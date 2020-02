Veelgestelde vragen: beIN streamen met een VPN

Kan ik met een VPN beIN Sports gratis streamen?

Nee. U dient nog steeds een abonnement te nemen op een beIN Sports Connect lidmaatschap om beIN Sports te streamen. ExpressVPN is een VPN dienst die dient als toevoegingen op uw beIN abonnement zodat u afknijpen door uw provider kunt verslaan en veilig kunt streamen waar u ook bent, zelfs op openbare wifi.

Welke kanalen biedt beIN Sports aan?

Afhankelijk van uw pakketten komt een beIN abonnement met verschillende kanalen. Dit kunnen beIN Sports HD, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 2, beIN Sports HD 3, beIN Sports NBA en meer zijn.

Bekijk de pagina met abonnementen op de officiële beIN website voor een volledige lijst.

Op welke apparaten kan ik beIN Sports streamen?

U kunt beIN Sports Connect gebruiken via uw Mac of Windows computer met Safari, Google Chrome of Firefox. (Voor de beste resultaten raden we het gebruik van ExpressVPN extensie voor Firefox en Chrome aan.) Apps voor iOS en Android zijn ook beschikbaar.

Hoe stream ik beIN Sports op een smart tv?

Al heeft beIN Sports Connect geen speciaal ontworpen app voor smart tv's, u kunt de beIN Sports Connect app gebruiken om op Google Chromecast en andere smart tv systemen te streamen die deze ondersteunen.

U kunt ook beIN Sport kanalen op smart tv's streamen, zoals Roku, Amazon Fire TV Stick en Apple TV, door middel van de streaming diensten fuboTV of Sling TV (vereist de Sports Extra add-on).

Voor het kijken van beIN Sports op een smart tv met ExpressVPN heeft u mogelijk een ExpressVPN app voor routers nodig.

Waar kan ik beIN Sports Connect apps krijgen?

Om de beIN Sports Connect app op uw iOS of Android apparaat te downloaden, zoekt u naar “beIN Sports Connect” in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

Om beIN Sports op uw laptop of desktop computer te streamen opent u simpelweg uw browser en surft u naar de beIN Sports Connect thuispagina.

Vertraagt een VPN het streamen van beIN Sports?

Elke VPN vertraagt mogelijk verbindingssnelheid, maar ExpressVPN wordt voortdurend geoptimaliseerd voor snelheid en de kans is klein dat u enig verschil merkt. Een VPN kan zelfs uw verbinding versnellen als uw provider erom bekend staat videostreaming te vertragen.

Wat kan ik nog meer streamen met ExpressVPN?

ExpressVPN verbetert een groot aantal populaire webdiensten waaronder vele sportnetwerken zoals ESPN, DAZN en Sky Go.

Kom meer te weten over het streamen van sport met ExpressVPN.