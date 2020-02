The Copyright Amendment Bill

Også kalt Online Infringement Bill, the Copyright Amendment Bill lar de australske myndighetene tvinge internettleverandører til å blokkere utenlandske nettsider basert på bevis på brudd på opphavsretten. Som de fleste anti-piratkopieringslovgivningene, er dette lovforslaget velmenende men farlig. Det lar definisjonen av et "støtende nettsted" åpne for vide tolkninger og misbruk. Nettsteder som ellers er lovlige, men som tilfeldigvis er vert for noen piratkopierte filer, kan bli helt stengt.

Oppbevaring av metadata

En australsk lov vedtatt i 2015 krever at alle telekom (inkludert nettleverandører) lagrer bruker-metadata i opptil 2 år og gir dem på forespørsler til offentlige etater. Disse dataene inkluderer kilden og destinasjonen til en e-post, samt tid og dato for en nettøkt.

Liker du ikke at de australske myndighetene ser deg via internettleverandøren din?

Bruk et VPN for å skjule IP-adressen og kryptere nettrafikken din så nettdataene dine er skjult for internettleverandøren din og andre tredjeparter.

Skaff ExpressVPN

Støtt internettfrihet

ExpressVPN er en stolt økonomisk støttespiller for ideelle organisasjoner, som: