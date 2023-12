Bruk disse stegene for å konfigurere et VPN for Windows PC for universitet eller bedrift:

Trykk på Start-knappen og velg Innstillinger

I Windows-innstillinger velger du Nettverk og internett

Deretter velger du VPN og Legg til en VPN-tilkobling

En dialogboks vises hvor du kan legge inn VPN-leverandørens detaljer

Selv om disse stegene er relativt enkle, må du manuelt justere innstillingene på PC-en din og fylle ut alle de riktige VPN-leverandørdetaljene for at det skal fungere. Med ExpressVPNs VPN for Windows trenger du bare å laste ned appen og trykke på «På»-knappen.

Husk at et VPN for bedrift eller universitet er ment å beskytte og tjene interessene til institusjonen, ikke nødvendigvis menneskene som bruker den. ExpressVPN, på den annen side, er helt designet for å beskytte sikkerheten og personvernet til deg som individ.