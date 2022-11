De huidige winnaars van de Champions League, Real Madrid, zijn ook de meest succesvolle club in de competitie met veertien titels. De beste clubcompetitie van Europa staat garant voor gedenkwaardige wedstrijden en af en toe ook voor sensationele uitslagen. U kunt uitkijken naar de Champions League-wedstrijden van Ajax. Maar ook Barcelona, Liverpool, Bayern München en Juventus die dit seizoen tegenover dappere underdogs staan als Porto, Celtic en RB Salzburg. Allemaal in de hoop op een plaats in de Champions League-finale, op 10 juni 2023 in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul. Ontdek hier hoe u veilig naar livestreams van de UEFA Champions League kunt kijken met een VPN.

Hoe kunt u vanavond de Champions League kijken?

U kunt de livestreams van de UEFA Champions League altijd en overal bekijken met een VPN door een paar eenvoudige stappen te volgen:

Neem ExpressVPN. Verbind met de VPN-serverlocatie die overeenkomt met de zender die u wilt bekijken. Als u bijvoorbeeld een Britse zender wilt streamen, maak dan verbinding met een beveiligde server in Londen. Controleer het schema van de zender die u wilt bekijken, zoals BT Sport (VK), en zoek de wedstrijd die u wilt streamen. Geniet ervan!

Waar kunt u gratis de Champions League live kijken?

In Ierland op RTÉ Player

Prijs: gratis

Kanaal: RTÉ 2

U kunt het Engelse commentaar van geselecteerde Champions League-voetbalwedstrijden op dinsdag bekijken via RTÉ Player in Ierland.

NB: Alleen bepaalde wedstrijden zijn beschikbaar voor live streaming. Bekijk het uitzendschema voor RTÉ 2 hier op de dag van de wedstrijd.

In Oostenrijk op ServusTV

Prijs: gratis

Kanaal: ServusTV

De Oostenrijkse zender ServusTV biedt geselecteerde Champions League-voetbalwedstrijden met commentaar in het Duits.

NB: controleer het uitzendschema om te zien of de wedstrijden beschikbaar zijn voor streaming.

In België op RTLplay

Prijs: gratis

Kanaal: RTLplay

U kunt Champions League-voetbalwedstrijden gratis livestreamen en herbekijken met Frans commentaar op RTLplay in België.

In België op Pickx TV met een gratis proefperiode

Prijs: 1 maand gratis proefperiode, dan 16,99 EUR per maand

Kanaal: Pickx TV

Op Pickx Sports kunt u in België alle wedstrijden van de UEFA Champions League bekijken met Nederlands commentaar.

Champions League 2022/23 live kijken in Nederland met Ziggo

Prijs: variëert

Kanaal: Ziggo Sport

Met Ziggo kunt u online alle wedstrijden van de Champions League 2022/23 volgen. Zo hoeft u geen moment te missen van Ajax en uw andere favoriete clubs.

Livestream UEFA Champions League-wedstrijden in de VS met Paramount Plus

Prijs: vanaf 6 USD per maand

Kanalen: CBS en CBS Sports Network

CBS heeft de uitzendrechten voor de UEFA Champions League in de VS. Elke wedstrijd is live te volgen via Paramount Plus, terwijl geselecteerde wedstrijden op CBS en het CBS Sports Network worden uitgezonden. Paramount Plus biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

NB: u heeft een Amerikaanse creditcard nodig om u aan te melden voor Paramount Plus.

Kijk de Champions League in Canada met DAZN

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

DAZN Canada is een geweldige manier om UEFA Champions League-wedstrijden tijdens de hele competitie te livestreamen, inclusief de finale op 10 juni 2023. Houd er echter rekening mee dat DAZN geen gratis proefperiode meer aanbiedt.

NB: u hebt een Canadese creditcard/debetkaart en postcode (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5) nodig om u te abonneren op DAZN Canada. Hebt u die niet, neem dan een abonnement via PayPal..

Stream de Champions League live in het VK met BT Sport

Prijs: vanaf 25 GBP per maand

Als u in het Verenigd Koninkrijk woont, is BT Sport uw beste kans om de livestreams van de UEFA Champions League te kijken. U hebt geen BT-breedband nodig om online sport te streamen: kies gewoon een Monthly Pass om zonder contract toegang te krijgen tot BT Sport. U kunt binnen 15 minuten met de BT Sport-app of webplayer aan de slag.

NB: deze dienst is alleen beschikbaar voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. U hebt een BT ID nodig om de stream online te bekijken. Om een BT ID te krijgen, hebt u een tv-licentie, een geldige postcode en een Britse creditcard/debetkaart nodig.

Champions League-highlights kijken

RTL

Prijs: gratis

Kanaal: RTL

U kunt Champions League-voetbalwedstrijden in Nederland gratis op tv kijken op RTL 7. Online kunt u bij RTL alleen terecht voor samenvattingen en hoogtepunten van de wedstrijden.

VTM GO

Prijs: gratis

Kanaal: VTM GO

In België zendt het Vlaamse VTM GO hoogtepunten uit van de Champions League-wedstrijden. Die kunt u gratis online bekijken als u zich registreert op de website.

YouTube

Bezoek het UEFA YouTube-kanaal voor de laatste Champions League-hoogtepunten en klassieke wedstrijden, interviews en nog veel meer.

Het Champions League-programma

De UEFA Champions League loopt naast de nationale competitie van elk land, dus de wedstrijden worden altijd midweeks gespeeld: op dinsdag en woensdag om 18.45 uur en 21.00 uur MET.

Evenement Datum Kwalificering 14 juni 2022 – 9 augustus 2022 Play-off-ronde 16 – 24 augustus 2022 Groepsfase 6 september 2022 – 2 november 2022 Ronde van 16 14 februari 2023 – 15 maart 2023 Kwartfinales 11 – 19 april 2023 Halve finales 19 – 17 mei 2023 Finale 10 juni 2023

Aankomende Champions League-wedstrijden

Datum Wedstrijd 1 november 2022 Porto vs. Atlético Madrid Leverkusen vs. Club Brugge Bayern vs. Inter Liverpool vs. Napoli Marseille vs. Tottenham Rangers vs. Ajax Viktoria Pilsen vs. Barcelona Sporting CP vs. Eintracht Frankfurt 2 november 2022 Real Madrid vs. Celtic Sjachtar vs. RB Leipzig Milan vs. RB Salzburg Maccabi Haifa vs. Benfica Kopenhagen vs. BVB Manchester City vs. Sevilla Juventus vs. PSG Chelsea vs. Dinamo Zagreb

Alle data zijn voorlopig en kunnen worden gewijzigd door de UEFA.



