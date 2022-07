Hoe streamt u RTBF live met een VPN

Dit is de eerste VPN dienst die mijn streamingdiensten niet vertraagt of buffert terwijl ik thuis ben. Ik waardeer dat en dank jullie allemaal dat jullie het zo goed doen!

Gebruik deze dienst nu al twee jaar... hij is onfeilbaar. Werkt met elke app en streamingdienst. Uptime is goed, geen haperingen of vertraging op streams.

Perfect. In tegenstelling tot andere VPN's die er een eeuwigheid over deden om iets te streamen, merk ik met ExpressVPN geen enkel verschil. Er is veel voor nodig om mij gelukkig te maken, maar dit deed het voor mij.

Meestal niet. Alle VPN's kunnen in principe uw internetverbinding vertragen, maar ExpressVPN is een van de snelste, dus gebruikers merken het verschil maar zelden. In bepaalde gevallen kan het gebruiken van een VPN om uw RTBF content te steamen uw videokwaliteit zelfs verbeteren, zeker als uw internetprovider uw bandbreedte op streamingdiensten afknijpt .

RTBF Auvio is een gratis toegankelijk streamingplatform dat alleen uw naam en e-mail adres wil weten. Om RTBF content veilig te kunnen kijken, verbindt u eenvoudig met een ExpressVPN server in België, daarna kunt verder gaan met aanmelden of inloggen. Auvio biedt ook een extra betaald maandabonnement aan dat een grote catalogus met meer dan 1700 films ontsluit.

Ja! ExpressVPN werkt naadloos samen met RTBF Auvio en veel andere streamingdiensten, dus u kunt veilig alle content streamen die u maar wilt. Door ExpressVPN te gebruiken, omzeilt u ook alle beperkingen die zijn ingesteld door uw school , kantoor of openbare wifi netwerk, en verslaat u afknijpen door uw internet provider dat mogelijk van invloed is op uw verbinding.

Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) is de publieke uitzendorganisatie voor de Franse gemeenschap in België. Het heeft een gratis online streaming platform, Auvio, dat popularie televisieseries, internationale films, documentaires, sport en nieuws biedt: live, on-demand of herhalingen.

