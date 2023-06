EK 2024: kijk kwalificatie EK voetbal live online

We kijken reikhalzend uit naar het EK 2024 nu de kwalificatiewedstrijden voor het Europees Kampioenschap voetbal van maart tot november 2023 van start zijn gegaan. Voor wie tekortschiet, is alle hoop niet verloren, want de play-offs voor de resterende slots vinden plaats op 21 en 26 maart 2024. Ontdek hoe je de voorrondes van het EK voetbal 2024 veilig kunt livestreamen met een VPN waar je ook bent.

Livestream kwalificatie EK 2024 met een VPN

Kijk de kwalificatiewedstrijden van het EK voetbal 2024 in slechts enkele stappen met een VPN:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de gekozen zender. Voor bijvoorbeeld een Britse omroep, verbind je met een veilige server in Londen. Bekijk het schema van de zender die je wilt bekijken, zoals Channel 4, en vind de wedstrijd die je wilt streamen. Geniet ervan!

Voetbal kijken op tv? Ontdek alle manieren om ExpressVPN op jouw tv te streamen.

Gratis EK 2024-livestreams

NOS

Prijs: gratis

Locatie: Nederland

De NOS zendt de kwalificatiewedstrijden van Oranje gratis uit met voor- en nabeschouwing op NPO3 of online met NPO Start.

Sporza

Prijs: gratis

Locatie: België

In België kunnen voetbalfans bij Sporza terecht voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels met Nederlands commentaar.

Channel 4

Prijs: gratis

Locatie: Verenigd Koninkrijk

Channel 4 heeft de uitzendrechten voor alle Engelse kwalificatiewedstrijden voor het EK voetbal 2024 (evenals UEFA Nations League-wedstrijden tot eind 2024). Je kunt alle wedstrijden live en gratis kijken op All 4, zonder dat je een e-mailadres nodig hebt.

Kijk voetbal op Channel 4

RTÉ Player

Prijs: gratis

Locatie: Ierland

RTÉ heeft de uitzendrechten voor Ierse kwalificatiewedstrijden voor het EK 2024. Je kunt alle wedstrijden live en gratis kijken op RTÉ Player zonder dat je een e-mailadres nodig hebt.

Kijk RTÉ Player met een VPN

TF1 en M6

Prijs: gratis

Locatie: Frankrijk

De officiële omroepen van het EK 2024 in Frankrijk zijn TF1 en M6. De omroepen zullen samen 23 van de 51 wedstrijden uitzenden (inclusief alle wedstrijden van Frankrijk, de halve finales en finale), met Frans commentaar. Aanmelden is eenvoudig en volledig gratis.

RAI

Prijs: gratis

Locatie: Italië

RAI heeft de officiële Italiaanse uitzendrechten voor het EK voetbal 2024. Bovendien is de livestream volledig gratis te zien op RaiPlay! Raadpleeg de tv-gids van RAI voor meer informatie. Het commentaar bij de uitzending is in het Italiaans.

Kijk RaiPlay met een VPN

L’Equipe TV

Prijs: gratis

Locatie: Frankrijk

Kijkers in Frankrijk kunnen Europese kwalificatiewedstrijden (uitgezonderd de wedstrijden van het Franse team) streamen via de website van de Franse omroep L’Equipe. Het is helemaal gratis, je hoeft je alleen maar aan te melden. L’Equipe is de belangrijkste sportkrant van Frankrijk en heeft ook een sterk online aanbod.

RTBF

Prijs: gratis

Locatie: België

Bekijk gratis elke wedstrijd van het Belgische nationale team op de Franstalige zender RTBF. Check het officiële speelschema en volg elke kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels.

Volg de Rode Duivels op RTBF

ARD en ZDF

Prijs: gratis

Locatie: Duitsland

ARD en ZDF zullen livestreams van het EK 2024 gratis uitzenden met Duits commentaar. Bekijk de officiële ARD- en ZDF-schema’s om te weten wanneer je favoriete team speelt.

Kijk ARD met een VPN

Meer streamingopties EK 2024

Viaplay

Prijs: vanaf 12 GBP per maand

Viaplay en UEFA zijn een vierjarige samenwerking aangegaan in het Verenigd Koninkrijk, zodat Viaplay minstens 40 exclusieve live-wedstrijden kan uitzenden van de Schotse, Welshe en Noord-Ierse nationale voetbalteams.

Fubo

Prijs: 75 USD per maand

Kanalen: FS1, FS2, Fox Soccer Plus

Locatie: Verenigde Staten

De EK 2024-kwalificatiewedstrijden zullen in de VS live beschikbaar zijn op Fubo. De wedstrijden voor de huidige speeldag worden uitgezonden op Fubo Sports Network en FOX Networks. Bekijk zeker het officiële programma met de exacte tijden en kanalen. Fubo heeft een gratis proefperiode van zeven dagen.

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard nodig om je te abonneren op Fubo.

Sling TV

Prijs: vanaf 30 USD per maand

Kanalen: FS1 en FS2

Locatie: Verenigde Staten

Sling TV biedt in de VS kanalen die de EK 2024-kwalificatiewedstrijden uitzenden. Je kunt de voorrondes live kijken op Fox Sports 1 en Fox Sports 2. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar voor Sling TV.

NB: Mogelijk moet je een geldige Amerikaanse postcode opgeven (bijv. “10001”, “48104”) en betalen met een Amerikaanse creditcard/betaalkaart of PayPal.

YouTube TV

Prijs : 73 USD per maand

Kanalen : FS1, FS2 en Fox Soccer Plus

Locatie: Verenigde Staten

YouTube TV biedt ook kanalen die de voorrondes van het EK 2024 uitzenden. Livestreams zijn beschikbaar op FS1, FS2 en Fox Soccer Plus. Er is een gratis proefperiode van vijf dagen beschikbaar voor YouTube TV.

Hulu

Prijs: vanaf 55 USD per maand

Kanalen: FS1 en FS2

Locatie: Verenigde Staten

Hulu biedt verschillende kanalen die de EK 2024-kwalificatiewedstrijden uitzenden. Je kunt livestreams bekijken op Fox Sports 1 en Fox Sports 2. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar voor Hulu.

NB: Mogelijk moet je een geldige Amerikaanse postcode opgeven (bijv. “10001”, “48104”) en betalen met een Amerikaanse creditcard/betaalkaart of PayPal.

DirecTV Stream

Prijs : 55 USD per maand

Kanalen : FS1, FS2 en Fox Soccer Plus

Locatie: Verenigde Staten

Nog een andere streamingoptie voor voorrondes van het EK 2024 is DirecTV Stream. De wedstrijden worden uitgezonden op FS1, FS2 en Fox Soccer Plus. Er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar.

NB: Mogelijk moet je een geldige Amerikaanse postcode opgeven (bijv. “10001”, “48104”).

DAZN

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

Locatie: Canada

Je kunt geselecteerde kwalificatiewedstrijden van het EK voetbal 2024 live en on-demand streamen op DAZN. Controleer het officiële schema om te weten wanneer je favoriete teams spelen. Mogelijk moet je een geldige Canadese creditcard/betaalkaart en postcode opgeven (bijv. “G1X 2W1”, “V9N 9C5”). Als je geen Canadese bankrekening hebt, kun je je abonneren via PayPal, Apple in-app aankoop of (prepaid) cadeaubon.

NB: Als je je bij DAZN Canada aanmeldt, is je locatie vergrendeld en kun je alleen in Canada kijken.

Optus Sport

Prijs: 25 AUD per maand

Locatie: Australië

Optus Sport heeft de uitzendrechten voor het EK 2024 in Australië en zal elke wedstrijd uitzenden, inclusief de kwalificatiewedstrijden. Bekijk het officiële schema bekijkt om te weten wanneer je favoriete teams spelen.

NB: Mogelijk heb je een Australisch telefoonnummer nodig om je te abonneren op Optus Sport.

Hoogtepunten en andere uitzendingen

Luister naar EK 2024-kwalificatiewedstrijden op Talksport-radio

Talksport-radio in het Verenigd Koninkrijk zal een audio-uitzending verzorgen van EK 2024-kwalificatiewedstrijden. Ga naar Talksport.com en klik op “Luister live”.

Kijk hoogtepunten van EK voetbal 2024 op YouTube

Prijs: gratis

Bekijk de laatste hoogtepunten en meer op het YouTube-kanaal van de UEFA.

Stream meer content op UEFA.tv

Prijs: gratis

Voetbalfans kunnen profiteren van extra content op UEFA.tv met livestreams van jeugd-, dames- en zaalvoetbalwedstrijden. Ze bieden ook video-on-demand, live verslaggeving van UEFA-wedstrijden en meer.

Wanneer is het EK voetbal 2024?

Het EK 2024 gaat volgens de planning van start op vrijdag 14 juni 2024 en eindigt op zondag 14 juli 2024. Daarbij zullen 24 nationale herenteams deelnemen uit landen die zijn aangesloten bij de Union of European Football Associations (UEFA). De wedstrijden worden wereldwijd live uitgezonden. Het gastland Duitsland is zeker van een plaats in het EK voetbal. De 23 andere plaatsen worden verdeeld tijdens de kwalificatiewedstrijden tussen maart en november 2023 en de play-offs op 21 en 26 maart 2024.

EK 2024: speelschema

Voorrondes EK voetbal 2024

Speelronde Datum 1 23 – 25 maart 2023 2 26 – 28 maart 2023 3 16 – 17 juni 2023 4 19 – 20 juni 2023 5 7 – 9 september 2023 6 10 – 12 september 2023 7 12 -14 oktober 2023 8 15 – 17 oktober 2023 9 16 – 18 november 2023 10 19 – 21 november 2023

Play-offs EK 2024

Speelronde Datum Halve finales 21 maart 2024 Finale 26 maart 2024

EK kwalificatie 2024 poules

Groep Landen Groep A Schotland, Georgië, Spanje, Noorwegen en Cyprus Groep B Frankrijk, Griekenland, Nederland, Ierland en Gibraltar Groep C Engeland, Oekraïne, Italië, Noord-Macedonië en Malta Groep D Turkije, Wales, Kroatië, Armenië en Letland Groep E Tsjechië, Polen, Albanië, Moldavië en Faeröer Groep F Oostenrijk, België, Zweden, Estland en Azerbeidzjan Groep G Servië, Hongarije, Montenegro, Bulgarije en Litouwen Groep H Denemarken, Finland, Kazachstan, Slovenië, Noord-Ierland en San Marino Groep I Zwitserland, Roemenië, Israël, Kosovo, Andorra en Wit-Rusland Groep J Portugal, Slowakije, Luxemburg, Bosnië en Herzegovina, IJsland en Liechtenstein