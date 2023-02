Wanneer begint het NFL-seizoen?

De National Football League (NFL) is de grootste professionele American footballcompetitie van de Verenigde Staten en is wereldwijd bekend. Het NFL-seizoen 2022 begint op donderdag 8 september wanneer Matthew Stafford en de titelverdediger van de Superbowl, Los Angeles Rams, het opnemen tegen Josh Allen en de opkomende Buffalo Bills.

De NFL bestaat uit twee competities die elk 32 clubs tellen: de American Football Conference (AFC) en de National Football Conference (NFC). De NFL organiseert zondag 12 februari 2023 ook de jaarlijkse Superbowl. Dat is de American footballfinale waarin de kampioenen van de AFC en de NFC het tegen elkaar opnemen.

Prijs: vanaf 75 USD voor het volledige seizoen

Wanneer u zich buiten de VS en Canada bevindt kunt u alle NFL-wedstrijden live kijken met de NFL Game Pass International. Maar sommige wedstrijden worden ook in delen van Europa geblokkeerd. Alleen gebruikers die zich vanuit bepaalde locaties aanmelden voor de Game Pass hebben overal toegang tot de NFL-livestreams. Prijzen variëren per regio.

Om gebruik te maken van de NFL Game Pass International met een VPN:

Koop ExpressVPN. Verbind met een niet-Amerikaanse locatie waar alle wedstrijden beschikbaar zijn. Hulp nodig? Neem contact op met ExpressVPN via livechat. Ga naar NFL Game Pass en meld u aan. Leun achterover en geniet!

Kijkt u op uw pc of laptop? Voor de beste streamingervaring kunt u de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

NFL-livestreams op Hulu + Live TV

Prijs: vanaf 70 USD per maand

Kanalen: CBS, ESPN, Fox en NBC

Hulu + Live TV is een andere manier om alle NFL-wedstrijden live te streamen. Helaas is er momenteel geen gratis proefperiode beschikbaar en de uitzendingen zijn afhankelijk van uw regio. U moet mogelijk een geldige Amerikaanse postcode (bijv. “10012”, “48104”) en creditcard opgeven om zich te abonneren.

Om live NFL-wedstrijden te kijken met Hulu + Live TV:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de Verenigde Staten, zoals Chicago. Hulp nodig? Neem contact op met ExpressVPN via livechat. Ga naar Hulu en selecteer een abonnement. Geniet van de wedstrijd!

Kijkt u op uw pc of laptop? Voor de beste streamingervaring kunt u de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruiken.

Kijk NFL-wedstrijden met gratis proefversies

Sommige streamingsdiensten bieden gratis proefversies aan. Zo kunt u zonder de financiële verplichting van een abonnement ontdekken welke provider het beste bij u past zonder dat u iets van uw favoriete NFL-teams hoeft te missen.

Stream NFL live met DAZN Canada

Prijs: 25 CAD per maand of 199 CAD per jaar

U kunt het NFL-seizoen van 2022/23 live volgen op DAZN in Canada. Daarvoor moet u mogelijk een geldige Canadese creditcard of debetkaart en postcode (bijv. “G1X 2W1”, “V9N 9C5”) opgeven. Als u geen Canadese bankrekening hebt, kunt u zich aanmelden met PayPal, een Apple-aankoop of een cadeaubon.

Om de NFL live te kijken op DAZN:

Kijkt u op uw smartphone? Installeer de DAZN-app op uw Android– of iOS-apparaat.

NFL kijken op YouTube TV

Prijs: vanaf 65 USD per maand

Kanalen: CBS, ESPN, Fox en NBC

YouTube biedt verschillende kanalen die NFL-wedstrijden uitzenden. U kunt een abonnement nemen vanaf 65 USD per maand. U moet mogelijk een Amerikaanse postcode opgeven (bijv. “10022”, “48104”), maar u kunt gebruikmaken van verschillende betaalmethoden. Bovendien hebben zij een gratis proefperiode zodat u het eerst vijf dagen kunt uitproberen.

Om NFL op YouTube TV te kijken:

NB: U hebt mogelijk een geldige Amerikaanse creditcard of debetkaart of PayPal nodig om u aan te melden. Hebt u geen Amerikaanse bankpas, dan kunt zich via Google Play abonneren op YouTube TV.

Stream de NFL op fuboTV

Prijs: 70 USD per maand

Kanalen: CBS, ESPN, Fox en NBC

Met de zevendaagse proefversie van fuboTV kunt u naast American football ook genieten van de MLB en NHL.

Om live NFL-wedstrijden te kijken met fuboTV:

NB: U hebt een Amerikaanse creditcard of debetkaart nodig om u te abonneren. De beschikbare kanalen zijn afhankelijk van het gebruikte factuuradres en het is mogelijk dat u uw locatie niet kunt wijzigen.

Kijk American football op Paramount+

Prijs: 5 USD per maand

Kanalen: CBS

Als u een AFC-team volgt, kunt u met Paramount+ wedstrijden streamen die worden uitgezonden op CBS. U moet er wel voor zorgen dat uw locatie overeenkomt met de juiste markt. Geen zin om een abonnement aan te gaan of wilt u slechts een specifieke wedstrijd volgen? Profiteer van de gratis zevendaagse proefperiode.

Om AFC-wedstrijden op Paramount+ te kijken:

Streamingopties met een beperkt NFL-aanbod

Sommige streamingdiensten zenden niet alle NFL-wedstrijden uit, maar zijn handige opties als uw favoriete teams toevallig in het programma zitten.

Kijk NFL met ESPN in Nederland

In Nederland kunt u tegenwoordig bepaalde American football-wedstrijden kijken op ESPN (bijv. via Ziggo), al gaat het slechts om een gedeeltelijk aanbod.

Om het NFL-aanbod van ESPN veilig te streamen:

Meer weten over ESPN kijken met ExpressVPN.

Kijkt u liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om de NFL op tv te kijken met ExpressVPN.

Stream NFL-wedstrijden op donderdagavond met Prime Video

Prijs: 15 USD per maand

Nadat het eerder werd uitgezonden op Fox en NFL Network van 2018 tot 2021, verhuist Thursday Night Football voor het seizoen van 2022 officieel naar Amazon Prime Video. Dit is de eerste keer dat voor deze NFL-wedstrijden een abonnement nodig is. Fans in lokale markten zullen de wedstrijden echter kunnen bekijken zonder Prime-abonnement. Zo kan een Chiefs-fan in Kansas City bijvoorbeeld de confrontatie tussen de Chiefs en de Chargers kijken op een lokale zender. Alle TNF-wedstrijden worden elke week om 20.20 uur ET (02.20 uur MET) uitgezonden.

NB: de donderdagavondwedstrijden in Week 1 (Buffalo Bills vs. Los Angeles Rams) en Week 12 (New England Patriots vs. Minnesota Vikings op Thanksgiving) worden uitgezonden op NBC.

Bekijk het volledige Thursday Night Football-speelschema hier.

NFL-playoffs livestreamen op Sling TV

Prijs: 35 USD per maand

Kanalen: ESPN, Fox en NBC

Met Sling TV krijgt u toegang tot de meeste kanalen met NFL-wedstrijden, behalve CBS en Amazon. Het is dus een goede optie als u een NFC-team volgt.

Om NFL op Sling TV te kijken:

Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS Ga naar Sling TV en meld u aan voor Sling Orange en Blue. Het kan zijn dat u een geldige Amerikaanse postcode (bijv. “10012” of “48104”) en creditcard moet opgeven. Kijk naar uw favoriete NFL-team!

Kijk naar uw favoriete NFL-team!

Kijk live met Peacock

Prijs: 5 USD per maand

Met Peacock Premium kunt u kijken naar NBC’s Sunday Night Football, sommige donderdagavondwedstrijden en playoffs.

Om te kijken:

Kijkt u liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om NFL op tv te kijken met ExpressVPN.

NFL-speelschema 2022

Het NFL-seizoen van 2022/23 gaat officieel van start op donderdag 8 september om 20.20 uur ET (02.20 uur MET) wanneer de Buffalo Bills het in LA opnemen tegen de regerende Superbowl-kampioenen, de Rams. Ga naar NFL.com voor het volledige NFL-speelschema en ontdek wanneer uw team speelt.

Wat zijn de belangrijkste speeldata van het 2022/23 NFL-seizoen?

Speeldata NFL-seizoen 2022/23 Evenement Datum Plaats NFL-draft 28 – 30 april 2022 Las Vegas NFL-seizoen 8 september 2022 – 8 januari 2023 Verenigde Staten Playoffs Startdatum: 14 januari 2023 Verenigde Staten Pro Bowl 5 februari 2023 Orlando, Florida Superbowl LVII 12 februari 2023 Glendale, Arizona

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en uw contentprovider voor meer informatie.