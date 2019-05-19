Как VPN помогает спортивным фанатам

Где бы вы не находились, VPN для стриминга спортивных событий всегда пригодится.

Если вы путешествуете, будь то за границей или просто в другом регионе, вы можете подключиться к сети VPN, чтобы получить доступ к любимым спортивным каналам. ExpressVPN направляет ваш трафик через конфиденциальный и зашифрованный туннель, позволяя вам смотреть трансляции на высокой скорости и защищать свои данные от посторонних глаз во время пребывания за границей.

Если вы смотрите дома, используйте VPN, чтобы обойти регулирование скорости со стороны интернет-провайдеров. ExpressVPN анонимизирует ваш интернет-трафик, так что ваш интернет-провайдер не может определить, что вы смотрите потоковую трансляцию и не будет замедлять вам скорость.

Независимо от того, смотрите ли вы футбол, теннис, бокс или любое другое спортивное событие, вы не пропустите ни одной секунды действия с помощью VPN.