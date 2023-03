Live MotoGP kijken in 2023: alle races op tv en online

Gratis MotoGP 2023 live kijken met RTBF en ServusTV

Prijs: gratis

Kanaal: RTBF

De RTBF heeft de uitzendrechten voor de MotoGP 2023 in België en biedt de stream van het evenement gratis aan met Frans commentaar op het online streamingplatform Auvio. RTBF is een fantastisch kanaal voor sportliefhebbers, want het biedt ook gratis livestreams van Formule 1, wielrennen, tennis en meer. ServusTV is een Oostenrijks kanaal dat gratis uitstekende Duitstalige livestreamingopties biedt voor een aantal sporten, waaronder MotoGP, de Champions League en sommige Formule 1-races.

Om de MotoGP op RTBF of ServusTV gratis privé en veilig te kijken met een VPN:

MotoGP 2023 streamen op NBCSN

Prijs: vanaf 10 USD per maand

Kanalen: NBC en NBCSN

NBC heeft dit jaar de uitzendrechten voor de MotoGP verworven. Je kan de wedstrijden kijken met de gratis proefperiodes op fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV en YouTube TV.

Om de MotoGP-wedstrijden privé en veilig te kijken op NBC:

NB: Het kan zijn dat je een Amerikaanse creditcard of bankpas nodig hebt voor een abonnement op fuboTV, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV of DirecTV Now. Via Google Play You kun je je ook zonder Amerikaanse creditcard of bankpas abonneren op YouTube TV.

Lees meer over het kijken naar fuboTV, Hulu + Live TV, DirecTV Now en Sling TV met ExpressVPN.

MotoGP live op DAZN Duitsland

Prijs: 12 EUR per maand of 120 EUR per jaar

Op DAZN kun je live afstemmen op de MotoGP. Het kan zijn dat je een geldige Duitse creditcard of bankpas en postcode moet laten zien (bijv. 12309, 13187). Als je geen Duitse bankrekening hebt, kun je je abonneren via PayPal, Apple in-app aankopen of een (pre-paid) cadeaubon. Er is een proefperiode van 30 dagen beschikbaar.

Om de MotoGP (in het Duits) op DAZN te kijken, privé en veilig met een VPN:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in Duitsland . Ga naar DAZN en meld je aan. Geniet van het streamen!

Lees meer over DAZN kijken met ExpressVPN.

MotoGP kijken op BT Sport

Prijs: vanaf 25 GBP per maand

BT Sport heeft exclusieve uitzendrechten voor de MotoGP in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt een werkende tv-box nodig van BT TV, Sky of Virgin Media.

Sky TV- en Virgin TV-abonnees kunnen de races ook volgen op BT TV. Let op: voor deze diensten heb je ook een speciale tv-box nodig.

Als je geen tv-box van BT TV, Sky TV of Virgin TV hebt, kun je de NBC-stream gebruiken.

Gratis samenvattingen kijken op Channel 5

Prijs: gratis

De Britse omroep Channel 5 biedt gratis samenvattingen van de wedstrijden. Om privé en veilig te kijken met een VPN:

MotoGP-kalender 2023

Data Evento Luogo 24 – 26 maart 2023 Grand Prix van Portugal Algarve, Portimão, Portugal 31 maart – 2 april 2023 Grand Prix van Argentinië Termas de Rio Hondo, Argentinië 14 – 16 april 2023 Grand Prix van de VS Austin (TX), VS 28 – 30 april 2023 Grand Prix van Spanje Jerez, Spanje 12 – 14 mei 2023 Grand Prix van Frankrijk Le Mans, Frankrijk 9 – 11 juni 2023 Grand Prix van Italië Mugello, Italië 16 – 18 juni 2023 Grand Prix van Duitsland Chemnitz, Duitsland 23 – 25 juni 2023 Grand Prix van Nederland Assen, Nederland 7 – 9 juli 2023 Grand Prix van Kazachstan Sokol International Racetrack, Kazachstan 4 – 6 augustus 2023 Grand Prix van Engeland Silverstone, Engeland 18 – 20 augustus 2023 Grand Prix van Oostenrijk Spielberg, Oostenrijk 1 – 3 september 2023 Grand Prix van Catalonië Barcelona, Catalonië 8 – 10 september 2023 Grand Prix van San Marino San Marino en Riviera van Rimini, Italië 22 – 24 september 2023 Grand Prix van India Buddh International Circuit, India 29 september – 1 oktober 2023 Grand Prix van Japan Motegi, Japan 13 – 15 oktober 2023 Grand Prix van Indonesië Mandalika International Street Circuit, Indonesië 20 – 22 oktober 2023 Grand Prix van Australië Phillip Island, Australië 27 – 29 oktober 2023 Grand Prix van Thailand Buriram, Thailand 10 – 12 november 2023 Grand Prix van Maleisië Sepang, Maleisië 17 – 19 november 2023 Grand Prix van Qatar Losail Circuit Sports Club, Qatar 24 – 26 november 2023 Grand Prix van Valencia Valencia, Spanje

