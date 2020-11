Hoe kijkt u BBC iPlayer met VPN

Om de programma's van BBC live te volgen logt u in op uw BBC iPlayer account, kijkt u in de gids om te zien wat er nu te zien is, en kiest u het programma dat u live wilt streamen. U kunt live content streamen van BBC One, BBC Two, BBC Three, BBC Four, CBBC, CBeebies, BBC Scotland, BBC News, BBC Parliament, BBC Alba en S4C.