Hoe gebruikt u een VPN om HBO te streamen

Is een HBO abonnement inbegrepen bij ExpressVPN? ExpressVPN komt niet met een HBO account. Om HBO met een VPN te streamen, dient u eerst een abonnement te nemen voor een HBO account. Nadat u een abonnement op HBO hebt genomen kunt u ExpressVPN gebruiken om HBO anoniem en veilig te bekijken.

Heeft het gebruik van een VPN invloed op videokwaliteit? Meestal niet. Alle VPN's kunnen mogelijk uw verbinding vertragen, maar ExpressVPN is supersnel en de meerderheid van de gebruikers heeft geen last van laadproblemen. In sommige gevallen kan het gebruik van een VPN om HBO te bekijken uw videokwaliteit zelfs verbeteren, zeker als uw provider erom bekend staat de bandbreedte van streaming diensten te beperken.

Kan ik HBO live streamen? Bijna. Zowel HBO Go en HBO Now maken normaal gesproken nieuwe afleveringen van originele programma's en theatrale films beschikbaar op hetzelfde moment als deze in première gaan op HBO. Programma's die live op HBO uitgezonden worden, zoals nieuws of sport, worden wat vertraagd maar komen normaal gesproken binnen een paar uur tijd online.

Wat is HBO Max? Vanaf de lente 2020 wordt HBO Max de premium online streamingdienst van HBO, waarbij deze nog meer gewilde series en films dan HBO Now zal bieden. Deze zal 10.000 uur content samenbrengen van bedrijven die onder WarnerMedia vallen, zoals Warner Bros., CNN, Adult Swim, TBS, Cartoon Network, HBO en TNT. Hieronder vallen al volledige sitcom hitseries, nieuwe DC Entertainment series, de hele bibliotheek van Studio Ghibli films en veel originele programmering met bekende acteurs en producenten.

Hoe kijk ik HBO op Hulu? Dat is eenvoudig! HBO kan aangeschaft worden als een Hulu add-on, waardoor u via de Hulu app of website, of de HBO Now app, kunt kijken.

Kan ik HBO op Amazon Video bekijken? Zeker weten. HBO is beschikbaar voor degenen met een Amazon Prime abonnement met accounts in de VS als een stand-alone kanaal (tegen extra kosten). U kunt het via de Amazon website, de Prime Video app of de HBO Now app kijken.

Zijn er nog andere manieren om HBO series te kijken? HBO programma's hebben een licentie met content aanbieders over de hele wereld, zoals Sky TV in het VK, Italië en Duitsland; Hotstar in India; Foxtel in Australië; en Crave in Canada, onder andere. Uw kabelaanbieder heeft daarnaast mogelijk een website of app waarop HBO programma's aan worden geboden.

Maar kan ik HBO vrij streamen? HBO is een betaalde tv dienst. Als u al een abonnement op HBO via kabel hebt is streamen via HBO Go waarschijnlijk gratis voor u. Zo niet, dan kunt u mogelijk toegang krijgen tot gratis HBO proefabonnementen via HBO Now, Hulu of Amazon Prime.

Waar kan ik ExpressVPN nog meer voor gebruiken? ExpressVPN werkt met andere streaming apparaten zoals Netflix, BBC iPlayer en Showtime. Daarnaast is het een snelle en makkelijke manier om anoniem en veilig het internet te verkennen.

