Dit is de eerste VPN dienst die mijn streamingdiensten niet vertraagt of buffert terwijl ik thuis ben. Ik waardeer dat en dank jullie allemaal dat jullie het zo goed doen!

Gebruik deze dienst nu al twee jaar... hij is onfeilbaar. Werkt met elke app en streamingdienst. Uptime is goed, geen haperingen of vertraging op streams.

Perfect. In tegenstelling tot andere VPN's die er een eeuwigheid over deden om iets te streamen, merk ik met ExpressVPN geen enkel verschil. Er is veel voor nodig om mij gelukkig te maken, maar dit deed het voor mij.

Op RaiPlay kunt u alle 14 RAI TV kanalen livestreamen, inclusief Italiaanse sport- en nieuwsprogramma's. U kunt ook naar RAI TV series, documentaires en films on-demand kijken wanneer u maar wilt, ook via netwerken op school en op kantoor, en zelfs via gratis openbare wifi .

Ja, RaiPlay is gratis. Voer gewoon uw e-mailadres in en begin met streamen!

Download de RaiPlay app in de AppStore of Google Play Store, of rechtstreeks van de raiplay.it website. Vervolgens kunt u de programma's streamen op een smartphone , tablet , computer en smart tv .

