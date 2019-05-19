VPN spor tutkunlarına nasıl yardım eder

Her nerede olursanız olun, internetten spor programı izlemek için VPN kullanmak önemlidir.

İster denizaşırı ülkelere, ister sadece TV yayınlarının değişiklik gösterdiği yerlere seyahat ediyor olun, en sevdiğiniz spor kanallarına erişiminizi devam ettirmek için bir VPN’e bağlanın. ExpressVPN trafiğinizi gizli ve şifrelenmiş bir tünel aracılığıyla gönderir; böylece çok yüksek hızlarda bir şeyler izleyebilir ve verilerinizi meraklı gözlerden yurt dışında da gizleyebilirsiniz.

Eğer evde izlemeyi tercih ediyorsanız, İSS yavaşlatmasını baypas etmek için VPN kullanın. ExpressVPN internet trafiğinizi anonim hâle getirir, dolayısıyla İSS’niz bağlantınızı tanımlayamaz ve yavaşlatamaz.

Futbol, tenis, boks veya her ne izlemek istiyorsanız olun, aksiyonun her saniyesini VPN ile yakalayabilirsiniz. Gol!