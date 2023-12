De volgende editie van de Nations League gaat door in 2024/25. In de Europese landencompetitie zullen de teams de titel van Spanje proberen te pakken. Ontdek hier hoe je geen enkele wedstrijd van de Nations League 2024/25 mist en het beste van het Europese voetbal live kunt kijken met een VPN.

Gratis alle Nations League-wedstrijden kijken op RaiPlay

Prijs: gratis

Locatie: Italië

Om alle Nations League-wedstrijden veilig te streamen (met Italiaans commentaar):

Neem ExpressVPN . Verbind met een veilige serverlocatie in Italië. Meld je aan op de website van de RAI. Veel kijkplezier!

Neem ExpressVPN

Kijk de Nations League 2024/25 live op ESPN+

Prijs: 10 USD per maand of 100 USD per jaar

Locatie: VS

Je kunt Nations League-wedstrijden live op ESPN+ kijken voor 10 USD per maand. ESPN+ is ook als pakket beschikbaar met Disney+ en de on-demand dienst van Hulu voor 14 USD per maand. Als je geen abonnement wilt op ESPN+, maak dan gebruik van de zevendaagse gratis proefperiode.

Om UEFA Nations League via live streaming op ESPN+ te kijken:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in de VS. Ga naar ESPN+ en meld je aan. Je moet mogelijk een geldige postcode uit de VS opgeven (bijv. 10001, 48104). Dat is alles!

Wil je op tv kijken? Kom meer te weten over alle manieren om ExpressVPN op je tv te krijgen.

Kijk ESPN met een VPN

Nations League livestream op Sky Sports

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Sky Sports is de Britse omroeporganisatie voor de UEFA Nations League. Je hebt gespecialiseerde apparatuur nodig om de Sky TV-uitzendingen (en de Sky Sports add-on) te bekijken. Je moet ook een geldige postcode en een creditcard of betaalpas voor het VK/Ierland verstrekken.

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in het VK. Ga naar de Nations League pagina van Sky Sports. Stream het evenement live!

Kijk Sky met een VPN

Volg de Nations League op BBC Radio 5

Prijs: gratis

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Terwijl Sky de tv-uitzendrechten heeft in het VK, zal BBC Radio 5 audioverslaggeving van de wedstrijden verzorgen.

Om op BBC Radio te volgen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in het VK. Ga naar BBC Radio 5. Veel luisterplezier!

Kan ik een VPN gebruiken om voetbal te kijken vanuit een ander land?

Hoewel je voetbal kunt kijken door te verbinden met een VPN-serverlocatie in een ander land dan het jouwe, kan dit inbreuk maken op de gebruiksvoorwaarden van je streamingdienst en ExpressVPN. ExpressVPN is een beveiligings- en privacytool, niet bedoeld om te worden gebruikt voor het omzeilen van auteursrechten. Door het ontwerp kunnen we niet zien of controleren wat je doet wanneer je verbonden bent met onze VPN-dienst, dus we moeten erop vertrouwen dat je de entertainmentindustrie en gebruiksvoorwaarden respecteert.

De beste VPN voor het kijken naar voetbal

ExpressVPN is de beste VPN voor het veilig streamen van voetbal. Met onze vooruitstrevende 10Gbps-servers op locaties over de hele wereld kun je profiteren van de volledige privacybescherming van een VPN zonder ooit een seconde van de actie te missen. ExpressVPN heeft eenvoudig te gebruiken apps voor Windows, Mac, Android en iOS, en niet te vergeten een reeks manieren om te streamen naar je tv. Als je onderweg hulp nodig hebt, biedt ExpressVPN dag en nacht livechatondersteuning. Bovendien kun je ExpressVPN dankzij de geld-terug-garantie 30 dagen proberen en gratis annuleren – of gewoon blijven profiteren van de snelle, veilige dienst!

Neem ExpressVPN

Nations League: stand, hoogtepunten en nieuws

Je kunt de nieuwste hoogtepunten bekijken op het UEFA YouTube kanaal en ITV.

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in het VK (ITV). Ga naar ITV (u moet mogelijk een geldige postcode uit het VK ingeven, bijvoorbeeld WC1X 0AA), of ga naar het UEFA YouTube kanaal. Ga ervoor zitten en geniet!

Kom meer te weten over het streamen van ITV en YouTube met ExpressVPN.

Nations League: programma 2024/25

Datum Wedstrijd 21 maart 2024 Litouwen vs. Wit-Rusland Gibraltar vs. Cyprus 24 maart 2024 Cyprus vs. Gibraltar Wit-Rusland vs. Litouwen

Neem ExpressVPN

De VPN-dienst ExpressVPN is niet bedoeld om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de leveringsvoorwaarden van ExpressVPN en de gebruiksvoorwaarden van uw content provider voor meer informatie.