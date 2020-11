Den beste anonyme VPN-beskyttelsen

ExpressVPN tar ditt personvern seriøst.

Vår forpliktelse til ditt personvern betyr at vi aldri beholder sensitiv informasjon og at vi eliminerer både aktivitetslogger og tilkoblingslogger. Våre systemer er bygget rundt å IKKE vite hvordan kunder bruker våre tjenester. ExpressVPN kan ikke besvare spørsmål som “Hvilke brukere var tilkoblet en bestemt IP-adresse på et bestemt tidspunkt?” eller “Hvilke brukere har vært inne på et bestemt nettsted?” fordi vi ganske enkelt aldri har disse sensitive dataene.

For å beskytte våre kunders personvern, lagrer ExpressVPN bare et minimum av informasjon som kreves for å drive en svært pålitelig VPN-tjeneste i stor skala. For mer informasjon, vennligst se ExpressVPNs retningslinjer for personvern. I tillegg har uavhengige revisorer fra PwC inngående undersøkt koden vår og intervjuet teammedlemmene våre for å bekrefte hvorvidt VPN-serverne våre var i samsvar med personvernpolitikken vår, inkludert politikken vår av å ikke lagre noen aktivitet- eller tilkoblingslogger. Revisjonen sjekket også at TrustedServer-teknologien opereres som vi har beskrevet. Les mer om den uavhengige revisjonsrapporten.