FIFA WK Voetbal 2022:

U volgt allicht nog steeds uw favoriete lokale competities en teams hieronder! Maar ook het WK voetbal 2022 in Qatar komt eraan. We zetten de beste streamingdiensten op een rijtje zodat u geen enkele wedstrijd van Oranje moet missen. Onze tips om veilig, snel en in HD te streamen, vindt u op onze U volgt allicht nog steeds uw favoriete lokale competities en teams hieronder! Maar ook het WK voetbal 2022 in Qatar komt eraan. We zetten de beste streamingdiensten op een rijtje zodat u geen enkele wedstrijd van Oranje moet missen. Onze tips om veilig, snel en in HD te streamen, vindt u op onze WK-pagina

Premier League:

Manchester City vs. Fulham – Zaterdag 5 november, 16.00 uur MET

Chelsea vs. Arsenal – Zondag 6 november, 13.00 uur MET

Tottenham Hotspur vs. Liverpool – Zondag 6 november, 17.30 uur MET

Manchester City vs. Fulham – Zaterdag 5 november, 16.00 uur MET Serie A:

Roma vs. Lazio – Zondag 6 november, 18.00 uur MET

Juventus vs. Inter Milan – Zondag 6 november, 20.45 uur MET

La Liga:

Atlético Madrid vs. Espanyol – Zondag 6 november, 14.00 uur MET

MLS Cup finale:

LAFC vs. Philadelphia Union – Zaterdag 5 november 5, 21.00 uur MET

Er staat altijd wel een spannende voetbalcompetitie op het programma. Mis geen moment van de actie en stream uw favoriete voetbalwedstrijden veilig met ExpressVPN. Kijk hoe Cristiano Ronaldo scoort voor Manchester United, Lionel Messi naast Neymar bij PSG in actie komt, en elke wedstrijd in de Premier League, Eredivisie, El Classico en Champions League.

Het weekend zou niet hetzelfde zijn zonder uw favoriete voetbalclub op het veld. Ontdek hieronder hoe u de grote voetbalcompetities in Europa en de wereld live kunt kijken.

Engeland

Premier League

Huidig kampioen: Manchester City

De stevige concurrentie van de Premier League maakt het tot ’s werelds meest spannende competities. De race naar het behalen van de titel lijkt dit seizoen erg compleet: Chelsea, Manchester United en Liverpool maken elk een redelijke kans om Manchester City de huidige kampioen, te onttronen. Met Cristiano Ronaldo bij Manchester United en Romelu Lukaku terug bij Chelsea, zijn twee veelbelovende talenten teruggekeerd en zij hebben geen tijd verspild maar meteen flink gescoord.

Ontdek hoe u het liefste kijkt en verken al uw streaming opties op onze Premier League pagina.

FA Cup

Huidig kampioen: Leicester City

De meest beroemde competitie van Engeland verveelt nooit, met verschillende underdogs die meer prominente teams op verschillende momenten verslaan. Gezien de lastige start van het seizoen lijkt het erop dat het huidig kampioen Leicester niet nog eens zal lukken, vooral gezien de kwaliteit van Manchester City en het feit dat het erop lijkt dat dit het laatste seizoen wordt voor Pep Guardiola bij City.

Ontdek hoe u het liefste kijkt en verken al uw streaming opties op onze FA Cup pagina.

Frankrijk

Ligue 1

Huidig kampioen: Lille

De 2-1 overwinning van Lille tegen Angers op de laatste dag om vervolgens de Ligue 1 trofee te ontvangen betekende het einde van dominantie van Paris Saint-Germain. PSG is er deze zomer echter op vooruitgegaan met de toevoeging van Lionel Messi aan een uitstekend front met Kylian Mbappé en Messi’s voormalige Barcelona teamgenoot Neymar, wat de Parijzenaren vertrouwen geeft om dit seizoen weer te winnen.

Ontdek hoe u het liefste kijkt en verken al uw streaming opties op onze Ligue 1 pagina.

Coupe de France

Huidig kampioen: PSG

PSG ziet er weer uit als hét dominante team van Frankrijk dit seizoen, dus we verwachten de Parijzenaren in de finale van de nationale beker te zien. Vergeet echter wildcards zoals Monaco, Marseille of Nice niet.

Kom achter uw favoriete manieren om de belangrijkste Franse bekerwedstrijden te kijken.

Duitsland

Bundesliga

Huidig kampioen: Bayern Munich

Is er iemand die Bayern München kan verslaan en de Meisterschale in bezit kan nemen? Een mogelijke kandidaat is het team Borussia Dortmund, in het bezit van een van de beste scoorders van de competitie, Erling Haaland. De nieuwe manager van Bayern, Julian Nagelsmann, zorgde ervoor dat RB Leipzig vorig seizoen op de tweede plaats kwam, dus het wordt interessant om te zien hoe de teams het dit keer doen.

Zorg ervoor dat u weet hoe u alle topwedstrijden streamt op onze Bundesliga pagina.

DFB-Pokal

Huidig kampioen: Borussia Dortmund

Bayern München is uiteraard favoriet voor de Duitse binnenlandse knock-out wedstrijd. In de tussentijd hebben Bayern Leverkusen, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt de finales gehaald de afgelopen jaren, en is Borussia Dortmund huidig kampioen.

Mis geen seconde van de actie tijdens een van de grootste voetbalwedstrijden van Duitsland.

Italië

Serie A

Huidig kampioen: Inter Milan

De Italianen staan bekend om hun stijl en passie en Serie A vormt hierop geen uitzondering. Inter Milan moet gefocust blijven om zijn titel te verdedigen terwijl Massimiliano Allegri weer in de managersstoel zit bij Juventus en Jose Mourinho hoopt de ambities voor de titels voor AS Roma te versterken. Maar vergeet Napoli of AC Milan niet in hun race naar de titel.

Kom achter alle manieren om de grootste Italiaanse wedstrijden en topspelen te streamen op onze Serie A pagina.

Coppa Italia

Huidig kampioen: Juventus

Allegri heeft Juventus tussen 2014 en 2019 vier Coppa Italia trofeeën bezorgd, en de verdedigende kampioenen moeten dit jaar wel favoriet blijven.

Mis geen uitstekende Coppa Italia wedstrijden! Hier leest u hoe u ze veilig online streamt.

Spanje

La Liga

Huidig kampioen: Atlético Madrid

Real Madrid en Atlético Madrid vinden het niet erg dat Lionel Messi Barcelona verlaten heeft na 21 jaar succesvolle jaren. Kunnen de nieuwe manager van Barcelona en lokale held Xavi het team op tijd weer klaarstomen voor La Liga? Zal Karim Benzema zijn fijne spel voortzetten voor het doel voor Real? Of zal Diego Simeone, herenigd met Antoine Griezmann (die zijn beste voetbaltijd onder leiding van Simeone bij Atlético had) inzetten voor het behalen van de titel?

Volg alle La Liga verhalen en topwedstrijden door veilig te streamen met een VPN.

Copa del Rey

Huidig kampioen: Barcelona

Barcelona versloeg Athletic Bilbao met 4-0 tijdens de Copa del Rey finale het afgelopen seizoen, tot teleurstelling van het Baskische team. Maar er is altijd een mogelijkheid dat een slimme underdog in de Spaanse felbevochten bekerwedstrijd oproer veroorzaakt.

Kom erachter hoe u veilig de beste Copa del Rey wedstrijden kunt streamen.

Belangrijke Europese wedstrijden

UEFA Champions League

Huidig kampioen: Chelsea

Europa’s eerste midweek competitie heeft onvergetelijke wedstrijden en momenten gebracht want de beste teams op het continent zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Cristiano Ronaldo zal Manchester United diep in de competitie uitdagen, net zoals Robert Lewandowski van Bayern Munich. Paris Saint-Germain (met nu Lionel Messi in het team) noch Manchester City hebben ooit de felbegeerde trofee gewonnen, en beide teams zijn klaar voor een flinke inhaalwedstrijd dit seizoen.

Mis nooit meer een cruciaal Champions League moment: ontdek de beste manieren om de wedstrijden te streamen.

UEFA Europa League

Huidig kampioen: Villareal

Na de Champions League is de Europa League de volgende midweek competitie met topteams die hun oog op de prijs hebben. Manager Unai Emery heeft het afgelopen seizoen zijn vierde Europa League titel behaald en leidt daarmee Villareal tot overwinning van Manchester United. Tot de topteams in de competitie behoren dit seizoen Marseille, Lazio, Napoli en Bayern Leverkusen.

Gaat Lazio het dit seizoen halen tot de finale van de Europa League? Kom erachter hoe u alle wedstrijden streamt.

UEFA Nations League

Huidig kampioen: Portugal

De nieuwste bekercompetitie van Europa biedt een mogelijkheid om nieuwe nationale rivaliteiten op te zien duiken, zorg er dus voor dat u weet hoe u veilig alle topwedstrijden streamt. Wie anders dan Cristiano Ronaldo haalde de voorpagina van de kranten het afgelopen seizoen, en bracht zo Portugal naar de finales waar ze Nederland versloegen en de inaugurele Nations League kampioenen werden.

Bekijk alle beste streaming opties voor Nations League spelen zodat je ziet wie voor de tweede keer nieuwe kampioen wordt.

Afrika

Africa Cup of Nations

Huidig kampioen: Algeria

De belangrijkste competitie van Afrika vindt elke twee jaar plaats waarbij de beste talenten van het continent tegen elkaar spelen. Egypte is het meest succesvolle team van het toernooi met zeven African Cup of Nations (AFCON) titels en heeft Liverpool’s Mohamed Salah onder zijn gelederen. Buurland Algerije is echter regerend kampioen en in uitstekende vorm. Nigeria en Ghana zijn het altijd waard om in de gaten te houden, met meerdere spelers die hun beroep uitoefenen voor de topclubs van Europa. Het mooie aan toernooivoetbal is dat elke underdog zijn overwinning kan behalen: Kaapverdië heeft in het verleden regelmatig grotere teams verrast, maar de AFCON groentjes van de Comoren zouden wel wat grote nieuwskoppen kunnen veroorzaken.

Vergeet uw VPN niet om veilig de wedstrijden van zenders zoals beIN Sports en fuboTV te streamen.

Damesvoetbal

Engeland

FA Women’s Super League

Huidig kampioen: Chelsea

Om niet onder te doen voor hun mannelijke tegenhangers heeft damesvoetbal genoeg te bieden voor fans van de Beautiful Game. In de Engelse Women’s Super League heeft Chelsea het vierde seizoen gewonnen in een spannende race tegen Manchester City, maar het is te verwachten dat Arsenal en Manchester United ook een belangrijke rol gaan spelen.

Kijk Watch Women’s Super League wedstrijden live via VK zender Sky Sports Football, Premier League en Main Event.

Verenigde Staten

National Women’s Soccer League

Huidig kampioen: North Carolina Courage

Het succes van het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal (vier WK’s voor vrouwen, vier Olympische gouden medailles) is te danken aan het talent dat is uitgebroed in de nationale competitie, waar vroegere sterren als Mia Hamm een generatie spelers inspireerden zoals OL Reign aanvoerder Megan Rapinoe en Alex Morgan van Orlando Pride. Analisten voorspellen een spannende race dit seizoen tussen OL Reign en de Portland Thorns – en grote prestaties van opkomende spelers zoals Washington Spirit aanvaller Trinity Rodman (dochter van NBA ster Dennis Rodman).

Met Paramount Plus streamt u de National Women’s Soccer League—waaronder de Challenge Cup; het biedt een zevendaagse proefperiode.

Geef u op voor onze sportnieuwsbrief voor updates over aankomende wedstrijden en hoe deze te streamen, of bezoek onze stream sport pagina om erachter te komen hoe u veilig andere sporten streamt, van tennis tot boxen, cricket en meer.