Wat kan ik op Peacock kijken?

Peacock is een streaming dienst in juli 2020 geïntroduceerd door NBCUniversal, vernoemd naar de mascotte van de mediagigant uit de VS. Het basisabonnement is gratis en biedt vele populaire films en tv series van Universal, NBC en andere studio's. Andere hoogtepunten zijn Spaans-talige shows en nieuws van Telemundo. Het enige nadeel is dat de reclame tussendoor komt.

Wat zit er bij Peacock Premium?

Voor een maandelijks bedrag kunnen gebruikers een abonnement op Peacock Premium nemen, wat live sport (zoals de Engelse Premier League), originele Peacock series, de volgende dag toegang tot huidige NBS shows en extra films, tv series en kinderprogramma's.

Wat is Peacock Premium Plus?

Het volgende niveau biedt alles wat u met Peacock Premium krijgt, maar dan zonder reclame.