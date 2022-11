Het NHL-seizoen van 2022 is aangebroken en de Colorado Avalanche zijn klaar om hun titel te verdedigen. Hoewel de Avs het jaar ingingen als de gedoodverfde favoriet om de Stanley Cup te herhalen, wordt verwacht dat ze in de komende maanden aanzienlijke uitdagingen zullen ondervinden van de altijd gevaarlijke Toronto Maple Leafs, Florida Panthers en Tampa Bay Lightning.

Of u nu gratis NHL-wedstrijden wilt streamen, de beste manier wilt vinden om op ESPN+ te kijken of diensten wilt uitproberen die NHL-actie met een VPN omvatten, u bent hier aan het juiste adres.

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u de wedstrijd waar u van houdt kunt volgen, plus wie een goede kans maakt om de Stanley Cup te winnen.

Hoe kijkt u NHL-wedstrijden van 2022-23 met een VPN

U streamt het NHL-seizoen van 2022-23 in een paar eenvoudige stappen:

Koop ExpressVPN. Maak verbinding met de serverlocatie die overeenkomt met de zender die u wilt bekijken. Maak bijvoorbeeld verbinding met een server in Toronto om de gratis CBC-stream te bekijken. Bekijk het schema van de zender die u wilt bekijken, zoals CBC, en zoek de wedstrijd die u wilt streamen. Stem af op de wedstrijd!

Livestream NHL-wedstrijden van 2022-23 gratis

CBC

Prijs: gratis

CBC is een van de officiële zenders van de NHL in Canada. Raadpleeg de gids van CBC om te weten wanneer u moet afstemmen. Aanmelden is zo gebeurd, hoewel u mogelijk een geldige Canadese postcode nodig hebt (bv. R3T 4A7, V1M 1Y8) om verbinding te maken met CBC Gem.

Om NHL streams live op de CBC te kijken:

Hoe streamt u op CBC

Stream NHL-wedstrijden live op ESPN+

ESPN+ is dé bron voor het kijken naar de NHL, waar u ook bent, op elk apparaat. Het is namelijk de meest uitgebreide optie beschikbaar en biedt alle NHL-wedstrijden tegen een redelijke prijs — evenals een aantal andere live sporten.

Prijs: 10 USD per maand of 100 USD per seizoen

Kijkt u op een computer? Voor de beste ervaring zorgt u ervoor dat u de ExpressVPN browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruikt.

NHL black-out-beperkingen op NHL.tv en ESPN+

ESPN+ black-outs (alleen de VS)

Voor wedstrijden die op lokale televisie in uw regio worden uitgezonden, gelden black-outs van ESPN+, evenals voor sommige nationale uitzendingen. Black-outs worden bepaald op basis van iemands Amerikaanse postcode. Internationale klanten van ESPN+ zijn ook onderworpen aan black-outs als een wedstrijd verschijnt op een NHL-partnernetwerk in uw kijkgebied.

NHL.TV black-outs (buiten de VS en alleen Canada)

Net als bij ESPN+ zijn NHL.TV-gebruikers onderworpen aan black-outs als een wedstrijd verschijnt op een NHL-partnernetwerk in uw kijkgebied. Black-out-beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op basis van uw IP-adres.

Stream NHL-wedstrijden met diensten met gratis proefversies

Er zijn een aantal streamingdiensten, zoals Sling TV en YouTube TV, die u zullen voorzien van uw portie ijshockey aangezien ze NHL-uitzenders zoals ESPN en ABC (die sommige finalewedstrijden zullen uitzenden) omvatten. Hoewel ze wat duurder zijn, hebben ze als voordeel dat ze gratis proefabonnementen aanbieden. Zo kunt u de dienst veilig en risicoloos uitproberen om te zien of het voor u werkt. Volg eenvoudigweg deze stappen en selecteer de cord-cutting dienst van uw voorkeur:

Koop ExpressVPN. Verbind met de serverlocatie in de Verenigde Staten. Meld u aan of log in bij uw favoriete cord-cutting dienstplatform. Bekijk het schema van het team dat uitgezonden wordt en vind de wedstrijd die u wilt streamen. Bereid u voor op een ijshockeyavontuur!

Sling TV

Prijs: 35 USD per maand en hoger

Sling TV is de goedkoopste en beste optie voor het kijken van live NHL-wedstrijden. U hebt mogelijk een creditcard of PayPal uit de VS nodig om u te abonneren. Een gratis driedaagse proefversie is via de app beschikbaar.

YouTube TV

Prijs: 65 USD per maand en hoger

YouTube TV bevat alle kanalen die u nodig hebt om NHL te kijken. Een gratis vijfdaagse proefversie is beschikbaar.

NB: U hebt mogelijk een credit-/debietkaart of PayPal uit de VS nodig om u te abonneren op YouTube TV. U kunt zich nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als u geen credit-/debietkaart uit de VS hebt.

Kijk YouTube met ExpressVPN

Hulu + Live TV

Prijs: 70 USD per maand

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar het live TV-pakket bevat zeven kanalen voor het veilig streamen van NHL.

Kijk Hulu met een VPN

DirecTV Stream

Prijs: 70 USD per maand en hoger

DirecTV Stream is aan de duurdere kant, maar als u de voorkeur geeft aan een cord-cutting dienst boven een extra streamingapp, is het de beste optie omdat het “Choice”-pakket (90 USD per maand) regionale sportnetwerken zoals NESN bevat. DirecTV biedt een gratis proefperiode van 5 dagen.

Kijk met DirecTV Stream

2022-23 NHL Stanley Cup Finals-quoteringen

Zullen de Colorado Avalanche herhalen als Stanley Cup-kampioenen? Dit zijn de meest recente quoteringen volgens Odds Shark.

Team Quoteringen Colorado Avalanche +375 Toronto Maple Leafs +750 Florida Panthers +850 Tampa Bay Lightning +1000 Carolina Hurricanes +1100 Calgary Flames +1500 Edmonton Oilers +1500 New York Rangers +1800 Minnesota Wild +2000 Pittsburgh Penguins +2000

2022 NHL begin van het seizoen verhaallijnen

Alle ogen zijn gericht op de Colorado Avalanche als ze een tweede Stanley Cup-titel op rij willen winnen. Dit zijn de andere verhaallijnen die we zullen volgen tijdens het NHL-seizoen van 2022-23:

Het einde van de zwaargewichten? De Washington Capitals, Pittsburgh Penguins en Boston Bruins behoorden de afgelopen 15 seizoenen tot de meest consistente ijshockeyfranchises, en allen hebben onderweg kampioenschappen gevierd. Geen van deze drie wordt echter beschouwd als een zekerheid om de play-offs te bereiken, en de Caps en Pens naderen de wederopbouwfase. Kan iemand Vadertje Tijd nog één jaar tegenhouden?

Ovechkin tegen Gretzky: over de Capitals gesproken, Alex Ovechkin is 115 doelpunten verwijderd van het overtreffen van Wayne Gretzky’s record van 894 doelpunten. We zijn het er allemaal over eens dat Ovie de Great One dit seizoen waarschijnlijk niet zal passeren, maar hij kan zich nog steeds opmaken om het record te breken tijdens de campagne van 2023-24. Ovechkin werd echter 37 in september, dus de leeftijd werkt niet bepaald in zijn voordeel, zelfs niet na een seizoen van 50 doelpunten vorig jaar.

Patrick Kane trade-watch: aangezien verwacht wordt dat de Chicago Blackhawks dit seizoen tot de slechtste teams van de wedstrijd zullen behoren, mag men redelijkerwijs verwachten dat de franchise-veteraan rechtervleugel Patrick Kane zal verhandelen aan een mededinger. Voorlopig beginnen Kane en zijn oude teamgenoot Jonathan Toews het seizoen in Chicago te midden van een wederopbouw. Het zou zeker interessant zijn als Kane, die uit de staat New York komt, voor de Buffalo Sabres zou gaan spelen.

New York, New York? De Rangers kwamen schijnbaar uit het niets en bereikten de Eastern Conference Finals vorig seizoen. Dat bleek vruchtbaar voor New Yorkse ijshockeyfans nadat de Islanders verrassend het naseizoen misten en hoofdcoach Barry Trotz ontsloegen. Als de Yankees en Mets in hetzelfde jaar de play-offs kunnen bereiken, wie zegt dan dat de Rangers en Islanders niet in hun voetsporen kunnen treden?

Oude gezichten, nieuwe plaatsen: niemand zou het NHL-off-season van 2022-23 saai durven noemen. De Florida Panthers ruilden linkervleugelspeler Jonathan Huberdeau en verdediger Mackenzie Weegar naar de Calgary Flames voor vleugelspeler Matthew Tkachuk, die prompt een langdurige verlenging tekende om in de Sunshine State te blijven. Huberdeau liet zich niet uit het veld slaan en tekende een achtjarige overeenkomst met Calgary. De Carolina Hurricanes maakten zich op voor een titelstrijd door de aankoop van verdediger Brent Burns en veteraan Max Pacioretty. En natuurlijk wachten we nog steeds op Patrick Kane.

Meer over de NHL

Sport IJshockey Opgericht 26 november 1917 (104 jaar geleden), Montreal, Quebec, Canada Openingsseizoen 1917–18 Commissaris Gary Bettman Aantal teams 32 Landen Canada (7 teams), United States (25 teams) Hoofdkwartier 1185 6th Avenue, New York City Meest recente kampioen Colorado Avalanche (3e titel) Meeste titels Montreal Canadiens (25 titels)

Schema voor het NHL-seizoen van 2022-2023

Evenement Datum(s) Opening Night 7 oktober 2022 NHL Thanksgiving Showdown 25 november 2022 Winter Classic 2 januari 2023 NHL All-Star Game 3-4 februari 2023 End of Regular Season 13 april 2023 Stanley Cup Playoffs 17 april 2023 NHL Draft 28–29 juni 2023

