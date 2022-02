Kijk nieuwe series en films met een Viki VPN

Viki is een gratis website voor het streamen van video's, met een enorme bibliotheek met Koreaanse drama's en andere Aziatische tv programma's en films van het vasteland van China, Hongkong, Taiwan en meer. De website is begonnen in de VS, maar is uitgegroeid tot verschillende streaming bibliotheken in landen over de hele wereld.

Op viki zijn zowel populaire klassiekers beschikbaar als shows nog steeds worden uitgezonden, met nieuwe afleveringen direct nadat ze in Korea zijn uitgezonden. Wat betreft de content werkt Viki samen met meerdere zenders, waaronder SBS in Zuid-Korea, TVB in Hongkong, Fuji TV in Japan en RenRen in China, en op muzikaal gebied kunnen fans van K-pop en Mando genieten van de samenwerking met zenders op het vasteland van China, Taiwan en Korea.