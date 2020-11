VPN-protokoller: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Forskjellen mellom TCP og UDP

ExpressVPNs versjon av OpenVPN støtter både UDP- og TCP-porter. I ExpressVPN-appen er OpenVPN referert til som «UDP» eller «TCP», to internettprotokoller som kan påvirke ytelsen stort.

Hva er UDP?

UDP står for User Datagram Protocol. Selv om det kan konfigureres til å kjøres på hvilken som helst port, kjører OpenVPN best på en UDP-port. UDP lar ikke mottakeren bekrefte mottak av dataene eller be om at informasjonen sendes på nytt. Dette lar UDP etablere tilkoblinger og overføre data raskere. ExpressVPN-appen din vil sannsynligvis velge UDP når den bruker OpenVPN. Som standard vil du oppleve høyere hastigheter over UDP. På ustabile nettverk vil du imidlertid kanskje ha en bedre opplevelse om du bytter til TCP.

Hva er TCP?

TCP står for Transmission Control Protocol. I motsetning til UDP sjekker TCP nøye om dataene er mottatt av mottakeren i riktig form og rekkefølge, og kan etterspørre dem igjen. Dette resulterer i økt pålitelighet på bekostning av tidsforsinkelse.