk eller veldig farlig. Uansett ønsker de fleste å ha kontroll over hvem de avslører sin lokasjon for og når, og liker ikke å ha sin lokasjon avslørt uten deres tillatelse.

ExpressVPN lar deg erstatte din IP-adresse med en sikker VPN-IP-adresse fra hvilket som helst av 160 steder i 94 land rundt om i verden, og gir deg kontrollen tilbake.

Skjul min IP = Beskytt min identitet

Fordi hver enhet på internett har en unik offentlig IP-adresse, kan denne IP-adressen også brukes til å identifisere den aktuelle enheten, som kan spores tilbake til en enkelt person. Det gjør det relativt enkelt for et nettsted, en tjeneste eller en app å koble spesifikke internettaktiviteter til en bestemt person.

Dette er veldig praktisk for personer og bedrifter som ønsker å følge med på deg, men ikke bra for alle som tror på personvern. Hvis du ikke er komfortabel med at tredjeparter vet hvilke nettsteder du besøker, hva du laster ned, og hvem du snakker med, må du skjule din IP.

Skjul min IP = Gjenopprett min frihet

Å kjenne din offentlige IP-adresse lar nettsteder, apper og tjenester kontrollere opplevelsen din basert på hvor eller hvem de tror du er. Men hvis du kan endre IP-adressen din, kan du selv bestemme hva slags opplevelse du vil ha.

Andre parter langs tilkoblingen din, som din Wi-Fi-nettverksoperatør, internett-leverandør eller til og med myndigheter, kan også bruke IP-adressen din til å blokkere, omdirigere og sensurere nettaktiviteten din. Å sende trafikken din via et VPN med en annen IP-adresse lar deg overvinne sensur og gir deg friheten din tilbake.