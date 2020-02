Hvis du er i et land med sensur og ønsker å fjerne blokkeringen av amerikanske nettsteder og tjenester, koble til den amerikanske VPN-serverlokasjonen som er nærmest din faktiske plassering. For eksempel hvis du er i Asia og ønsker tilgang til Facebook, Twitter, Gmail, og YouTube, prøv Los Angeles eller San Jose. Hvis du er i Europa, prøv å koble til New York eller New Jersey.