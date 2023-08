Live US Open: kijk tennis met een VPN

Kijk live naar de US Open van 28 augustus t/m 10 september 2023 en mis geen enkele wedstrijd van het laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen. Volg het Amerikaanse tenniskampioenschap live vanaf Flushing Meadows, New York! Hoe ver zullen Nederlanders Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus raken? Kaapt de Belgische Elise Mertens nog eens de prijs weg in het vrouwendubbel? Regerend kampioenen Carlos Alcaraz en Iga Świątek hopen hun titel te verdedigen, al zal Alcaraz drievoudig winnaar Novak Djokovic het hoofd moeten bieden nu die dit jaar terugkeert. Livestream de US Open 2023 met de kijkopties hieronder.

Zo kun je de US Open gratis live kijken

Je kunt de US Open 2023 met een VPN livestreamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die je wilt bekijken. Als je bijvoorbeeld de gratis Australische uitzending wilt streamen, verbind dan met een veilige server in Sydney, Melbourne of Perth. Bekijk het schema van de zender waar je naar wilt kijken, bijvoorbeeld 9Now. Veel kijkplezier!

Gratis US Open-livestreams

9Now

Prijs: gratis

Locatie: Australië

Het Australische Channel 9 heeft gratis uitzendrechten voor elke tennis major, en dat geldt ook voor de US Open! Kijkers kunnen afstemmen via de 9Now-website of via de mobiele apps voor iOS en Android. Mogelijk moet je een geldige Australische postcode invoeren (bijv. 2000 of 3001) om je aan te melden, maar het is geheel gratis.

Probeer ExpressVPN

TVNZ

Prijs: gratis

Locatie: Nieuw-Zeeland

TVNZ, of Television New Zealand, is een gratis tv-zender. Het online streamingplatform TVNZ OnDemand zal de US Open 2023 aanbieden. Om veilig via TVNZ te livestreamen, verbind je eenvoudigweg met een Nieuw-Zeelandse ExpressVPN-server en meld je je daarna aan op de TVNZ-website.

Livestream US Open op je tv

US Open kijken op je tv? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op je tv in te stellen.

Live US Open kijken: andere livestreams

Viaplay

Prijs: 15,99 EUR per maand

Locatie: Nederland

In Nederland kunnen kijkers profiteren van de US Open-uitzending bij Viaplay. De streamingdienst heeft de uitzendrechten voor 2023. Je kunt er ook kijken naar een ruim aanbod van entertainment en andere sportuitzendingen zoals de Formule 1.

Live US Open kijken met ExpressVPN

Eurosport

Prijs: varieert

Locatie: België en andere Europese markten

Eurosport brengt live verslag uit van de US Open 2023 in België. Bekijk zeker het officiële Eurosport-schema. Eurosport biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

US Open live op je pc of laptop kijken? Download de ExpressVPN-add-on voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Probeer ExpressVPN

ESPN+

Prijs: vanaf 10 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten

ESPN heeft de uitzendrechten voor de US Open 20223in de VS. Het evenement zal worden uitgezonden door ESPN, ESPN 2, ESPN 3 (beschikbaar via de belangrijkste cord-cuttingdiensten in de VS) en ESPN+. Kijk op de website van ESPN voor het speelschema. Er zijn verschillende gratis proefversies beschikbaar. Je hebt mogelijk een Amerikaans factuuradres nodig om je te abonneren op fuboTV, Sling TV of Hulu.

Meer weten: kijk ESPN+, fuboTV, Sling TV, YouTube TV en Hulu met ExpressVPN.

Amazon Prime Video UK

Prijs: 8 GBP per maand

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Amazon heeft de uitzendrechten voor de US Open 2023 in het Verenigd Koninkrijk. Er is een 30-daagse gratis proefperiode beschikbaar.

NB: Je hebt mogelijk een Brits factuuradres nodig om je te abonneren op Amazon Prime Video UK.

TSN

Prijs: 20 CAD per maand

Locatie: Canada



In Canada heeft TSN de uitzendrechten voor de US Open van 2023. Helaas biedt TSN geen gratis proefabonnement aan. Gebruikers kunnen echter wel een dagpas kopen voor minder dan 11 CAD.

Probeer ExpressVPN

Speelschema US Open 2023

Het US Open-grandslamtoernooi vindt plaats van 28 augustus t/m 10 september 2023 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center, Queens, New York City.

Datum Sessie Starttijd (dag) Starttijd (avond) Uitgelichte wedstrijden 28 augustus 1 + 2 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Eerste ronde 29 augustus 3 + 4 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Eerste ronde 30 augustus 5 + 6 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Tweede ronde 31 augustus 7 + 8 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Tweede ronde 1 september 9 + 10 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Derde ronde 2 september 11 + 12 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Derde ronde 3 september 13 + 14 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Vierde ronde 4 september 15 + 16 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Vierde ronde 5 september 17 + 18 17.00 uur ET / 23.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Kwartfinales dames en heren 6 september 19 + 20 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Kwartfinales dames en heren 7 september 21 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Halve finales dames 8 september 22 + 23 17.00 uur ET / 23.00 uur CEST 19.00 uur ET / 13.00 uur CEST Halve finales heren 9 september 24 17.00 uur ET / 23.00 uur CEST 16.00 uur ET / 22.00 uur CEST Finale gemengd dubbelspel (of finale herendubbel); Finale dames 10 september 25 11.00 uur ET / 17.00 uur CEST 16.00 uur ET / 22.00 uur CEST Finale damesdubbel; Finale heren

Quoteringen US Open 2023

Wie wint de US Open 2023? Hier zijn de laatste odds volgens het FanDuel Sportsbook.

Heren enkelspel

Speler Quotering Novak Djokovic +130 Carlos Alcaraz +160 Daniil Medvedev +750 Jannik Zondaar +1000 Alexander Zverev +3100 Stefanos Tsitsipas +3400 Karen Khachanov +4400 Casper Ruud +4500 Holger Rune +4400

Dames enkelspel

Speler Quotering Iga Świątek +220 Aryna Sabalenka +490 Elena Rybakina +750 Coco Gauff +900 Jessica Pegula +1100 Caroline Garcia +1600 Ons Jabeur +1700 Karolina Muchová +2100 Markta Vondroušová +2600

Wie zijn de topspelers op de US Open 2023?

Carlos Alcaraz en Novak Djokovic arriveren in New York City als de favorieten om de US Open 2023 te winnen. Beiden hebben eerder gewonnen, maar Alcaraz – de huidige nummer 1 van de wereld – is de titelverdediger na zijn overwinning van vorig jaar op Casper Ruud. Als Alcaraz of Djokovic vroegtijdig uitvallen, dan is het uitkijken naar Daniil Medvedev, Jannik Sinner en Holger Rune, die allemaal hopen op een eerste US Open-titel.

Bij de vrouwen zoekt Iga Świątek revanche voor haar verlies op Wimbledon. Kan ze haar tweede opeenvolgende US Open winnen, of zal Wimbledon-kampioene van 2022 Elena Rybakina haar tweede grote grand slam veroveren?

Wat is het prijzengeld voor de US Open 2023?

Het prijzengeld voor de US Open 2023 bedraagt ​​65 miljoen USD, een stijging van 8% ten opzichte van 2022. De heren- en dameskampioenen enkelspel ontvangen elk 3 miljoen USD, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Het prijzengeld voor alle evenementen is gestegen, waarbij de laagstbetaalde spelers in de hoofdtrekking 81.500 USD ontvangen, vergeleken met 70.000 USD in 2022.

Recente winnaars van de US Open

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Serena Williams en Iga Świątek hebben de afgelopen jaren allemaal de US Open gewonnen. Hier is een volledige lijst met winnaars die teruggaat tot 2013.

Jaar Winnaar heren Winnaar dames 2013 Rafael Nadal (2e titel) Serena Williams (5e titel) 2014 Marin Cilic Serena Williams (6e titel) 2015 Novak Djokovic (2e titel) Flavia Pennetta 2016 Stan Wawrinka Angelique Kerber 2017 Rafael Nadal (3e titel) Sloane Stephens 2018 Novak Djokovic (3e titel) Noami Osaka 2019 Rafael Nadal (4e titel) Bianca Andreescu 2020 Dominicus Thiem Naomi Osaka (2e titel) 2021 Daniil Medvedev Emma Raducanu 2022 Carlos Alcaraz Iga Świątek

Neem ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en je contentprovider voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over livestream US Open tennis Kan ik het US Open tennis live streamen op mijn computer? Jazeker! Als u de streamingdienst vanuit een webbrowser bezoekt, zorg er dan voor dat u ook de ExpressVPN extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een aantal functies die problemen met streaming kunnen verhelpen. Kan ik het US Open live kijken op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat zoals iOS en Android. Welke streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populairste streamingdiensten over de hele wereld. Met een VPN voor streaming kunt u veilig in supersnel HD met onbeperkte bandbreedte kijken, zonder afknijpen (wat de internetsnelheid soms kan vertragen). Mis geen moment van uw favoriete team en stream sport waar u ook bent. Op reis of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi is ExpressVPN een geweldige manier om van de beste sportuitzendingen te genieten. Koop ExpressVPN Ik ben met de VPN verbonden maar mijn internet is traag. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken voor een trage internetsnelheid of stream: De afstand van de door u geselecteerde VPN-serverlocatie tot uw fysieke locatie

Uw verbindingstype ( bekabelde internetverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

internetverbindingen zijn betrouwbaarder dan verbindingen) Suboptimale internetsnelheid op uw locatie

Uw soort apparaat en verwerkingsvermogen Probeer een van de volgende stappen om het probleem op te lossen: Download de nieuwste versie van ExpressVPN

Verbind met een andere serverlocatie

Verander van VPN-protocol Als u al het bovenstaande geprobeerd hebt en nog steeds problemen ervaart met uw internetsnelheid, kunt u dag en nacht contact opnemen met onze helpdesk. Meer oplossingen voor trage streaming- en internetsnelheid. Wie heeft het US Open van 2022 gewonnen? De 19-jarige Carlos Alcaraz uit Spanje versloeg Casper Ruud in de finale van het US Open herenenkelspel van 2022 en behaalde daarmee zijn eerste grandslamtitel. Iga Swiatek kwam naar New York als de nummer 1 en versloeg Ons Jabeur in twee sets in de damesfinale. Hoeveel kosten tickets voor het US Open tennis? Volgens Stubhub kosten vroege rondes van het US Open rond de 250 USD. Tickets voor de mannenfinale beginnen meestal rond de 400 USD en kunnen oplopen tot 5.000 USD. Hoeveel sets worden er bij het US Open tennis gespeeld? Aangezien het US Open een Grand Slam-evenement is, zijn de wedstrijden de beste van vijf sets voor mannen en drie sets voor vrouwen. Hoeveel rondes zijn er in het US Open tennis? Het US Open tennistoernooi telt zes rondes met in totaal 64 spelers. Hoe werkt de kwalificatie voor het US Open tennis? Spelers kunnen zich kwalificeren voor Grand Slam-evenementen zoals het US Open door ofwel bij de beste 104 spelers te horen, drie rondes te winnen in het kwalificatie-evenement, of door een wildcard-uitnodiging te ontvangen. Hoeveel bedraagt het prijzengeld van het US Open? Het prijzengeld voor de US Open 2023 bedraagt ​​65 miljoen USD, een stijging van 8% ten opzichte van 2022. De heren- en dameskampioenen enkelspel ontvangen elk 3 miljoen USD, een stijging van 15% ten opzichte van vorig jaar. Het prijzengeld voor alle evenementen is gestegen, waarbij de laagstbetaalde spelers in de hoofdtrekking 81.500 USD ontvangen, vergeleken met 70.000 USD in 2022.