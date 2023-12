Hoe kijkt u online live tennis met een VPN?

Jaarlijks kijken miljoenen mensen naar het proftennis van de vier grandslamtoernooien. We zien Rafael Nadal tennishistorie schrijven met zijn zoveelste grandslam-zege op Roland Garros en de Australian Open en andere topspelers als Novak Djokovic en Roger Federer overtreffen. We ontdekken rijzende sterren als Emma Raducanu die net als Daniil Medvedev de eerste grandslam-titel op de US Open pakte. We genieten van de ultieme tennistradities op Wimbledon waar ook Nederlanders Tallon Griekspoor en wildcard Tim Van Rijthoven in actie komen. En we kijken uit naar het enkelspel van dubbelspelers Ons Jabeur en tennislegende Serena Williams.

De echte liefhebbers willen natuurlijk ook alle ATP-toernooien bij de heren en WTA-toernooien bij de dames gezien hebben. Die games moeten zeker niet onderdoen voor de Grand Slams: hier komen nieuwe sterspelers vaak aan het licht. Zo zijn de hardcourt ABN AMRO Open Rotterdam en de Libéma Open (ook wel het tennistoernooi van Rosmalen) op gras niet te missen hoogtepunten in Nederland.

Wie de spannende tenniswedstrijden niet vanaf de tribune, op het grote scherm of op tv kan volgen, kan gelukkig altijd live streamen met een VPN. Om altijd online te kijken waar u ook bent, zetten we even alle opties op een rijtje.

Kijk live tennis streams online op Eurosport

Prijs: vanaf 7 EUR/maand

Kanalen: Eurosport

Eurosport biedt live verslagen van tennis evenementen door het jaar heen. Kijk op het officiële Eurosport schema om te weten wanneer u kunt kijken..

Om tennis live op Eurosport te kijken:

Om tennis live op Eurosport te kijken:

Verbind met een serverlocatie in Nederland. Neem een abonnement op Eurosport . U moet mogelijk een geldige Nederlandse postcode opgeven (bijv. "3068 CD, 3069 AB".) Geniet van uw stream!

Wilt u kijken op het grote scherm?

Stream tennis live op Ziggo Sport

Prijs: 10 EUR/maand

Ziggo Sport heeft de uitzendrechten verworven voor de meeste tennistoernooien in Nederland. Het is goed om te weten dat u mogelijk een geldige Nederlandse creditcard/bankpas en telefoonnummer nodig heeft om u op Ziggo Sport te kunnen abonneren.

Om live te kijken op Ziggo Sport:

Om live te kijken op Ziggo Sport:

Verbind met een serverlocatie in Nederland. Ga naar Ziggo Sport Go en neem een abonnement. Veel plezier met gratis kijken!

Wilt u kijken op het grote scherm?

Stream live tenniswedstrijden op BBC

Prijs: gratis

Kanalen: BBC Sport

De BBC bezit de uitzendrechten voor bepaalde tennistoernooien in het VK. Het mooiste is: u kunt gratis kijken! Raadpleeg het officiële BBC iPlayer uitzendschema om te weten wanneer u kunt kijken. Deze stream is in het Engels.

Om te kunnen streamen waar u ook bent:

Om te kunnen streamen waar u ook bent:

Verbind met een serverlocatie in Zwitserland (Zattoo) of het VK (BBC iPlayer). Meld u aan voor Zattoo of BBC iPlayer . Het kan zijn dat u een geldige postcode in het VK nodig heeft voor BBC iPlayer (bv "WC1X 0AA"). U kunt nu gratis kijken!

Lees meer over het streamen van Zattoo en BBC iPlayer met ExpressVPN.

Wilt u kijken op het grote scherm?

Kan ik een VPN gebruiken om tennis te kijken vanuit een ander land?

Hoewel je tennis kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

De beste VPN voor het kijken naar tennis

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van tennis. Met onze vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen naar je tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning. Bovendien kun je ExpressVPN dankzij de geld-terug-garantie 30 dagen proberen en gratis annuleren – of gewoon blijven profiteren van de snelle, veilige dienst!

2021/22 tennis kalender

Dit is een lijst van de komende belangrijke tennistoernooien:

Datum Toernooi Locatie 30 augustus – 12 september 2021 2021 U.S. Open U.S. 15 november 2021 2021 Nitto ATP Finals London, UK 25 november – 5 december 2021 2021 Davis Cup U.S. Januari 2022 2022 ATP Cup Australia 17 – 30 januari 2022 2022 Australian Open Australia mei 2022 2022 Roland Garros (French Open) France juli 2022 2022 Wimbledon UK 16 – 19 Juni 2022 2022 U.S. Open U.S. november 2022 2022 Nitto ATP Finals London, UK november – december 2022 2022 Davis Cup U.S.

