Het MLB-seizoen van 2023 is aangebroken en Alex Bregman en de Houston Astros zijn klaar om hun titel te verdedigen. De ‘Stro’s gaan het nieuwe jaar in als favorieten om opnieuw World Series-kampioen te worden, hoewel ze waarschijnlijk voor aanzienlijke uitdagingen zullen komen te staan ​​tegenover de sterke New York Mets en Los Angeles Dodgers, de altijd gevaarlijke New York Yankees en tal van andere teams.

Op donderdag 30 maart 2023 gaat het nieuwe MLB-seizoen van start met een vernieuwd wedstrijdschema, internationale confrontaties en intrigerende regelwijzigingen.

Ontdek hieronder de beste manieren om het Amerikaanse honkbal in Nederland en daarbuiten live te kijken.

MLB-streams in 2023 op MLB.TV met een VPN

De eenvoudigste manier om alle MLB wedstrijden te volgen is met een abonnement op MLB.TV. MLB.TV is wereldwijd beschikbaar. ExpressVPN werkt naadloos samen met MLB.TV en zorgt ervoor dat je de actie privé en veilig kunt streamen. Door te verbinden met een VPN serverlocatie ergens waar de wedstrijden niet worden uitgezonden, kun je MLB-black-outs voorkomen. Bij de dienst is een gratis proefperiode van zeven dagen inbegrepen.

Om de MLB live te streamen op MLB.TV, privé en veilig met een VPN:

Neem ExpressVPN. Verbind met de veilige serverlocatie van je keuze ergens waar de wedstrijden niet worden uitgezonden. Ga naar MLB.TV en meld je aan voor de gratis proefperiode. Aan de slag!

Stream alle honkbalwedstrijden zonder MLB.TV-black-outs

MLB.TV is geweldig, maar de black-outs zijn nog wel een puntje. Dat komt doordat regionale markten exclusieve uitzendrechten hebben; daarom kan het zijn dat bepaalde wedstrijden pas 48 uur na de uitzending online beschikbaar komen in je regio.

Het geheim achter het voorkomen van MLB-black-outs? Verbind met een veilige VPN-serverlocatie ergens waar de wedstrijden niet worden uitgezonden. Als je bijvoorbeeld in Boston bent, en de wedstrijd van de Red Sox games wordt op tv uitgezonden, kan het zijn dat hij niet beschikbaar is als livestream. Verbind dan met een VPN-serverlocatie in een andere stad of land en volg de stream privé, veilig en zonder afknijpen door je internetprovider.

Stream MLB-wedstrijden live op Sling TV

Prijs: vanaf 10 USD per maand

Kanalen: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 en MLB Network

Sling TV bevat kanalen die de MLB wedstrijden brengen, bijvoorbeeld MLB Network, ESPN, ESPN 2, TBS, Fox en FS1.

Om al deze kanalen te krijgen, moet je zowel Sling Orange als Sling Blue nemen. Gebruik de “Sports Extra” add-on voor Sling TV om MLB Network te kunnen kijken voor 10 USD per maand extra.

Er is een gratis proefperiode van drie dagen beschikbaar. Je hebt een Amerikaanse bankpas of PayPal nodig om je aan te melden.

Om de MLB te kijken op Sling TV, privé en veilig met een VPN:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar Sling TV en gebruik de gratis proefperiode voor Sling Orange & Blue. Stem af op de wedstrijd!

Kijk MLB op YouTube TV

Prijs: vanaf 65 USD per maand

Kanalen: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox, FS1 en MLB Network

YouTube en MLB breiden hun partnerschap uit en brengen livestreams op YouTube TV. YouTube TV biedt kanalen die de MLB wedstrijden uitzenden en het abonnement kost 65 USD per maand. Als je geen zin hebt om aan YouTube TV vast te zitten, kun je de gratis proefperiode van vijf dagen gebruiken.

Om privé en veilig te kijken met een VPN:

NB: Het kan zijn dat je een postcode in de VS moet opgeven (bijvoorbeeld 10022, 48104, etc.).

Stream MLB wedstrijden live op Hulu+Live TV

Prijs: 65 USD per maand

Kanalen: ESPN, ESPN 2, TBS, Fox en FS1

Hulu+Live TV biedt alle kanalen die de MLB uitzenden behalve MLB Network. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar.

Om de MLB te kijken op Hulu, privé en veilig met een VPN:

Stream Honkbal live op Amazon Prime Video

Amazon Prime biedt MLB.TV als add-on voor 25 USD per maand. Er is een gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar.

Om de kijken met extra veiligheid en privacy:

Neem ExpressVPN. Verbind met de veilige serverlocatie van je keuze. Ga naar Amazon en meld je aan. Als je via een webbrowser kijkt, gebruik dan de ExpressVPN-browserextensie. Geniet ervan!

Kijk de MLB-wedstrijden live op Sky Sports

Prijs: vanaf 22 GBP per maand

Kanalen: Sky Sports Today

Woon je in het VK? Dan is Sky Sports uw beste optie om livestreams van de wedstrijden te kijken. Je zult ook een geldige postcode moeten tonen en een creditcard of bankpas van het VK of Ierland.

Als je een abonnement hebt op Sky kun je content streamen met Sky Go. Met een VPN ben je er zeker van dat je streams overal privé en veilig zijn.

Om de MLB te kijken op Sky Sports met een VPN:

MLB-regelwijzigingen in 2023

Honkbalwedstrijden in 2023 zullen er heel anders uitzien dan de afgelopen jaren. Hier is een volledige gids met alle belangrijke wijzigingen, van regels tot planning, waar fans vóór de startdag van op de hoogte moeten zijn:

MLB-wedstrijden hebben sinds 2012 gemiddeld minstens drie uur per jaar geduurd, met een piek van 3:11 in 2021 voordat ze een jaar geleden terugvielen naar 3:06. De pitch-clock is misschien wel de belangrijkste regelwijziging, vooral voor wie hoopt een volledige Yankees-Red Sox -wedstrijd te kijken. Er is een timer van 15 seconden tussen worpen met lege honken en een van 20 seconden met lopers op de honken. Net als bij de minderjarigen is er een timer van 30 seconden tussen de slagmannen. Werpers die de timer overtreden, worden belast met een automatische bal en slagmannen die de timer overtreden, krijgen een automatische slag. In het geval van hitters moeten ze in het strafschopgebied zijn en de werper waarschuwen voor de 8-secondenmarkering.

is misschien wel de belangrijkste regelwijziging, vooral voor wie hoopt een volledige -wedstrijd te kijken. Er is een timer van 15 seconden tussen worpen met lege honken en een van 20 seconden met lopers op de honken. Net als bij de minderjarigen is er een timer van 30 seconden tussen de slagmannen. Werpers die de timer overtreden, worden belast met een automatische bal en slagmannen die de timer overtreden, krijgen een automatische slag. In het geval van hitters moeten ze in het strafschopgebied zijn en de werper waarschuwen voor de 8-secondenmarkering. Bovendien zijn werpers nu beperkt tot twee ‘uittredingen ‘ , wat verwijst naar ofwel afstappen of proberen een slagman uit te pikken per plaatverschijning. Houd vooral honklopers in de gaten die meer op visie dan op snelheid vertrouwen, zoals Aaron Judge van de Yankees .

, wat verwijst naar ofwel afstappen of proberen een slagman uit te pikken per plaatverschijning. Houd vooral honklopers in de gaten die meer op visie dan op snelheid vertrouwen, zoals van de . Over hitters gesproken, ken je die verschuivingen die een honkslag in het midden veranderden in een gemakkelijke groundout naar de tweede plaats? Die dagen zouden op hun retour kunnen zijn, aangezien een verdediging nu ten minste vier spelers op het infield moet hebben en ten minste twee infielders volledig aan weerszijden van het tweede honk. Net als bij de pitch-timer betekent het overtreden van die regel een automatische bal voor de werper. Corey Seager van de Texas Rangers en outfielder Kyle Schwarber van de Philadelphia Phillies behoren tot degenen die er onmiddellijk van zullen profiteren.

die een honkslag in het midden veranderden in een gemakkelijke groundout naar de tweede plaats? Die dagen zouden op hun retour kunnen zijn, aangezien een verdediging nu ten minste vier spelers op het infield moet hebben en ten minste twee infielders volledig aan weerszijden van het tweede honk. Net als bij de pitch-timer betekent het overtreden van die regel een automatische bal voor de werper. van de en outfielder van de behoren tot degenen die er onmiddellijk van zullen profiteren. Basissen zijn nu 18 inch in het vierkant, een stijging van 15 inch in het vierkant, terwijl de thuisplaat ongewijzigd blijft. Je zult waarschijnlijk meer gestolen basispogingen en minder potentiële botsingen op de basispaden zien.

en minder potentiële botsingen op de basispaden zien. Zoals de NBA en NHL eerder hebben gedaan, heeft Major League Baseball eindelijk een evenwichtig schema aangenomen. De dagen zijn voorbij dat de Pittsburgh Pirates en de Cincinnati Reds 19 keer per jaar speelden. In plaats daarvan speelt elk divisieteam 13 wedstrijden tegen hun divisierivalen en 64 wedstrijden tegen teams in dezelfde competitie. Elk team speelt ook 46 interleague-wedstrijden, ervan uitgaande natuurlijk dat er geen wedstrijden worden afgelast. Pirates-fans zien nu gegarandeerd de Tampa Bay Rays, Kansas City Royals en Oakland Athletics elk jaar in plaats van elke 3-4 jaar.

Kijk MLB-wedstrijden op Apple TV+

Prijs: gratis

MLB-wedstrijden zijn terug op AppleTV+ voor het seizoen 2023! Je kunt Friday Night Baseball het hele jaar door gratis zien op Apple TV+. Hoewel black-outs niet van toepassing zijn, houd er rekening mee dat de wedstrijden uitsluitend op Apple TV+ worden uitgezonden. Het YES Network zal bijvoorbeeld de ontmoeting tussen de New York Yankees en Toronto Blue Jays van 21 april niet hebben. Je kunt echter nog steeds naar de radiofeed luisteren via de MLB-app.

Om te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in de VS. Ga naar Apple TV. Geniet ervan!

Kijk Apple TV+ met een VPN

MLB Friday Night Baseball: wedstrijdschema

Apple TV+ zendt elke vrijdagavond twee MLB-wedstrijden uit. Hier is het volledige schema voor de eerste helft:

Datum en tijd Wedstrijd 7 april, 14.20 uur ET / 20.20 uur MET Chicago Cubs vs. Texas Rangers 7 april, 19.20 uur ET / 01.20 uur MET Atlanta Braves vs. San Diego Padres 14 april, 18.40 uur ET / 00.40 uur MET Detroit Tigers vs. San Francisco Giants 14 april, 19.10 uur ET / 01.10 uur MET Boston Red Sox vs. Los Angeles Angels 21 april, 19.05 uur ET / 01.05 uur MET New York Yankees vs. Toronto Blue Jays 21 april, 19.20 uur ET / 01.20 uur MET Atlanta Braves vs. Houston Astros 28 april, 20.10 uur ET / 02.10 uur MET Houston Astros vs. Philadelphia Phillies 28 april, 22.10 uur ET / 04.10 uur MET Los Angeles Dodgers vs. St. Louis Cardinals 5 mei, 18.40 uur ET / 00.40 uur MET Cincinnati Reds vs. Chicago White Sox 5 mei, 19.10 uur ET / 01.10 uur MET Cleveland Guardians vs. Minnesota Twins 12 mei, 20.10 uur ET / 02.10 uur MET Milwaukee Brewers vs. Kansas City Royals 12 mei, 20.10 uur ET / 02.10 uur MET Minnesota Twins vs. Chicago Cubs 19 mei, 19.07 uur ET / 01.07 uur MET Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles 19 mei, 19.20 uur ET / 01.20 uur MET Atlanta Braves vs. Seattle Mariners 26 mei, 19.05 uur ET / 01.05 uur MET New York Yankees vs. San Diego Padres 26 mei, 19.10 uur ET / 01.10 uur MET Detroit Tigers vs. Chicago White Sox 2 juni, 17.10 uur ET / 23.10 uur MET Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers 2 juni, 20.10 uur ET / 02.10 uur MET Minnesota Twins vs. Cleveland Guardians 9 juni, 19.05 uur ET / 01.05 uur MET Baltimore Orioles vs. Kansas City Royals 9 juni, 21.38 uur ET / 03.38 uur MET Los Angeles Angels vs. Seattle Mariners 16 juni, 20.10 uur ET / 02.10 uur MET Milwaukee Brewers vs. Pittsburgh Pirates 16 juni, 22.10 uur ET / 04.10 uur MET Seattle Mariners vs. Chicago White Sox 23 juni, 18.40 uur ET / 00.40 uur MET Miami Marlins vs. Pittsburgh Pirates 23 juni, 19.05 uur ET / 01.05 uur MET Philadelphia Phillies vs. New York Mets 30 juni, 19.05 uur ET / 01.05 uur MET Pittsburgh Pirates vs. Milwaukee Brewers 30 juni, 21.38 uur ET / 03.38 uur MET Los Angeles Angels vs. Arizona Diamondbacks

Veelgestelde vragen over live MLB honkbal kijken Kan ik MLB-honkbalwedstrijden live streamen op mijn computer? Jazeker! Als u de streamingdienst vanuit een webbrowser bezoekt, zorg er dan voor dat u ook de ExpressVPN extensie voor Chrome, Firefox of Edge installeert. De extensie heeft een aantal functies die problemen met streaming kunnen verhelpen. Kan ik de MLB live kijken op mijn telefoon of tablet? Ja. ExpressVPN heeft apps voor elk bekend mobiel apparaat zoals iOS en Android. Welke streamingdiensten kan ik kijken met ExpressVPN? ExpressVPN werkt naadloos met alle populairste streamingdiensten over de hele wereld.

Uw verbindingstype ( bekabelde internetverbindingen zijn betrouwbaarder dan draadloze verbindingen)

internetverbindingen zijn betrouwbaarder dan verbindingen) Suboptimale internetsnelheid op uw locatie

Uw soort apparaat en verwerkingsvermogen Probeer een van de volgende stappen om het probleem op te lossen: Download de nieuwste versie van ExpressVPN

Verbind met een andere serverlocatie

Verander van VPN-protocol Als u al het bovenstaande geprobeerd hebt en nog steeds problemen ervaart met uw internetsnelheid, kunt u dag en nacht contact opnemen met onze helpdesk. Meer oplossingen voor trage streaming- en internetsnelheid.