WK voetbal 2022 live kijken met een VPN

Stream het WK voetbal in Qatar

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2022 vindt plaats in Qatar van 20 november t/m 18 december. De 22e editie van de belangrijkste mondiale voetbalcompetitie zal het laatste toernooi zijn waaraan 32 teams deelnemen. Wie volgt de huidige wereldkampioen Frankrijk op en neemt de wereldbeker mee naar huis? Het land krijgt sterke concurrentie van vijfvoudig winnaar Brazilië, Duitsland (vier wereldtitels) en Argentinië (twee wereldtitels). Ook Engeland heeft een sterke ploeg, maar Nederland kan nooit worden uitgesloten als kanshebber. Of wordt dit misschien het toernooi waar België het eindelijk haalt? Ontdek hoe u alle actie kunt volgen en het WK voetbal 2022 veilig kunt livestreamen met een VPN, waar u ook bent!

Zo kijkt u het WK voetbal 2022 live waar u ook bent

Omroepen wereldwijd zullen livestreams van de WK-wedstrijden uitzenden. U kunt het FIFA wereldkampioenschap voetbal 2022 veilig livestreamen met een VPN in enkele eenvoudige stappen:



Koop ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie in het land van uw gekozen omroep. Als u bijvoorbeeld de Britse uitzending wilt zien, maak dan verbinding met een server in Londen. Controleer het schema van uw gekozen zender, bijvoorbeeld de BBC. Geniet van het voetbal!

Kijkt u op een computer? Download de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge voor de beste streamingervaring.

Gratis livestreams van het WK voetbal

Kies uw regio:

NOS

Prijs: gratis

Land: Nederland

Nederland heeft een rijke geschiedenis in interlands, maar heeft ondanks drie finales nog nooit het WK voetbal gewonnen. Als dit het jaar is dat Oranje er helemaal voor gaat, kunt u alle actie – met Nederlands commentaar – volgen door gratis te streamen op de NOS.

NOS kijken met een VPN

Sporza

Prijs: gratis

Land: België

De Vlaamse zender Sporza van de omroep VRT zendt het WK voetbal 2022 live uit. Kijk naar de Rode Duivels en andere WK-wedstrijden met Nederlands commentaar.

Kijk het WK-voetbal op Sporza

RTBF

Prijs: gratis

Land: België

De Franstalige zender RTBF heeft de rechten voor streams van het FIFA wereldkampioenschap voetbal en zal het toernooi live uitzenden. België staat momenteel op nummer 2 in de FIFA-wereldranglijst en zou zich wel eens als beste van zijn groep kunnen kwalificeren. Nog een reden om naar de wedstrijden te kijken!

Livestream het voetbal met RTBF

TF1

Prijs: gratis

Land: Frankrijk

Het Franse gratis streamingplatform TF1 brengt verslag uit van enkele WK-wedstrijden terwijl Les Bleus hun titel van 2018 proberen te verdedigen. Maak een account aan om geselecteerde wedstrijden met Frans commentaar te kijken.

Kijk live op TF1

ARD

Prijs: gratis

Land: Duitsland

De Duitse omroep ARD biedt gratis streams van het WK voetbal 2022. Viervoudig kampioen Duitsland behoort tot de favorieten voor de wereldbeker dit jaar, dus mis niets van de actie op ARD.

Kijk ARD met een VPN

ZDF

Prijs: gratis

Land: Duitsland

Het Duitse ZDF is een van de grootste netwerken van het land en zal tijdens het toernooi ook gratis WK-streams aanbieden met Duits commentaar.

Kijk ZDF met een VPN

RTVE

Prijs: gratis

Land: Spanje

De Spaanse zender RTVE zendt alle wedstrijden van het Spaanse elftal uit, naast de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador en geselecteerde knock-outfases tot en met de finale.

BBC iPlayer

Prijs: gratis

Land: Verenigd Koninkrijk

Als u afstemt vanuit het Verenigd Koninkrijk, zal de BBC het WK voetbal gratis online uitzenden via haar streamingdienst BBC iPlayer – inclusief de openingswedstrijd van Engeland tegen Iran op 21 november en andere keuzewedstrijden uit de groepsfase en knock-outrondes.

Kijkt u liever op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op tv in te stellen.

Kijk BBC iPlayer met een VPN

ITV Hub

Prijs: gratis

Land: Verenigd Koninkrijk

ITV Hub is de online thuisbasis van alle content van ITV, met zowel on-demand- als livestreams van evenementen, inclusief gratis uitzendingen van het FIFA WK voetbal 2022. ITV toont elke dag een aantal wedstrijden uit de groepsfase (waaronder wedstrijden van Engeland en Wales), evenals een aantal wedstrijden uit de knock-outrondes.

ITV streamen met een VPN

RTÉ Player

Prijs: gratis

Land: Ierland

U kunt geselecteerde wedstrijden live en gratis bekijken op RTÉ Player, aangezien de Ierse omroep de FIFA World Cup 2022-rechten voor Ierland bezit.

Kijk RTÉ Player met een VPN

DR TV

Prijs: gratis

Land: Denemarken

De gratis Deense streamingdienst DR TV zendt live voetbalwedstrijden en internationale sportevenementen uit, waaronder het FIFA wereldkampioenschap voetbal. U heeft geen account nodig, maar het commentaar is in het Deens.

Stream DR TV met een VPN

NRK TV

Prijs: gratis

Land: Noorwegen

De Noorse publieke omroep NRK TV en de betalende provider TV 2 delen de uitzendrechten voor het WK voetbal 2022 in Noorwegen. Daarbij biedt NRK TV de wedstrijden gratis aan. De wedstrijden worden vertoond met Noors commentaar.

Stream het WK voetbal op NRK

SVT

Prijs: gratis

Land: Zweden

De Zweedse publieke omroep SVT heeft de officiële rechten om de wedstrijden van het WK voetbal 2022 gratis te streamen. SVT zal 46 van de 64 wedstrijden live op tv en online uitzenden, met Zweeds commentaar.

RAIPlay

Prijs: gratis

Land: Italië

Profiteer van de gratis livestreams van het WK voetbal op het Italiaanse RAIPlay. De gratis streamingdienst biedt ook andere sportuitzendingen en Italiaanse tv-programma’s en films.

Stream RAIPlay met een VPN

ServusTV

Prijs: gratis

Land: Oostenrijk

ServusTV (dat ook Formule 1-races en UEFA Champions League-wedstrijden uitzendt) biedt gratis Duitstalige streams van het WK voetbal, ook al doet Oostenrijk niet mee aan deze editie van het toernooi.

Kijk ServusTV met een VPN

Stream het WK voetbal 2022 in de VS

Sling Blue



Prijs: vanaf 35 USD per maand

Kanalen: Fox, FS1

Het Sling Blue-pakket van Sling TV biedt heel wat kanalen, waaronder Fox Sports 1, zodat u het WK voetbal 2022 kunt streamen. Het pakket kost 25 USD per maand bovenop uw Sling-abonnement van 10 USD per maand. Maar u kunt profiteren van een gratis proefperiode van drie dagen, mocht u alleen een specifieke wedstrijd willen zien.

Kijk het WK voetbal met Sling

Peacock TV

Prijs: 5 USD per maand

Kanalen: Telemundo

Fans in de VS die het WK voetbal met Spaans commentaar willen streamen, kunnen bij Peacock TV terecht. Zo kunt u elke WK-wedstrijd livestreamen in het Spaans op Telemundo. Voor slechts 5 USD per maand biedt Peacock Premium een voordelig abonnement waarbij u ook veel EPL-wedstrijden krijgt (in het Engels).

SBS

Prijs: gratis

Land: Australië

De Australische zender SBS zendt alle 64 WK-wedstrijden gratis uit. Als je een Socceroos-fan bent: zij beginnen op 22 november hun WK-strijd tegen regerend kampioen Frankrijk. Verbind gewoon met een Australische server, ga naar de website van SBS On Demand en geniet ervan!

Kijk SBS met een VPN

Globoplay

Prijs: gratis

Land: Brazilië

Het Braziliaanse voetbalteam is de nummer 1 van de wereld en behoort tot de favorieten om het WK van 2022 te winnen. Voor lokale verslaggeving in het Portugees kunt u de wedstrijden gratis bekijken op het Braziliaanse streamingplatform Globoplay.

VPN voor Globoplay

Kijk het WK voetbal in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Frankrijk

beIN Sports

Prijs: varieert

Regio’s: Midden-Oosten, Noord-Afrika, Frankrijk

Fans in Frankrijk en 24 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (VAE, Saoedi-Arabië, Algerije, Bahrein, Egypte, Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië, Marokko, Oman, de Palestijnse Gebieden, Qatar, Tunesië, Jemen, Djibouti, Mauritanië, Somalië, Zuid-Soedan, Syrië, Soedan en Tsjaad) kunnen de WK-wedstrijden live online kijken op beIN Sports. De wedstrijden worden in het Arabisch, Engels en Frans uitgezonden. Hoogtepunten zullen tijdens het toernooi ook te zien zijn op de sociale mediakanalen en digitale platforms van beIN Sports.

Kijk beIN Sports met een VPN

Gratis hoogtepunten en WK-goals kijken

FIFA+

Prijs: gratis

U kunt er helaas niet terecht voor livestreams van het WK voetbal 2022, maar FIFA+ is een geweldige app voor voetbalfans die klassieke WK-wedstrijden willen herbekijken. De app biedt ook het laatste nieuws, resultaten en meer gegevens van wedstrijden wereldwijd voor wie zich daarin wilt verdiepen. U kunt op FIFA’s eigen streamingplatform hoogtepunten, documentaires en tal van andere content op aanvraag bekijken.

YouTube

Prijs: gratis



Op het officiële FIFA YouTube-kanaal kunt u tijdens het toernooi hoogtepunten van wedstrijden, doelpunten en memorabele momenten streamen.

YouTube kijken met ExpressVPN

WK voetbal 2022 poules: overzicht van alle groepen

Groep A Groep B Groep C Groep D Qatar Engeland Argentinië Frankrijk Ecuador Iran Saudi-Arabië Denemarken Senegal Verenigde Staten Mexico Tunesië Nederland Wales Polen Australië

Groep E Groep F Groep G Groep H Spanje België Brazilië Portugal Duitsland Canada Servië Ghana Japan Marokko Zwitserland Uruguay Costa Rica Kroatië Kameroen Zuid-Korea

WK voetbal 2022 speelschema

Het FIFA wereldkampioenschap voetbal begint op zondag 20 november om 19.00 uur lokale tijd (18.00 uur MET) wanneer gastland Qatar het opneemt tegen Ecuador. De finale wordt gespeeld op zondag 18 december om 18.00 uur lokale tijd (17.00 uur MET) in het Lusail Stadion. Ontdek het volledige speelschema met alle 64 wedstrijden hier!

Date Match 20 november Groepsfase: Qatar vs. Ecuador (openingswedstrijd) 3 december Ronde van 16 9 december Kwartfinales 13 december Halve finales 17 december Play-off voor derde plaats 18 december Finale

ExpressVPN is een VPN-dienst die niet bedoeld is om auteursrechten te omzeilen. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van ExpressVPN en uw contentprovider voor meer informatie.