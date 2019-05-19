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İnternetten izleme hizmetleri

Rugby Six Nations
Rugby Six Nations
College Basketball
College Basketball
Darts Premier League
Darts Premier League
UEFA Champions League
UEFA Champions League
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Herhangi bir spor programını 3 adımda internetten izleyin

VPN her taraftarın izleme sırasında yer edinmeli. VPN’e bağlanarak, İSS yavaşlatmasını atlatabilir, kesintilere çalım atabilir ve dünyanın her neresinde olursanız olun —genel Wi-Fi ağlarına bağlı olsanız bile— arttırılmış hızlarda ve gizlilikte izleme yapabilirsiniz. Şu adımları takip edin:

1. Adım

1. Adım

ExpressVPN’e kaydolun ve cihazınıza uygulamayı indirin

2. Adım

2. Adım

İzlemek istediğiniz spor programının mevcut olduğu bir sunucu konumuna bağlanın

3. Adım

3. Adım

İnternetten izleme hizmetlerinden birini seçin ve spor programlarını her yerden izleyin!

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İnternetten İzleme Hizmetleri

VPN spor tutkunlarına nasıl yardım eder

Her nerede olursanız olun, internetten spor programı izlemek için VPN kullanmak önemlidir.

İster denizaşırı ülkelere, ister sadece TV yayınlarının değişiklik gösterdiği yerlere seyahat ediyor olun, en sevdiğiniz spor kanallarına erişiminizi devam ettirmek için bir VPN’e bağlanın. ExpressVPN trafiğinizi gizli ve şifrelenmiş bir tünel aracılığıyla gönderir; böylece çok yüksek hızlarda bir şeyler izleyebilir ve verilerinizi meraklı gözlerden yurt dışında da gizleyebilirsiniz.

Eğer evde izlemeyi tercih ediyorsanız, İSS yavaşlatmasını baypas etmek için VPN kullanın. ExpressVPN internet trafiğinizi anonim hâle getirir, dolayısıyla İSS’niz bağlantınızı tanımlayamaz ve yavaşlatamaz.

Futbol, tenis, boks veya her ne izlemek istiyorsanız olun, aksiyonun her saniyesini VPN ile yakalayabilirsiniz. Gol!

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