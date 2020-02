Is bij ExpressVPN een ITV abonnement inbegrepen? Nee. Als u ITV online wilt streamen moet u zich aanmelden voor een eigen ITV Hub account. ExpressVPN vult alleen de ITV Hub aan om u veilig te laten kijken waar u ook bent, zelfs in geval van openbare wifi en zonder afknijpen op basis van de inhoud door uw internetprovider of netwerkbeheerder.

Op welke apparaten kan ik ITV online kijken? U kunt op de volgende manieren ITV kijken met ExpressVPN: Bezoek de ITV website op uw computer met gebruik van de ExpressVPN app voor Mac, Windows of Linux. Voor het beste resultaat gebruikt u de ExpressVPN browserextensies voor Chrome of Firefox.

U kunt de ITV apps gebruiken voor uw smartphone/tablet in combinatie met de ExpressVPN apps voor iOS of Android.

Met een smart tv of spelcomputer die wordt ondersteund, bijvoorbeeld de Apple TV of Xbox. NB: Op bepaalde apparaten hebt u ExpressVPN voor routers nodig als u ITV wilt streamen, en ITV heeft haar app nog niet beschikbaar gesteld voor alle platforms. Als u specifieke informatie nodig hebt kunt u het beste de website van ITV bezoeken of contact opnemen met de helpdesk.

Kan ik gratis ITV live streamen? ITV live streams zijn gratis beschikbaar voor kijkers die een IP adres in het VK hebben, of voor kijkers die een abonnement hebben op ITV Hub+, dat verkrijgbaar is als maandabonnement.

Hoe kijk ik Love Island 2020? In 2020 komen er twee delen van Love Island. Het eerste deel is de wintereditie van het programma, die plaatsvindt in Zuid-Afrika met Laura Whitmore als nieuwe presentatrice. De wintereditie van Love Island 2020 begint in januari en wordt zes weken lang elke dag (behalve op zaterdag) uitgezonden op ITV2 om 9 uur 's avonds. Details over de zomereditie van de serie zijn nog niet bekendgemaakt.

Wat is ITV Hub+? ITV Hub+ is een betaalde add-on dienst die gebruikers in staat stelt om in het buitenland ITV te kijken zonder dat zij hun IP adres hoeven te veranderen (enkel binnen de EU), programma's te kijken zonder reclame en zelfs programma's te downloaden om later te kijken (alleen iOS apparaten).

Wat is Britbox? Britbox, een gezamelijk initiatief van ITV en de BBC, is een streamingdienst speciaal voor de Britse televisie. De dienst streamt behalve programma's van het Britse Channel 4 en Channel 5 ook programma's van ITV en de BBC. Deze legt de nadruk op niet-actuele afleveringen om concurrentie met ITV Hub en BBC iPlayer te vermijden, maar zenden ook originele series uit. BritBox zegt dat zij de grootste verzameling Britse series hebben van alle streamingdiensten. Het is alleen beschikbaar voor kijkers die zich bevinden in de VS, Canada en het VK, en is te bekijken op uw telefoon, tablet, pc, Chromecast, Apple TV of Roku.