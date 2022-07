Als u om welke reden dan ook ni et tevreden bent over het kijken naar SVT Play met ExpressVPN, neem dan binnen 30 dagen contact op met de helpdesk voor een volledige restitutie.

Dit is de eerste VPN dienst die mijn streamingdiensten niet vertraagt of buffert terwijl ik thuis ben. Ik waardeer dat en dank jullie allemaal dat jullie het zo goed doen!

Gebruik deze dienst nu al twee jaar... hij is onfeilbaar. Werkt met elke app en streamingdienst. Uptime is goed, geen haperingen of vertraging op streams.

Perfect. In tegenstelling tot andere VPN's die er een eeuwigheid over deden om iets te streamen, merk ik met ExpressVPN geen enkel verschil. Er is veel voor nodig om mij gelukkig te maken, maar dit deed het voor mij.

Het kan zijn dat streamingdiensten als SVT Play op bepaalde locaties en netwerken geblokkeerd worden, of opzettelijk worden vertraagd door openbare wifi netwerken om bandbreedte te besparen. Maar ExpressVPN versleutelt al uw internet activiteit, daardoor kan uw verkeer niet worden geblokkeerd of vertraagd op basis van de content die u kijkt.

Ja, het netwerk van ExpressVPN is geoptimalizeerd voor het kijken naar SVT Play en andere streamingdiensten, dus u kunt alle nieuwste programma's kijken zonder uw eigen privacy en veiligheid in gevaar te brengen.

SVT Play is de on-demand streamingdienst die wordt aangeboden door Sveriges Television, de Zweedse nationale publieke televisiezender. SVT Play is ook buiten Zweden zeer bekend vanwege het uitgebreide aanbod aan zweedstalige programma's, en biedt nieuws, films en kinderprogramma's evenals live sportverslagen van ijshockey, voetbal en andere populaire sporten.

SVT Play is een Zweedse streamingdienst die ook buiten Zweden heel populair is. Bent u op zoek naar een makkelijke en veilige manier om SVT Play te streamen, waar u ook bent? Probeer vandaag nog ExpressVPN zonder risico om de beschikking te krijgen over duizenden uren Zweedse televisie on-demand.

