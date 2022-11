Nederland start het WK voetbal 2022 in Qatar als een van de favorieten om de wereldbeker te winnen. En dat terwijl Oranje nooit eerder het WK won. Het wordt afwachten of het Nederlandse voetbalelftal grote kanshebbers als Brazilië en Spanje de baas kan. Al moet het daarvoor in Groep A eerst scoren tegen Senegal, Qatar en Ecuador. In het verleden verloor Nederland drie keer de WK-finale, de laatste keer in 2010, en in 2014 kwam het onder de huidige bondscoach Louis van Gaal niet verder dan de halve finale. Oranje ging met een sterker team naar de WK’s in Zuid-Afrika en Brazilië, maar in Qatar kan een mix van jong talent en ervaren spelers met onder andere Virgil van Dijk (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Nathan Aké (Man City) en Memphis Depay (Barcelona) wel eens voor verrassingen zorgen.

Definitieve selectie Nederlands elftal WK 2022

Positie Speler Club Leeftijd Caps Doelman Remko Pasveer Ajax (NL) 39 2 Doelman Andries Noppert Heerenveen (NL) 28 0 Doelman Justin Bijlow Feyenoord (NL) 24 6 Verdediger Virgil van Dijk Liverpool (EN) 31 49 Verdediger Nathan Aké Man City (EN) 27 29 Verdediger Stefan de Vrij Inter (IT) 30 59 Verdediger Daley Blind Ajax (NL) 32 94 Verdediger Matthijs de Ligt Bayern München (DE) 23 38 Verdediger Tyrell Malacia Man United (EN) 23 6 Verdediger Jurriën Timber Ajax (NL) 21 10 Verdediger Denzel Dumfries Inter (IT) 30 36 Verdediger Jeremie Frimpong Bayer Leverkusen (DE) 21 0 Middenvelder Xavi Simons PSV Eindhoven (NL) 19 0 Middenvelder Frenkie de Jong Barcelona (ES) 25 45 Middenvelder Davy Klaassen Ajax (NL) 29 35 Middenvelder Steven Berghuis Ajax (NL) 30 39 Middenvelder Marten de Roon Atalanta (IT) 31 30 Middenvelder Kenneth Taylor Ajax (NL) 20 2 Middenvelder Teun Koopmeiners Atalanta (IT) 24 9 Middenvelder Cody Gakpo PSV Eindhoven (NL) 23 9 Aanvaller Memphis Depay Barcelona (ES) 28 81 Aanvaller Luuk de Jong PSV (NL) 32 38 Aanvaller Noa Lang Club Brugge (BE) 23 5 Aanvaller Steven Bergwijn Ajax (NL) 25 24 Aanvaller Wout Weghorst Besiktas (TR) 30 15 Aanvaller Vincent Janssen Royal Antwerp (BE) 28 20

De beste spelers van het Nederlands elftal

De beste spelers voor Nederland dit WK lijken Barcelona-ploeggenoten Frenkie de Jong en Memphis Depay. Middenvelder de Jong is een ster als het gaat om het passen van de bal en het team snel van vak naar vak te leiden. Barca-spits Depay was samen met Harry Kane van Engeland topscorer in de UEFA-kwalificatie voor het WK van Qatar 2022 en is ook de Nederlandse penaltynemer met 10 doelpunten van de 13 pogingen. Hij is nog maar een paar doelpunten verwijderd van het Nederlands record van Robin van Persie (50 doelpunten).

Wie is de bondscoach van Oranje tijdens het WK 2022?

Louis van Gaal is een Nederlandse voormalige voetballer en was trainer van onder meer Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München en Manchester United. Hij slaagde er niet in het Nederlands elftal te helpen zich te plaatsen voor het WK 2002 in Zuid-Korea en Japan. Maar toen hij in 2012 terugkeerde als bondscoach, leidde hij Oranje naar een bronzen medaille na het bereiken van de halve finale op het WK 2014 in Brazilië.

Speelschema Nederland WK 2022

Datum Wedstrijd Tijd (MET) Stadion Ma. 21 nov. Senegal vs. Nederland 17.00 uur Al Thumamastadion Vr. 25 nov. Nederland vs. Ecuador 17.00 uur Khalifa Internationaal Stadion Di. 29 nov. Nederland vs. Qatar 16.00 uur Al Baytstadion

Senegal vs. Nederland

Nederland staat op 21 november in Qatar tegenover Senegal. Dit zal de eerste keer ooit zijn dat de twee landen elkaar officieel ontmoeten op een veld, dus het zal interessant zijn om te zien hoe dat uitpakt. Het is pas de derde keer dat Senegal zich kwalificeert voor het WK, maar het team zette een topprestatie neer door het Afrikaans kampioenschap voetbal in 2021 te winnen. Al lijkt Oranje op papier sterk genoeg om de drie punten veilig te stellen.

Nederland vs. Ecuador

De enige geschiedenis die Ecuador en Oranje samen hebben is in twee vriendschappelijke wedstrijden in 2006 (1-0 winst voor Nederland) en in 2014 (1-1). Het is het eerste optreden van Ecuador op het WK-toneel sinds 2014 en de 44e plaats op de FIFA-ranglijst zou geen al te grote uitdaging moeten zijn voor de Nederlanders. Maar als de Zuid-Amerikanen onder leiding van Gustavo Alfaro erin slagen Qatar te verslaan, zullen ze Senegal uitdagen voor de tweede plaats in Groep A.

Nederland vs. Qatar

Qatar werd in groep A geplaatst na automatische kwalificatie voor het WK als gastland, hoewel het zich nooit eerder voor het toernooi had geplaatst. We kunnen wel zeggen dat Qatar de underdog is in deze groep, maar het zal zich willen bewijzen in zijn allereerste WK-optreden. Hoewel het gemakkelijk is om aan te nemen dat ze geen kans maken tegen Oranje, zou het niet de eerste keer zijn dat Nederland teleurstelt tegen een underdog – bijvoorbeeld toen ze bijna kwalificatie voor het WK misliepen door met 2-2 gelijk te spelen tegen het magere Montenegro.

Wat zijn de sterktes en zwaktes van het Nederlands elftal?

Hoewel het Nederlands elftal in Qatar misschien niet zo sterk is als het team dat in 2014 derde werd, is Oranje nog steeds een grote kanshebber voor het WK 2022. Wat is de achilleshiel van het team? En wat zou hen kunnen helpen om die wereldbeker eindelijk mee naar huis te nemen?



Kracht van Oranje

Het middenveld is de arena waar wedstrijden worden beslist, en met een van ’s werelds sterkste, controlerende middenvelders in Frenkie de Jong zal Nederland waarschijnlijk domineren. Voeg daar de getalenteerde Steven Berghuis en Davy Klaassen (beiden Ajax) aan toe en je hebt een recept voor succes. Bovendien bieden wereldtoppers als Virgil van Dijk (Liverpool), Stefan de Vrij (Inter Milan) en Matthijs de Ligt (Bayern München) Oranje een solide verdediging. En wat de fullbacks betreft: ervaren spelers als Daley Blind (Ajax), Tyrell Malacia (Man United) en Denzel Dumfries (Inter Milan) weten hoe ze hun mannetje moeten staan. Over het geheel genomen kan Oranje rekenen op een geweldige mix van jong talent en ervaren spelers.



Zwakke punten

Oranje lijkt voor het WK in Qatar geen eerste keus keeper te hebben, waardoor dit hun zwakke plek is. Justin Bijlow (Feyenoord) is misschien wel de beste keeper van Nederland, maar hij is gevoelig voor blessures. Jasper Cillessen en Mark Flekken kregen ook een kans, maar werden uit Van Gaals definitieve selectie geschrapt. Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (Heerenveen) vergezellen Bijlow in Qatar. De 39-jarige Pasveer kwam bij Ajax na Vitesse Arnhem en was eerder reservekeeper bij PSV. Hoewel Pasveer in de Champions League heeft gespeeld, heeft hij geen ervaring in internationale toernooien.

Gratis livestreams van Nederland op het WK voetbal

Land Taal Rechten Prijs Australië Engels SBS Gratis België Frans RTBF Gratis België Nederlands VRT Gratis Frankrijk Frans TF1 Gratis Duitsland Duits ARD Gratis Duitsland Duits ZDF Gratis Ierland Engels RTÉ Gratis Italië Italiaans RAI Gratis Nederland Nederlands NOS Gratis Portugal Portugees RTP Gratis Spanje Spaans RTVE Gratis Verenigd Koninkrijk Engels ITV Gratis Polen Pools TVP Gratis Zweden Zweeds SVT Gratis Zweden Zweeds TV4 Gratis Zuid-Korea Koreaans SBS Gratis Zuid-Korea Koreaans KBS Gratis Zuid-Korea Koreaans MBC Gratis Japan Japans Dentsu Gratis Denemarken Deens DR Gratis Noorwegen Noors NRK Gratis Finland Fins Yle Gratis Finland Fins MTV3 Gratis Brazilië Portugees TV Globo Gratis Mexico Spaans Azteca7 Gratis Mexico Spaans Televisa (vix) Gratis

Wat zijn de kansen van Oranje op het WK in Qatar?

De kansen voor Nederland om het WK 2022 te winnen zijn +1400, volgens Odds Shark. Dit zijn de laatste FIFA WK voetbal 2022 kansen voor alle grote landen:

Team Kansen Brazilië +425 Frankrijk +600 Argentinië +650 Engeland +800 Spanje +850 Duitsland +1000 Nederland +1400 Portugal +1600 België +1600 Denemarken +3500