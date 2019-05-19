İnternetten izleme hizmetleri
Herhangi bir spor programını 3 adımda internetten izleyin
VPN her taraftarın izleme sırasında yer edinmeli. VPN’e bağlanarak, İSS yavaşlatmasını atlatabilir, kesintilere çalım atabilir ve dünyanın her neresinde olursanız olun —genel Wi-Fi ağlarına bağlı olsanız bile— arttırılmış hızlarda ve gizlilikte izleme yapabilirsiniz. Şu adımları takip edin:
1. Adım
ExpressVPN’e kaydolun ve cihazınıza uygulamayı indirin
2. Adım
İzlemek istediğiniz spor programının mevcut olduğu bir sunucu konumuna bağlanın
3. Adım
İnternetten izleme hizmetlerinden birini seçin ve spor programlarını her yerden izleyin!
VPN spor tutkunlarına nasıl yardım eder
Her nerede olursanız olun, internetten spor programı izlemek için VPN kullanmak önemlidir.
İster denizaşırı ülkelere, ister sadece TV yayınlarının değişiklik gösterdiği yerlere seyahat ediyor olun, en sevdiğiniz spor kanallarına erişiminizi devam ettirmek için bir VPN’e bağlanın. ExpressVPN trafiğinizi gizli ve şifrelenmiş bir tünel aracılığıyla gönderir; böylece çok yüksek hızlarda bir şeyler izleyebilir ve verilerinizi meraklı gözlerden yurt dışında da gizleyebilirsiniz.
Eğer evde izlemeyi tercih ediyorsanız, İSS yavaşlatmasını baypas etmek için VPN kullanın. ExpressVPN internet trafiğinizi anonim hâle getirir, dolayısıyla İSS’niz bağlantınızı tanımlayamaz ve yavaşlatamaz.
Futbol, tenis, boks veya her ne izlemek istiyorsanız olun, aksiyonun her saniyesini VPN ile yakalayabilirsiniz. Gol!