Geen zorgen! Serverbelasting kan snel veranderen, zeker wanneer mensen van over de hele wereld bepaalde evenementen willen bekijken. Juist daarom heeft ExpressVPN supersnelle servers over de hele wereld. Als u een website in de VS of Duitsland probeert te bezoeken bijvoorbeeld, kunt u met een andere serverlocatie in dat land proberen te verbinden.

Is er slechts een serverlocatie beschikbaar in het land waarmee u probeert te verbinden? Kijk dan eerst naar uw locatie-instellingen. Als u op een mobiel apparaat zit, verbreek dan de verbinding met de VPN, schakel locatiediensten uit en verbind weer met de VPN. Op Windows- en Mac-computers kunt u locatiediensten uitschakelen in de privacy- en beveiligingsinstellingen.

Raadpleeg dit gedetailleerde artikel voor meer hulp en informatie. U kunt ook dag en nacht terecht bij onze helpdesk via live chat.