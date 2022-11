Australië en Nieuw-Zeeland zijn van 20 juli tot en met 3 augustus 2023 medeorganisatoren van het negende FIFA-wereldkampioenschap voetbal vrouwen. Het nieuwe toernooi bestaat uit 32 teams, verdeeld over acht groepen van vier teams. Regerend wereldkampioen Verenigde Staten heeft een recordaantal van vier wereldbekertitels voor vrouwen, maar Europees kampioen Engeland wil zijn eerste grote trofee op het wereldtoneel in de wacht slepen. Tweevoudig winnaar Duitsland mag niet worden uitgesloten en Spanje, Frankrijk, Nederland en Japan hebben ook allemaal een sterke ploeg. Ontdek hoe u alle kwalificatiewedstrijden voor de FIFA WK Vrouwen 2023 kunt livestreamen in de aanloop naar het toernooi van volgend jaar.

Hoe livestreamt u FIFA WK Vrouwen 2023 kwalificatiewedstrijden in uw land

Verschillende zenders zullen livestreams aanbieden voor de kwalificatiewedstrijden in de aanloop naar het hoofdtoernooi volgende zomer. U kunt de FIFA WK Vrouwen kwalificatiewedstrijden van 2023 met een VPN in slechts een paar eenvoudige stappen veilig livestreamen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de omroep waar u wilt kijken. Als u bijvoorbeeld de omroep uit het VK wilt kijken, verbind dan met een server in Londen. Raadpleeg het schema van de omroep die u wilt zien, zoals de BBC . Ga ervoor zitten en veel plezier!

Kijkt u op een computer? Zorg er voor de beste streamingervaring voor dat u de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome, Firefox of Edge gebruikt.

Hoe livestreamt u de UEFA play-offs voor de FIFA WK Vrouwen 2023 kwalificatiewedstrijden

De UEFA-play-offs bepalen twee automatische kwalificatiewedstrijden en één team dat naar de interfederale play-offs gaat. De wedstrijden worden gespeeld op 6 en 11 oktober 2022, met de loting live gestreamd om 12:30 ET op vrijdag 9 september 2022.

BBC iPlayer

Prijs: gratis

De BBC zendt de kwalificatiewedstrijden van Wales vrouwen gratis uit, te live streamen via de BBC iPlayer-app en -website.

Hoe kijkt u BBC iPlayer

Paramount Plus

Prijs: 6 USD/maand

Paramount Plus heeft de rechten op een aantal regionale UEFA-kwalificatiewedstrijden voor het WK Vrouwen van 2023. Er is ook een gratis proefperiode van zeven dagen voor nieuwe abonnees als u alleen naar een specifieke wedstrijd wilt kijken.

Hoe livestreamt u de FIFA WK Vrouwen 2023 interconfederatie play-offs

Het interfederale play-off toernooi om de resterende drie plaatsen zal plaatsvinden van 18 tot en met 23 februari 2023 in Nieuw-Zeeland. Tien teams worden verdeeld in groepen van drie (Groep A en B) of vier (Groep C), waarbij de groepswinnaar zich kwalificeert voor het FIFA WK Vrouwen van 2023. De loting voor de groepen vindt plaats op 13 oktober 2022.

Confederatie Plaatsing Team AFC 2022 Aziatisch kampioenschap vrouwen play-offs tweede plaats Chinese Taipei 2022 Aziatisch kampioenschap vrouwen play-offs derde plaats Thailand CAF 2022 Afrikaans kampioenschap vrouwen herhalingswedstrijd winnaars Kameroen 2022 Afrikaans kampioenschap vrouwen herhalingswedstrijd winnaars Senegal CONCACAF 2022 Kampioenschap vrouwen groep A derde plaats Haïti 2022 Kampioenschap vrouwen groep B derde plaats Panama CONMEBOL 2022 Copa América Femenina vierde plaats Paraguay 2022 Copa América Femenina vijfde plaats Chili OFC 2022 Women’s Nations Cup winnaars Papoea-Nieuw-Guinea UEFA Laagst gerangschikte winnaars van UEFA play-offs ONBEVESTIGD

FIFA WK Vrouwen 2023-schema

Het FIFA WK Vrouwen 2023 begint op 20 juli 2023, met de finale voor WK Vrouwen op 3 augustus 2023 in Sydney, Australië. Het FIFA WK Vrouwen bestaat uit teams van zes verschillende regionale bonden, elk met hun eigen route naar kwalificatie. Als mede-gastheren kwalificeren Australië en Nieuw-Zeeland zich automatisch voor het toernooi, terwijl de overige FIFA-bonden hun eigen kwalificatiecampagnes houden. Het volledige wedstrijdschema kunt u hier bekijken, of raadpleeg hieronder de verdeling per ronde:

Ronde Datums Groepwedstrijden 20 juli t/m 3 augustus 2023 Ronde van 16 5 t/m 8 augustus 2023 Kwartfinales 11 en 12 augustus 2023 Halve finales 15 en 16 augustus 2023 3e plaats wedstrijd 19 augustus 2023 Finale 20 augustus 2023

Teams van FIFA WK Vrouwen

Tot nu toe hebben 29 teams zich gekwalificeerd voor het FIFA WK Vrouwen 2023, met nog drie plaatsen voor het grijpen. Over deze resterende plaatsen wordt beslist in een interfederaal play-off toernooi dat van 18 tot 23 februari 2023 plaatsvindt.

Continentale toewijzing/gekwalificeerde teams

Hosts: 2 (Australië, Nieuw-Zeeland)

AFC: 5 (China, Japan, Filippijnen*, Zuid-Korea, Vietnam*)

CAF: 4 (Marokko*, Nigerië, Zuid-Afrika, Zambië*)

CONCACAF: 4 (Canada, Costa Rica, Jamaica, Verenigde Staten)

CONMEBOL: 3 (Argentinië, Brazilië, Colombia)

UEFA: 11 (Denemarken, Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden)

Inter-confederatie play-offs: 3 plaatsen over

