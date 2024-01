Hoe kijk je het NASCAR-seizoen 2024

De uitzendrechten van NASCAR zijn verspreid over verschillende kanalen, waaronder Fox, FS1, NBC en USA Network. Je beste kans om elke race te zien, is door je aan te melden voor een dienst zoals Sling TV Blue, YouTube TV, Fubo, Hulu+Live TV of DirecTV Stream. Fubo, YouTube TV en DirecTV Stream bieden gratis proefversies aan.

Om elke race te streamen met een VPN volg je een paar eenvoudige stappen:

Kijk je op een computer? Gebruik voor de beste streamingervaring de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge.

Kan ik een VPN gebruiken om NASCAR-races vanuit een ander land te streamen?

Sommige gebruikers kijken naar NASCAR-races door te verbinden met een VPN-server in een ander land dan hun eigen land, maar als ze dit doen, kan dit in strijd zijn met het auteursrecht of de gebruiksvoorwaarden van de streamingdienst. ExpressVPN is een privacy- en beveiligingshulpmiddel en het gebruik ervan om auteursrechten te omzeilen is in strijd met onze Servicevoorwaarden. We kunnen niet zien of controleren wat je doet terwijl je verbonden bent met onze VPN, dus je bent er zelf verantwoordelijk voor dat jouw gebruik voldoet aan alle relevante voorwaarden en wetten.

Beste VPN om NASCAR-races te kijken

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig livestreamen van het volledige NASCAR-seizoen in 2024. Met vooruitstrevende 10-Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je genieten van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, om nog maar te zwijgen van een reeks manieren om te streamen op je grote tv-scherm. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN 24/7 live chatondersteuning en 30 dagen geld-terug-garantie zonder risico!

Hoe stream je op een grootbeeld-tv

NASCAR gratis online kijken

Als je NASCAR online wilt kijken zonder enige kosten, kun je je hart ophalen. Streamingdiensten zoals YouTube TV, Fubo en DirecTV Stream bieden gratis proefversies aan, zodat je van NASCAR-races kunt genieten voordat de betaling voor de live tv-streamingdienst van kracht wordt.

Waar kun je NASCAR-races in 2024 kijken?

Verenigde Staten

YouTube TV

Kanalen: FS1, Fox, NBC, USA Network

Prijs: 73 USD/maand en hoger

YouTube TV biedt Amerikanen alle kanalen die NASCAR-races uitzenden en het abonnement kost 73 USD/maand. Het kan zijn dat je een Amerikaanse postcode moet opgeven (bijv. 10022, 48104, enz.), maar het accepteert een breed scala aan betalingsopties. Als je geen zin hebt om je te abonneren op YouTube TV, gebruik dan de gratis proefversie.

NB: Mogelijk heb je een geldige Amerikaanse creditcard/debetkaart of PayPal nodig om je te abonneren op YouTube TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/debetkaart hebt.

Wil je op het grote scherm kijken? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Fubo

Kanalen: FS1, Fox, USA Network, NBC

Prijs: 80 USD/maand

Goed nieuws voor NASCAR-fans in de Verenigde Staten: Fubo biedt een gratis proefabonnement van zeven dagen en elk kanaal met NASCAR-races. Je hebt een Amerikaanse creditcard/bankpas nodig om je te abonneren. Het gebruikte factuuradres kan bepalen welke lokale kanalen beschikbaar zijn en het is mogelijk dat je je locatie niet kunt wijzigen.

DirecTV Stream

Kanalen: FS1, Fox, USA Network, NBC

Prijs: 84 USD/maand en hoger

DirecTV Stream is vaak aan de duurdere kant, maar het is een uitstekende optie voor Amerikaanse fans om NASCAR-races te streamen als je de voorkeur geeft aan een cord-cuttingdienst boven een extra streamingapp. DirecTV Stream biedt een gratis proefversie van 5 dagen.

Sling TV Blue

Kanalen: FS1, Fox, USA Network, NBC

Prijs: varieert

Sling TV biedt Amerikaanse kijkers toegang tot alle kanalen waarop NASCAR-races worden uitgezonden. Houd er rekening mee dat Sling niet langer een gratis proefabonnement aanbiedt.

Hulu+Live TV

Kanalen: FS1, Fox, USA Network, NBC

Prijs: 77 USD/maand en hoger

Hulu biedt geen gratis proefversie, maar heeft wel een live tv-pakket voor Amerikaanse fans met alle belangrijke kanalen voor beveiligde NASCAR-races.

Canada

TSN

Prijs: 20 CAD/maand

Land: Canada

Canadese kijkers kunnen het hele seizoen lang NASCAR-wedstrijden bekijken op TSN+. Hoewel TSN+ geen gratis proefversie biedt, kunnen Canadese gebruikers wel een eendagspas kopen voor minder dan 11 CAD (wat handig is als je alleen naar een specifieke wedstrijd of de finale wilt kijken).

Verenigd Koninkrijk

Viaplay

Prijs: vanaf 16 EUR/maand

Land: Verenigd Koninkrijk, Ierse Republiek

Racefans die in het Verenigd Koninkrijk of Ierland wonen, kunnen NASCAR-races livestreamen via Viaplay, de Europese online streamingdienst.

Waar je NASCAR-races live kunt beluisteren

Sommige gebruikers luisteren misschien liever naar NASCAR-races. ExpressVPN stelt gebruikers in staat om veilig en zeker te genieten van hun favoriete NASCAR-races via methoden die alleen audio bevatten.

MRN en PRN

Prijs: gratis

NASCAR’s officiële website en app bieden gratis audio live streams via het Motor Racing Network en Performance Racing Network, afhankelijk van de race. Amerikaanse luisteraars kunnen ook genieten van de audiofeed op bepaalde radiostations.

Wanneer begint het NASCAR-seizoen 2024?

Het NASCAR-seizoen 2024 begint officieel op zondag 18 februari met de Daytona 500 van 2024. Fox zal alles dekken.

NASCAR-schema 2024

Wie wint de NASCAR Cup Series 2024? Je kunt het schema voor de eerste helft hieronder vinden, evenals het hele schema op de officiële website van NASCAR.

De namen van de races kunnen tijdens het seizoen veranderen.

Race Datum en tijd Locatie Netwerk Winnaar Busch Light Clash at The Coliseum 4 februari, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles, California) Fox Bluegreen Vacations Duel 15 februari, 7 p.m. ET / 12 a.m. GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida) FS1 Daytona 500 18 februari 18, 2:30 p.m. ET / 7:30 p.m. GMT Daytona International Speedway (Daytona Beach, Florida) Fox Ambetter Health 400 25 february, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Atlanta Motor Speedway (Hampton, Georgia) Fox Pennzoil 400 3 maart, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Las Vegas Motor Speedway (Las Vegas, Nevada) Fox Shriners Children’s 500[ 10 maart, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Phoenix Raceway (Avondale, Arizona) Fox Food City 500 17 maart, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Bristol Motor Speedway (Bristol, Tennessee) Fox EchoPark Automotive Grand Prix 24 maart, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Circuit of the Americas (Austin, Texas) Fox Toyota Owners 400 31 maart, 7 p.m. ET / 12 p.m. GMT Richmond Raceway (Richmond, Virginia) Fox NASCAR Cup Series Spring Race at Martinsville 7 april, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Martinsville Speedway (Ridgeway, Virginia) FS1 Autotrader EchoPark Automotive 400 14 april, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Texas Motor Speedway (Fort Worth, Texas) FS1 Geico 500 21 april, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Martinsville Speedway (Martinsville, Virginia) Fox Würth 400 28 april, 2 p.m. ET / 7 p.m. GMT Dover Motor Speedway (Dover, Delaware) FS1 AdventHealth 400 5 mei, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Kansas Speedway (Kansas City, Kansas) FS1 Goodyear 400 12 mei, 3 p.m. ET / 8 p.m. GMT Darlington Raceway (Darlington, South Carolina) FS1 NASCAR All-Star Open 19 mei, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina) FS1 NASCAR All-Star Race 19 mei, 8 p.m. ET / 1 a.m. GMT North Wilkesboro Speedway (North Wilkesboro, North Carolina) FS1 Coca-Cola 600 26 mei, 6 p.m. ET / 11 p.m. GMT Charlotte Motor Speedway (Concord, North Carolina) Fox Enjoy Illinois 300 2 juni, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT World Wide Technology Raceway (Madison, Illinois) FS1 Toyota / Save Mart 350 9 juni, 3:30 p.m. ET / 8:30 p.m. GMT Sonoma Raceway (Sonoma, California) Fox

*Italics geven een demonstratiewedstrijd aan

Veelgestelde vragen over NASCAR-livestreams Op welk kanaal is NASCAR te zien? NASCAR-races worden uitgezonden op vier netwerken: Fox, FS1, NBC en USA. Hoe kan ik NASCAR kijken zonder kabel? Racefans die NASCAR zonder kabel willen kijken, kunnen kijken op YouTube TV, Fubo of DirecTV Stream; alle drie de diensten bieden een gratis proefversie en elk kanaal waarop NASCAR-races worden uitgezonden. NASCAR-fans kunnen ook genieten van races op Hulu+Live TV of Sling TV. Kan ik NASCAR gratis live kijken? Vanaf 2024 is er geen officiële manier om NASCAR-races gratis te bekijken. Je kunt echter wel afstemmen op NASCAR-races op services zoals Fubo, YouTube TV en DirecTV Stream, die gratis proefversies aanbieden. Kan ik NASCAR kijken op Peacock? Vanaf 2024 worden NASCAR-races niet meer uitgezonden op Peacock. Je kunt echter wel hoogtepunten zien op Peacock. Kan ik NASCAR op YouTube bekijken? Vanaf 2024 worden NASCAR-races niet uitgezonden op YouTube. YouTube TV biedt echter de vier belangrijkste kanalen, namelijk: Fox, FS1, NBC en USA; die NASCAR-races zullen uitzenden tijdens het Cup Series-seizoen van 2024. Kan ik NASCAR kijken op Amazon Prime? Prime Video begint in 2025 met het uitzenden van NASCAR-races. Kan ik NASCAR kijken op Roku? Ja, je kunt NASCAR-races bekijken op een Roku-apparaat. Je moet de races echter bekijken op cord-cuttingdienst, zoals YouTube TV, Fubo of DirecTV Stream. Is het gratis om NASCAR te streamen op Twitch? Vanaf 2024 worden NASCAR-races niet uitgezonden op Twitch. Welke apps kan ik gebruiken om NASCAR te kijken? Je kunt NASCAR-races bekijken op apps zoals YouTube TV, Fubo en DirecTV Stream. Waar kan ik het NASCAR-klassement vinden? Je kunt het NASCAR-klassement vinden op hun officiële website. Kan ik NASCAR-races streamen op mijn computer? Jazeker! Als je de streamingdienst benadert via een webbrowser, installeer dan ook de ExpressVPN-extensie voor Chrome, Firefox of Edge. De extensie heeft een paar functies onder de motorkap die veelvoorkomende streamingproblemen kunnen verhelpen. Kan ik NASCAR-races streamen op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat, waaronder iOS en Android. Hoe kan ik NASCAR-races op mijn tv streamen met een VPN? In het kort zijn er vijf verschillende manieren om sport op je tv te streamen met ExpressVPN: – Met de natieve app voor een smart-tv, Android TV-apparaat of ander streamingapparaat;

– Door te streamen op je computer en aan te sluiten op de tv met een HDMI-kabel;

– Door vanaf je computer of mobiele apparaat draadloos te spiegelen of casten naar je tv of streamingapparaat;

– Door verbinding te maken met een ExpressVPN-router, die onbeperkte apparaten toestaat en het super eenvoudig maakt om tegelijkertijd te verbinden met verschillende serverlocaties;

– Met MediaStreamer, ExpressVPN’s oplossing voor apparaten die geen VPN kunnen installeren, zoals sommige streamingconsoles en spelcomputers. MediaStreamer hoeft maar één keer ingesteld te worden, hoewel het niet de volledige beveiligingsvoordelen van een VPN biedt. Voor meer informatie over alle manieren om ExpressVPN op je tv met groot scherm te krijgen, klik hier of neem contact op met een 24/7 klantenondersteuning voor stapsgewijze instructies. Ik heb verbinding gemaakt met de voorgestelde VPN-serverlocatie, maar ik kan niet inloggen op de streamingdienst! Geen zorgen! Serverbelasting verandert snel (vooral wanneer veel mensen proberen bepaalde evenementen te bekijken), maar dat is precies waarom ExpressVPN supersmnelle servers over de hele wereld heeft. Als je bijvoorbeeld toegang probeert te krijgen tot een website in de VS of Duitsland, probeer dan te verbinden met een andere serverlocatie in die landen. Ik heb verbinding gemaakt met de VPN maar mijn internetsnelheid is traag Als je internetsnelheid traag is of je streaming lijkt te vertragen, zijn er een paar mogelijke redenen: – De afstand van de geselecteerde VPN-serverlocatie tot je fysieke locatie.

– Je verbindingstype (bekabelde verbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen).

– Suboptimale interconnectiviteit tussen het VPN en je internetprovider.

– Lage snelheid internetverbinding op je locatie.

– Je apparaattype en verwerkingskracht Probeer elk van de volgende stappen om problemen op te lossen: – Download de nieuwste versie van ExpressVPN;

-Verbind met een andere VPN-serverlocatie;

– Verander het VPN-protocol. Als je elk van de bovenstaande punten hebt geprobeerd en nog steeds problemen ondervindt met je streamingsnelheid, neem dan 24/7 contact op met de helpdesk ExpressVPN en er zal binnen enkele seconden iemand bij je zijn. Welke andere streamingdiensten kan ik bekijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos samen met alle populaire streaming-apps van over de hele wereld. Het gebruik van een VPN voor streaming zorgt ervoor dat je veilig kijkt in razendsnel HD met onbeperkte bandbreedte, vrij van afknijpen door internetproviders (wat soms de snelheid kan vertragen). Als je overal naar je favoriete team wilt kijken, zelfs tijdens het reizen of op onbeveiligde netwerken zoals openbare wifi, is ExpressVPN een geweldige manier om je sportstreamingervaring te verbeteren.