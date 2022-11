Overal ter wereld, van Berlijn tot Boston, worden de zes Abbott World Marathon Majors beschouwd als de gouden standaard van wedstrijden voor de beste marathonlopers ter wereld. Zelfs als het u niet lukt om een prestigieuze plaats voor een van deze marathons te bemachtigen, is het eenvoudig om deel uit te maken van de actie door de live uitzending online te volgen. Een aantal evenementen wordt live en gratis uitgezonden op diverse netwerken, waaronder NBC en ESPN in de VS. Raadpleeg de officiële agenda om te zien waar de wedstrijden worden gelopen en lees verder om te weten te komen hoe u veilig marathons live kunt streamen met een VPN.

Hoe streamt u marathons live met een VPN

Om met extra privacy en veiligheid te kijken naar ’s werelds belangrijkste marathons:

Koop ExpressVPN . Verbind met een serverlocatie die past bij de locatie van de uitzending die u wilt zien. Kies het streaming platform van uw voorkeur. Ga er lekker voor zitten en geniet van de wedstrijd!

Kijkt u op een computer? Voor de beste streamingbeleving zorgt u ervoor dat u de ExpressVPN browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruikt.

Internationale marathonkalender 2022

Hier ziet u de agenda voor de belangrijkste wedstrijden ter wereld.

Event Date Marathon van Berlijn 25 september 2022 Marathon van Londen 2 oktober 2022 Marathon van Chicago 9 oktober 2022 Marathon van New York 6 november 2022 Marathon van Tokio 5 maart 2023 Marathon van Boston 17 april 2023

Marathon van Berlijn

Datum: Zondag 25 september 2022

Record mannen: 2:01:39 (Eliud Kipchoge, 2018)

Record vrouwen: 2:18:11 (Gladys Cherono, 2018)

Wees niet verbaasd als u historische ontwikkelingen ziet tijdens de 2022 Marathon van Berlijn. Op dit 26-mijls evenement zijn, sinds het voor het eerst werd gehouden in 1974, al veel wereldrecords gevestigd. Horst Milde, bakker en hardloopfanaat, heeft in 1974 de Marathon van Berlijn opgericht. Het parcours begint en eindigt vlak bij de 18de-eeuwse Brandenburger Tor. Tijdens de editie van 2019 bereikte het recordaantal van 44.064 lopers de eindstreep.

Marathon van Londen

Datum: Zondag 2 oktober 2022

Record mannen: 2:02:37 (Eliud Kipchoge, 2019)

Record vrouwen: 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)

De London Marathon is weliswaar betrekkelijk nieuw, omdat hij pas sinds 1981 wordt georganiseerd, maar het is snel een favoriet van de liefhebbers geworden vanwege de sfeer, die net zo spectaculair is als de wedstrijd zelf. Hoewel het evenement meestal in april wordt georganiseerd, is het tijdens de pandemie van de afgelopen jaren steeds in oktober gehouden. Sinds de eerste London Marathon hebben de deelnemers samen meer dan 1 miljoen GBP bij elkaar gebracht.

Marathon van Chicago

Datum: Zondag 9 oktober 2022

Record mannen: 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)

Record vrouwen: 2:14:04 (Brigid Kosgei, 2019)

Hoewel er al sinds het begin van de 20ste eeuw jaarlijks een marathon werd gehouden in Chicago, duurde het tot 1977 totdat de moderne, terecht zo genoemde Chicago Marathon plaatsvond. De lopers halen geld op voor verschillende goede doelen, waardoor het evenement tusssen 2009 en 2019 elk jaar meer dan 10 miljoen heeft opgebracht.

Marathon van New York

Datum: Zondag 6 november 2022

Record mannen: 2:05:05 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record vrouwen: 2:22:31 (Margaret Okayo, 2003)

De New York City Marathon is de grootste ter wereld, en dat is niet omdat hij alle vijf de belangrijke wijken van de Big Apple aandoet. Meer dan 53.000 mensen hebben de NYC Maraton in 2019 uitgelopen, twee jaar nadat zich een verbluffend aantal van 98.247 mensen zich als deelnemer hadden aangemeld. ESPN heeft de populaire wedstrijd sinds 2013 nationaal uitgezonden.

Marathon van Tokio

Datum: Zondag 5 maart 2023

Record mannen: 2:02:40 (Eliud Kipchoge, 2022)

Record vrouwen: 2:16:02 (Brigid Kosgei, 2022)

De Tokio Marathon is de nieuwste van de zes grote wereldmarathons en is pas voor het eerst gehouden in 2007. De Keniaanse superlopers Eliud Kipchoge en Brigid Kosgei hebben in 2022 allebei een wereldrecord gelopen. Masakazu Fujiwara, die in 2020 finishte met een tijd van 2:12:1, is in 2022 nog altijd de enige Japanse man die ooit de Tokio Marathon heeft gewonnen.

Marathon van Boston

Datum: Maandag 17 april 2023

Record mannen: 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)

Record vrouwen: 2:19:59 (Buzunesh Deba, 2014)

De Boston Marathon is bijna net zo synoniem met Beantown als the Green Monster, Larry Bird en mosselen. Op Marathon Monday, de derde maandag in april, wordt ook een thuiswedstrijd van de Boston Red Sox gespeeld kort na 11 a.m. EDT. De Boston Marathon heeft alles al gezien, vanaf lopers in pak tot taiko-drummers uit Japan.

Get ExpressVPN

ExpressVPN is een VPN dienst die niet is bedoeld als manier om copyrights te omzeilen. Lees de Gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en van uw content provider voor meer informatie.