Kijk NCAA-basketbal en March Madness 2023 live

Na de terugkeer naar het NCAA divisie I basketbal voor mannen en vrouwen op 8 november 2022, kunnen we weer uitkijken naar March Madness 2023 dat van 14 maart t/m 3 april loopt. Zwaargewichten als Baylor, Duke en North Carolina proberen hun successen in dit geweldige seizoen te bezegelen. Hier lees je hoe je het NCAA-basketbalseizoen 2022/23 kunt streamen, inclusief March Madness.

Op de volgende platforms kun je terecht voor uitzendingen van college basketbal:

–YouTube TV

–Hulu+Live TV

–fuboTV

–Sling TV

–ESPN+

Wat is March Madness?

College basketbalwedstrijden zijn verdeeld in verschillende fasen tussen het reguliere seizoen en March Madness. In die laatste fase, tussen eind maart en april, strijden de verschillende teams om de finales te bereiken. De eerste zestien teams die het eerste weekend doorkomen, zijn de “Sweet Sixteen”, die vervolgens strijden om een ​​plaats in de “Elite Eight”, of de kwartfinales, om vervolgens de laatste vier te bereiken die elkaar uitdagen voor de titel.

Kijk Big Ten-basketbal online

Prijs: vanaf 65 USD per maand

Kanalen: ESPN, BTN, CBS, Fox en FS1

Big Ten-wedstrijden worden meestal verdeeld tussen ESPN en het Big Ten Network (BTN). Een paar wedstrijden worden uitgezonden op CBS, Fox en FS1, en CBS zendt ook de Big Ten Tournament semifinals en March Madness uit. Het Big Ten Network zendt alle Big Ten Tournament wedstrijden uit die aan de halve finales voorafgaan.

YouTube TV en Hulu+Live TV bevatten alle hierboven genoemde kanalen. Er zijn gratis proefperiodes beschikbaar.

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar YouTube TV (65 USD per maand) of Hulu+Live TV (65 USD per maand) en maak een account. Raadpleeg het uitzendschema voor het team dat je wil zien. Bijvoorbeeld: Michigan. Stem af op het juiste kanaal om de wedstrijden te bekijken. Als je via een webbrowser kijkt, gebruik je de ExpressVPN-browserextensie.

Wil je op het grote scherm kijken? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Livestream SEC-basketbal

Prijs: vanaf 10 USD per maand

Kanalen: ESPN en SEC Network (gebruik de “Sports Extra”-add-on voor Sling TV om het SEC Network te ontvangen)

SEC-fans hebben enkel ESPN en het SEC Network nodig. Je hebt toegang tot beide netwerken via Sling TV of Hulu+ Live TV. Alle diensten bieden een gratis proefabonnement.

Kijk ACC-basketbal live

Prijs: vanaf 65 USD per maand

Kanalen: ESPN en ACC Network

ESPN zendt de meeste ACC wedstrijden uit. Een klein deel van de wedstrijden wordt echter door lokale sportnetwerken en andere uitzendkanalen uitgezonden, zoals ACC Network.

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar YouTube TV (65 USD per maand) of Hulu+Live TV (65 USD per maand) en maak een account. Raadpleeg het uitzendschema voor het team dat je wil zien. Bijvoorbeeld: Miami. Stem af op het juiste kanaal om de wedstrijden te bekijken. Als je via een webbrowser kijkt, gebruik je de ExpressVPN-browserextensie.

Kijk Big 12-basketbal online

Prijs: vanaf 35 USD per maand

Kanalen: ESPN en CBS

ESPN zendt de meeste Big 12-wedstrijden uit. CBS zal exclusief enkele wedstrijden uitzenden.

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar Sling TV Orange (vanaf 10 USD per maand heb je een credit-/debetkaart of PayPal nodig om je te abonneren) of Hulu+Live TV (65 USD per maand) en maak een account. Raadpleeg het uitzendschema voor het team dat je wil zien. Bijvoorbeeld: Texas. Stem af op het juiste kanaal om de wedstijden te bekijken. Als je via een webbrowser kijkt, gebruik je de ExpressVPN-browserextensie.

Stream Pac-12-basketbal

Prijs: vanaf 60 USD per maand

Kanalen: CBS, ESPN, Fox en Pac-12 Network

De meeste Pac-12-wedstrijden worden uitgezonden via het Pac-12 Network of ESPN. De rest wordt exclusief uitgezonden door CBS en Fox.

Sling TV en fuboTV bieden beiden de primaire kanalen voor het kijken van Pac-12-wedstrijden. Gratis proefperiodes zijn beschikbaar. Je hebt mogelijk een creditkaart uit de VS of PayPal nodig.

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar Sling TV Blue en Orange (vanaf 50 USD per maand) en selecteer de “Sports Extra”-add-on voor 10 USD per maand extra om toegang te krijgen tot het Pac-12 Network. Of ga naar fuboTV en neem een gratis proefperiode. Raadpleeg het uitzendschema voor het team dat je wil zien. Bijvoorbeeld: UCLA. Stem af op het juiste kanaal om de wedstrijden te bekijken. Als je via een webbrowser kijkt, gebruik je de ExpressVPN-browserextensie.

Andere manieren om NCAA-basketbal te kijken

Er zijn een paar opties waarmee je geen toegang tot alle wedstrijden krijgt, maar waar je misschien genoeg aan hebt.

Stream wedstrijden op Paramount+

Prijs: 5 USD per maand

Kanalen: CBS

Paramount + heeft een ‘essentieel’ pakket dat een verscheidenheid aan lokale CBS-kanalen biedt die wedstrijden uitzenden. Het abonnement kost 5 USD per maand. Hoewel het aanbod niet alomvattend is, vind je misschien de wedstrijden die je zoekt en biedt de dienst tal van andere mogelijkheden. Ze bieden ook een gratis proefperiode van zeven dagen.

Om te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS die overeenkomt met een van de teams in de wedstrijd. Bezoek Paramount+ en neem een abonnement. Bezoek op de dag van de wedstrijd Paramount+ en zoek naar de wedstrijd onder ‘Live TV’. Veel kijkplezier!

Kijk wedstrijden van kleinere conferences op ESPN+

Prijs: 10 USD per maand of 100 USD per jaar

ESPN+ heeft de uitzendrechten verworven voor enkele van de kleinere conferences, zoals de Atlantic 10, Ivy League, Ohio Valley, Conference USA, American en Mid-American. Als jouw team deelneemt aan een van deze conferences, meld je dan aan voor de betaalbare dienst die ook wordt geleverd met een aantal andere aanbiedingen, waaronder UFC, MLS, NHL en nog veel meer.

Om te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Bezoek ESPN+ en neem een abonnement. Je hebt mogelijk een geldige postcode uit de VS nodig (bijv. 10001, 48104). Veel kijkplezier!

NCAA-scores: top 25 in c ollege basketbal

Nu het seizoen 2022/23 begonnen is, verandert de ranglijst elke week. Wie is jouw favoriet? Welke van deze teams zal deelnemen aan March Madness?

Ranking Team 1. Houston (25-2) [46 stemmen eerste plaats] 2. Alabama (23-4) [7 stemmen eerste plaats] 3. Kansas (22-5) [7 stemmen eerste plaats] 4. UCLA (23-4) 5. Purdue (24-4) 6. Virginia (21-4) 7. Arizona (24-4) 8. Texas (21-6) 9. Baylor (20-7) 10. Marquette (21-6) 11. Tennessee (20-7) 12. Gonzaga (23-5) 13. Miami (FL) (22-5) 14. Kansas State (20-7) 15. Saint Mary’s (24-5) 16. Xavier (20-7) 17. Indiana (19-8) 18. Connecticut (20-7) 19. Creighton (18-9) 20. Providence (20-7) 21. Northwestern (20-7) 22. San Diego State (21-5) 23. Iowa State (17-9) 24. TCU (18-9) 25. Texas A&M (20-7)

NCAA-kalender basketbalseizoen 2023

Datum Evenement 8 november 2022 – 12 maart 2023 Regulier seizoen 14 maart 2023 – 3 april 2023 March Madness 3 april 2023 NCAA-finales

