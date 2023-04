Na vorig seizoen eindelijk zijn eerste Scudetto in 11 jaar te hebben gewonnen, wil de slapende gigant AC Milan zijn dynastie in Italië weer opbouwen. Zlatan Ibrahimovic zal opnieuw de leiding nemen, evenals een van de jonge toptalenten van het Europese voetbal en nieuwe aanwinst, de Belg Charles De Ketelaere. Rivalen Inter Milan en Juventus azen allebei ook op de topposities, met de gebruikelijke cohort van Napoli, Roma en Lazio die strijden om Europese plekken. Ontdek hier hoe je Serie A-wedstrijden veilig live kunt kijken met een VPN en mis geen minuut van het seizoen 2022/23.

Serie A-wedstrijden live kijken met een VPN

Livestream het beste van Italiaans voetbal waar je ook bent in slechts enkele stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de regio van je gekozen zender. Bijv. in Canada voor fuboTV of in de VS voor CBS of Paramount Plus. Ga naar de website van je gekozen zender en meld je aan. Geniet van de wedstrijd!

Kijk Serie A in Nederland

Ziggo Sport

Prijs: vanaf 54,50 EUR per maand

Locatie: Nederland

Serie A seizoen 2022/23 wordt in Nederland uitgezonden op kanaal 14 van Ziggo Sport of via livestream op Ziggo GO. Om de beste wedstrijden van het Italiaans voetbal in Nederland te kijken heb je een abonnement nodig.

Stream Italiaans voetbal in Canada, de VS en het Verenigd Koninkrijk

fuboTV

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

Locatie: Canada

fuboTV heeft de exclusieve rechten op Coppa Italia- en Serie A-wedstrijden voor kijkers in Canada. Profiteer van de gratis proefperiode van zeven dagen om Serie A-wedstrijden, de Engelse Premier League en andere voetbalcompetities te kijken.

CBS

Prijs: vanaf 6 USD per maand

Locatie: Verenigde Staten

CBS is de officiële omroeporganisatie voor de Italiaanse Serie A in de Verenigde Staten. Het kanaal is beschikbaar via een verscheidenheid aan cord-cuttingdiensten, waarvan sommige gratis opties bieden.

NB: Je hebt mogelijk een geldige postcode uit de VS nodig om je te abonneren op YouTube TV, fuboTV, Hulu of Paramount Plus. Je kunt nog steeds een abonnement op YouTube TV nemen via Google Play zelfs als je geen geldige creditkaart/betaalpas uit de VS hebt.

Paramount plus

Prijs: vanaf 6 USD per maand

Naast de wedstrijden die op CBS worden uitgezonden, heeft Paramount Plus de rechten om alle 380 Serie A-wedstrijden voor het seizoen 2022/23 uit te zenden, evenals ten minste 25 Coppa Italia-wedstrijden (inclusief alle wedstrijden vanaf de vierde knock-outronde). Kijkers kunnen er ook de Supercoppa kijken waarbij de landskampioen van het vorige seizoen tegen een finalist van de Coppa Italia speelt, als kick-off van de Serie A die kort daarop begint. Paramount Plus biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

YouTube TV

Prijs: vanaf 73 USD per maand

YouTube TV bevat meer dan 85 populaire kanalen, waaronder CBS , waarmee je Serie A-wedstrijden kunt livestreamen tijdens het seizoen 2022/23.

Hulu + Live TV

Prijs: 70 USD per maand

Met Hulu + Live TV heb je toegang tot meer dan 75 kanalen online, waaronder CBS , om Serie A-wedstrijden 2022/23 te livestreamen.

DAZN

Prijs: 20 CAD per maand of 150 CAD per jaar

Locatie: Canada

DAZN biedt het hele jaar door live uitzendingen van bepaalde Serie A-wedstrijden. Een 30-daagse gratis proefperiode is beschikbaar.

Om de wedstrijden privé en veilig live op DAZN te kijken met een VPN:

NB: Je hebt mogelijk een Canadese betaalpas en postcode (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5) nodig om een abonnement te nemen op DAZN Canada. Paypal wordt ook geaccepteerd.

BT Sport

Prijs: vanaf 25 GBP per maand

Locatie: Verenigd Koninkrijk

In het VK is BT Sport de beste optie voor het live kijken van de wedstrijden. Je hebt een BT ID nodig om de streams online te kijken. Om een BT ID te krijgen, heb je een tv-licentie nodig en daarvoor weer een geldig postadres en lokale bankkaart.

Serie A-hoogtepunten kijken

RaiPlay

Wilt je samenvattingen en hoogtepunten van de Serie A in het Italiaans horen? Geniet van alle video’s op RAI, de nationale omroep van Italië. Bovendien is het streamingplatform, RaiPlay, helemaal gratis! Serie A-hoogtepunten bekijken op RaiPlay:

Neem ExpressVPN. Verbind met een veilige serverlocatie in Italië. Ga naar RaiPlay. Geniet van il calcio!

YouTube

Blijf op de hoogte van de actie en beste doelpunten van elke wedstrijd op het officiële Serie A-YouTubekanaal:

Neem ExpressVPN. Verbind met de veilige serverlocatie van jouw voorkeur. Ga naar het officiële Serie A-YouTubekanaal. Goal!!!

Italiaans voetbal in 2023

Datum Evenement 13 augustus 2022 – 4 juni 2023 Serie A 2022/23 5 augustus 2022 – 24 mei 2023 Coppa Italia 2022/23

Speelschema Serie A 2022/23

Naar welke van deze Serie A-topwedstrijden kijk je het meest uit? Laat hieronder een reactie achter!

Datum Wedstrijd 27 augustus 2022 Juventus vs. Roma 3 september 2022 Milan vs. Inter 18 september 2022 Milan vs. Napoli 2 oktober 2022 Inter vs. Roma 8 oktober 2022 Juventus vs. Milan 16 oktober 2022 Torino vs. Juventus 23 oktober 2022 Roma vs. Napoli 6 november 2022 Roma vs. Lazio 6 november 2022 Juventus vs. Inter 4 januari 2023 Inter vs. Napoli 8 januari 2023 Milaan vs. Roma 15 januari 2023 Napoli vs. Juventus 29 januari 2023 Napoli vs. Roma 5 februari 2023 Inter vs. Milan 26 februari 2023 Juventus vs. Turijn 5 maart 2023 Roma vs. Juventus 19 maart 2023 Lazio vs. Roma 19 maart 2023 Inter vs. Juventus 2 april 2023 Napoli vs. Milan 30 april 2023 Roma vs. Milan 7 mei 2023 Roma vs. Inter 21 mei 2023 Napoli vs. Inter 28 mei 2023 Juventus vs. Milan

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en je contentprovider voor meer informatie.