×

For din trygghet og sikkerhet, krever vår kortprosesserende server at du skriver inn kortsikkerhetsnummeret eller kortverifiseringsnummeret ditt, hvis et er tilgjengelig. Koden er et 3 eller 4-sifret tall trykket på kortet ditt.

Visa, Mastercard eller Discover: Den 3-sifrede koden står på baksiden av kortet ditt, til høyre for kortnummeret (se under).

American Express: Den 4-sifrede koden finnes på forsiden av kortet ditt, til venstre eller høyre over kortnummeret ditt (se under).

Hvis kortet ditt ikke har en sikkerhet- eller verifikasjonskode, vennligst prøv et annet kort eller skriv inn nummeret 000.