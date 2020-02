Op welke apparaten kan ik fuboTV kijken?

Als u op een computer zit kunt u direct live streamen vanaf de fuboTV website terwijl u ExpressVPN gebruikt voor Windows, Mac of Linux (voor de beste resultaten gebruikt u onze browserextensie voor Chrome of Firefox). Als u op Android, iOS, Fire TV Stick of Android TV zit, dan moet u de ExpressVPN en fuboTV apps downloaden.

Andere apparaten, zoals Apple TV, Roku of Chromecast kunnen mogelijk fuboTV signalen ontvangen uitgezonden door een computer, tablet of smartphone. Of houd het eenvoudig: welk apparaat dan ook, waaronder smart tv's en spelcomputers, kunnen gebruikmaken van volledige VPN voordelen door internet via een router die op ExpressVPN draait te verbinden.

Bezoek ExpressVPN setup handleidingen om een gepaste oplossing voor uw apparaat te vinden.