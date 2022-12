Hvordan et VPN hjelper sportsfans

Et VPN for strømming er essensielt uansett hvor du er.

Hvis du er ute på reise, enten utenlands eller bare til et annet TV-marked, kan du koble deg til et VPN for å beholde tilgangen til dine favoritt-sportskanaler. ExpressVPN sender trafikken din gjennom en privat og kryptert tunnel, slik at du kan se på TV med lynraske hastigheter og holde dataene dine trygge fra nysgjerrige øyne mens du er i utlandet.

Hvis du ser på TV hjemme, kan du bruke et VPN for å omgå bredbåndstruping hos internettleverandøren. ExpressVPN anonymiserer internettrafikken din, slik at internettleverandøren ikke kan identifisere og sakke ned strømmingen din.

Enten du ønsker å strømme fotball, tennis, boksing eller hvilken som helst annen sport, kan du få med deg hvert eneste sekund av spenningen med et VPN. Score!