De Tour de France van 2023 wordt een spannende race, met een aantal opmerkelijke renners die mikken op de hoofdprijs in de wielersport. De winnaar van 2022, Jonas Vingegaard, is een sterke klimmer en tijdrijder en een van de favorieten. Maar ook tweevoudig titelverdediger Tadej Pogačar, een ongelooflijke allround renner, hoopt dit jaar de Tour de France te winnen. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen zijn Nederlandse favorieten. Wout Van Aert, Jasper Philipsen en Yves Lampaert zorgen dan weer voor een Belgisch feestje. Kijkers in Nederland en België kunnen de Tour de France gratis live kijken op NOS en Sporza. Franse fans kunnen de livestream op France TV bekijken. Ontdek hier hoe je de Tour de France 2023 veilig live kunt kijken waar je ook bent met een VPN.

Hoe livestream je de Tour de France van 2023 gratis online

Verschillende omroepen zullen de klassieke Franse wielerkoers gratis uitzenden tijdens alle 21 etappes. U kunt de actie veilig livestreamen in slechts een paar eenvoudige stappen:

Neem ExpressVPN. Verbind met een serverlocatie die overeenkomt met de zender die u wilt bekijken. Bijvoorbeeld, als u de Franse uitzending wilt zien, maak dan verbinding met een server in Parijs. Bekijk het schema van de omroep die u wilt zien, zoals France TV . Stel het in en geniet!

Neem ExpressVPN

Zattoo

Prijs: gratis

Kanalen: ITV

Zattoo Zwitserland Zattoo Zwitserland is een geweldige manier om elke etappe van de race gratis te bekijken, aangezien de Zwitserse cord-cutting dienst een uitstekende manier is om ITV’s verslaggeving van de Tour de France te bekijken. Er zijn ook apps beschikbaar voor computers, smartphones en tablets, zodat u de race thuis of onderweg kunt streamen.

Liever kijken op het grote scherm? Lees meer over alle manieren om ExpressVPN op uw tv te krijgen.

ITV4

Prijs: gratis

Kanaal: ITV4

Het Britse netwerk ITV biedt verslaggeving van de Tour de France van 2022 waarop alle 21 etappes van de race te zien zijn. Het ITV Hub-streamingplatform van de Britse omroep is beschikbaar om te bekijken in uw browser of via de apps voor smartphones en tablets. Check het schema om te zien wanneer u kunt afstemmen op de race.

France TV

Prijs: gratis

Hoe kun je de Tour volgen dan op een Franse zender? France TV Sport zendt de Tour de France gratis uit op hun website. U kunt afstemmen op France TV om de 24-daagse wielerwedstrijd langs elke etappe met Frans commentaar te volgen, evenals andere live sporten, waaronder French Open tennis vanaf Roland Garros, en Franse films en tv.

RTBF

Prijs: gratis

De Belgische RTBF heeft de uitzendrechten voor de Tour de France van 2022 en zal een gratis stream van het evenement aanbieden.

Andere manieren om de 2023 Tour de France live online te kijken

Eurosport

Prijs: variërend

Kanalen: Eurosport 1 en Eurosport 2

Eurosport brengt live verslag uit van de Tour de France van 2022 in Europa. Bekijk zeker het officiële Eurosport schema. Eurosport biedt een gratis proefperiode van zeven dagen.

Peacock TV

Prijs: vanaf 10 USD per maand

Kanalen: NBCSN, NBC en Peacock TV

NBC heeft de uitzendrechten voor de Tour de France in de VS. Het evenement wordt uitgezonden op NBC en NBCSN en gelijktijdig uitgezonden op NBC’s streamingdienst Peacock TV, zodat u de race alsook highlights en on-demand opties kunt kijken. Er is een 7-daagse gratis proefversies beschikbaar.

NB: U hebt een creditcard of debietkaart uit de VS nodig om u te abonneren op Peacock TV.

FuboTV

Prijs: 82 USD per maand

Kanalen: Fubo Cycling en NBCSN

FuboTV is beschikbaar vanaf 70 USD per maand, en door het cycling package toe te voegen voor 12 USD per maand krijgt u een toegewijd kanaal voor het streamen van wielrennen (Fubo Cycling) en volledige toegang tot NBC’s dekking van de Tour de France. Aanmelden is eenvoudig en een 7-daags gratis proefabonnement is beschikbaar.

Hoe streamt u fuboTV

Sling TV

Prijs: 35 USD per maand

Kanaal: NBC

Sling TV is een uitstekende optie als u de Tour de France cycling en andere populaire kanalen wilt livestreamen. Het basisabonnement “Sling Blue” bevat NBC; u heeft echter mogelijk een creditcard of PayPal uit de VS nodig om u an te melden. Een driedaagse gratis proefperiode is beschikbaar via hun app.

Hoe streamt u met Sling

DirecTV Stream

Prijs: 75 USD per maand en hoger

Kanaal: NBC en NBCSN

DirecTV Stream is een populair streamingplatform voor sportfans, en zijn “Choice” pakket bevat NBC om de 2022 Tour de France te volgen.

NB: U moet mogelijk een postcode uit de VS opgeven (bijv., 90210 of 10022) en een geldige creditcard/debietkaart uit de VS om u aan te melden voor DirecTV Stream.

Kijk met DirecTV Stream

Hulu + Live TV

Prijs: 70 USD per maand

Kanaal: NBC

Hulu biedt geen gratis proefperiode, maar zijn does live tv-pakket (dat ook ESPN+ en Disney+ bevat) bevat NBC voor dekking van de 2022 Tour de France.

Kijk Hulu met een VPN

Kijk Tour de France hoogtepunten op YouTube

Het officiële Tour de France YouTube-kanaal biedt hoogtepunten, beste momenten, achter de schermen, dagelijkse samenvattingen en meer.

2023 Tour de France-schema

De editie van dit jaar vindt plaats van 1 tot en met 23 juli 2023. De TDF wordt beschouwd als een van ’s werelds meest iconische wielerevenementen en bestaat uit 21 etappes van een dag over een periode van 25 dagen. De route van dit jaar start in Denemarken en eindigt met de klassieke finish op de Champs-Élysées van Parijs. Hier is het wedstrijdschema van de Tour de France van 2023: