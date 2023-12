Å ha et VPN på Apple TV har massevis av fordeler, ikke minst å kunne strømme hva du vil i ultrarask HD, fri fra innholdsbasert struping fra internettleverandøren din. Vi har jobbet for å sørge for at ExpressVPN er kompatible med mange ulike tjenester rundt om i verden, fordi vi mener at du aldri bør måtte ofre personvernet og sikkerheten din bare fordi du strømmer. Så hvis du søker å forbedre Apple TV-opplevelsen din, kan et VPN med sikkerhet oppnå det.