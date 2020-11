Hoe kijkt u Hotstar India waar u ook bent

Hotstar is een Indiase super streamingdienst. In 2019 resulteerde een fusie tussen mediabedrijven erin dat Disney eigenaar werd van Hotstar, waardoor de dienst officieel bekend werd als Disney+ Hotstar. Hoewel het ooit synoniem was met het streamen van cricketwedstrijden, heeft Hotstar zijn catalogus uitgebreid zodat het iedereen iets te bieden heeft. Sportliefhebbers kunnen genieten van exclusieve streams van top wedstrijden als de ICC Cricket World Cup en de Engelse Premier League. En voor diegenen die van films en series houden is deze dienst de enige plek waar de prijswinnende Hotstar Specials te zien zijn, maar ook de nieuwste Hollywood, Bollywood, HBO en Disney+ producties.