Stream al uw favoriete kanalen thuis of in het buitenland

Cord-cutting betekent letterlijk het doorknippen van de kabel. Cord-cutting diensten danken hun naam aan het feit dat zij u in staat stellen live tv te volgen op het internet zonder het gedoe, de kosten of langdurige contracten met kabel of satelliet providers, en zonder dat u zich tot een fysiek adres hoeft te beperken. Verschillende diensten bieden verschillende kanalen, en vaak zijn zij weer onderverdeeld in verschillende groepen en verschillende niveaus van dienstverlening (in dit geval Blue en Orange). De beste geven u ook toegang tot regionale sportkanalen en lokale stations. Kijk op de website van uw dienst en ontdek welke kanalen voor u beschikbaar zijn.