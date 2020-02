Bill C-11 (the Copyright Modernization Act)

Bill C-11 tvang nettleverandører til å delta i rettsforfølgelsene av sine egen kunder. Under de nye “Notice and Notice”-bestemmelsene som ble satt i kraft i januar 2015, er internettleverandøren din tvunget til å lagre alle logger over din aktivitet i minst seks måneder, som så overleveres til myndighetene om du er anklaget for brudd på opphavsrettighetene. Selv om dette bare er ment for å bekjempe brudd på opphavsrettighetene, setter Bill C-11 en uheldig presedens for myndighetsovervåking i Canada.