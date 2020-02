Veelgestelde vragen: VPN met DAZN gebruiken

Kan ik met een VPN gratis DAZN kijken ?

Nee. U moet nog steeds een DAZN abonnement nemen. ExpressVPN is een VPN dienst die uw DAZN abonnement aanvult om u anoniem sport te laten kijken en afknijpen te vermijden.

Op welke apparaten kan ik DAZN kijken?

Op bijna alle apparaten. DAZN streaming is beschikbaar via een webbrowser op uw Mac, Windows of Linux computer. (Voor de beste resultaten raden we aan de ExpressVPN extensie voor Chrome of Firefox te gebruiken). Of kijk op uw iOS of Android mobiele apparaat door de ExpressVPN en DAZN apps te gebruiken.

Hoe stream ik DAZN op een smart TV?

Op sommige smart TV's en streamingapparaten kunt u direct ExpressVPN en DAZN apps installeren. Als u een Apple TV, Roku, Amazon Fire TV Stick of Chromecast hebt die videosignalen kan ontvangen van een ander apparaat, dan kunt u mogelijk ook DAZN via uw computer, tablet of telefoon streamen.

Mijn apparaat kan geen apps installeren. Kan ik toch DAZN ontvangen?

Ja! Neem de ExpressVPN app voor routers en maak gebruik van ExpressVPN op alle wifi-apparaten die u heeft, zoals smart TV's en streaming apparaten of spelcomputers zoals PlayStation en Xbox.

Waar kan ik DAZN apps krijgen?

DAZN heeft apps beschikbaar via Amazon, de Apple App Store, de Google Play Store, de Microsoft Store en de PlayStation Store. Als u op zoek bent naar een DAZN smart TV app, dan bent u bij de Google Play Store aan het beste adres.

Vertraagt een VPN mijn DAZN verbinding?

Iedere VPN vertraagt mogelijk de verbinding, maar het ExpressVPN netwerk wordt constant geoptimaliseerd voor snelheid waardoor u waarschijnlijk geen verschil merkt. In sommige gevallen kan een VPN zelfs uw verbinding versnellen, zeker als uw internet provider bepaalde soorten content afknijpt, zoals video streaming.

Wat kan ik nog meer kijken met ExpressVPN?

ExpressVPN is een veelzijdige veiligheidstool die een groot aantal populaire webdiensten verbetert, zoals veel must-haves voor sportfans, bijvoorbeeld ESPN, Sky Go, Sling TV en meer.

