De Nederlandse wielerklassieker Amstel Gold Race 2023 wordt dit jaar verreden op zondag 16 april. De 57e editie van de koers in Limburg vertrekt in Maastricht om via een reeks beklimmingen te eindigen in Vilt in Valkenburg. Ook voor het vrouwenpeloton staat de race voor 16 april gepland.

De Pool Michal Kwiatkowski (INEOS) zal zijn titel verdedigen in deze Amstel Gold Race. Hij volgde vorig jaar Wout van Aert (Jumbo-Visma) op na een sprint tegen Benoît Cosnefroy (AG2R CITROEN). Die laatste rijdt ook dit jaar mee, samen met teamgenoot Greg Van Avermaet. Voorts staan Tadej Pogacar (UAE TEAM EMIRATES) en Tom Pidcock (INEOS) op de startlijst. De winnaars van respectievelijk Parijs-Nice en Strade Bianche zijn allebei kanshebbers.

Wie er niet zal bijzijn is Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), die pas de 120e editie van Parijs-Roubaix op zijn naam schreef na een lekke band van de andere afwezige deze AGR, Van Aert.

Lees verder en ontdek hoe je het wielrennen live kunt kijken in 2023 met ExpressVPN en geniet van elke seconde!

Wielrennen live kijken: altijd en overal met een VPN

Om wielerklassiekers als de Vuelta, Giro, Tour de France en Parijs-Roubaix live te kijken:

Neem ExpressVPN . Verbind met een server in het land van je gekozen zender. Ga naar de website van je streamingdienst . Veel plezier met kijken!

Gratis Amstel Gold Race live kijken

NOS

Prijs: gratis

Locatie: Nederland

De NOS biedt de hele dag door nieuws en sportverslaggeving, evenals grote entertainmentevenementen zoals het Eurovisie Songfestival en live verslaggeving van sporten zoals het EuroHockey Nations Championship en TT Assen (MotoGP). Je kunt gratis de Amstel Gold Race voor vrouwen en mannen live kijken op de NOS, zowel op tv als online.

NB: Raadpleeg het schema om te weten wanneer je moet kijken.

Sporza

Prijs: gratis

Locatie: België

De Belgische zender Sporza brengt verslag uit van wielrennen, tennis, voetbal en meer, en zendt de meeste grote wielerevenementen uit. Bovendien is het helemaal gratis! De zender brengt rechtstreeks verslag van de Amstel Gold Race bij de mannen en de vrouwen, op zondag 16 april van 13.30 tot 18.00 uur.

RaiPlay

Prijs: gratis

Locatie: Italië

RaiPlay geeft je toegang tot Italiaanse tv, sport en films. Kijk gratis naar de Giro d’Italia en de Tour de France, grote klassiekers, andere wegwedstrijden en alle wedstrijden van het huidige wielerseizoen. De livestream van de Amstel Gold Race is ​​beschikbaar op RaiPlay op 16 april 2023.

SBS

Prijs: gratis

Locatie: Australië

Bekijk alle grote rondes live op SBS On Demand, evenals de klassiekers en andere belangrijke koersen gedurende het seizoen. SBS is de exclusieve gratis zender van de Tour de France 2023, Tour de France Femmes en nog veel meer! Je kunt naar de streamingdienst SBS On Demand gaan en de actie bekijken, evenals herhalingen en hoogtepunten. Kijk live naar de Amstel Gold Race 2023 op 16 april op SBS.

Andere livestreams van het wielrennen

Eurosport

Prijs: vanaf 5 EUR per maand

Locatie: Nederland e.a.

Eurosport biedt live verslaggeving van wielerevenementen in 2023 in verschillende Europese markten. Eurosport brengt verslag uit van zowel de mannen- als vrouwenkoers Amstel Gold Race. Raadpleeg het officiële Eurosport-uitzendschema om te weten wanneer je moet kijken.

GCN+

Prijs: 7 GBP per maand of 40 GBP per jaar

Locatie: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada

GCN+ is een geweldige manier voor kijkers in het VK om topwielerevenementen te livestreamen. Volg elke etappe op je pc of laptop, de mobiele app of op je smart-tv. Je kunt live en reclamevrij kijken, of wedstrijden terugkijken op een tijdstip dat jou uitkomt met on-demand herhalingen en hoogtepunten. Je kunt hier de volledige lijst met beschikbare wedstrijden in het VK in 2023 bekijken.

NB: Je hebt mogelijk een lokale creditcard/betaalpas nodig om je te abonneren op de gekozen GCN+ regio.

FloBikes

Prijs: 30 USD per maand of 150 USD per jaar

Locatie: VS

FloBikes biedt het hele jaar door live verslaggeving van verschillende wielertopevenementen voor kijkers in de VS. Je kunt er livestreams zien van onder andere de voorjaarsklassiekers, World Tour-etappekoersen, wereldbekers en de UCI-wereldkampioenschappen. Je krijgt ook toegang tot een bibliotheek met exclusieve videocontent en artikelen. FloBikes werkt ook met Roku, Apple TV, Fire TV Stick en iOS- en Android-apparaten.

ITV

Prijs : gratis

Land: Verenigd Koninkrijk

Het Britse netwerk ITV doet in het Engels live verslag van bepaalde wielerkoersen. Zoals altijd, als je de hoogtepunten mist, kun je ze kort na de uitzending terugkijken op ITVX. Raadpleeg zeker eerst het uitzendschema voor 2023.

NBC

Prijs: vanaf 5 USD per maand

Locatie: VS

Kanalen: NBCSN en Peacock TV

NBCSN heeft uitzendrechten voor de Tour de France, de Ronde van Spanje, Parijs-Roubaix en Tour de Suisse in de VS. Bepaalde wedstrijden worden ook uitgezonden op de streamingdienst van NBC, Peacock. Er zijn verschillende gratis proefversies beschikbaar. Ga naar Peacock TV (5 USD per maand), fuboTV (65 USD per maand), YouTube TV (vanaf 73 USD per maand), Sling TV Blue (vanaf 10 USD per maand) of Hulu + Live TV ( 70 USD per maand) en meld je aan. Mogelijk heb je een geldige Amerikaanse postcode nodig om je te abonneren (bijv. 08012, 60061).

NB: Je hebt een Amerikaanse creditcard/betaalpas nodig om je te abonneren op YouTube TV, Peacock TV, fuboTV, Sling TV of Hulu + Live TV. Je kunt je nog steeds abonneren op YouTube TV via Google Play, zelfs als je geen Amerikaanse creditcard/betaalpas hebt.

fuboTV

Prijs: 77 USD per maand

Locatie: VS

Kanalen: Fubo Cycling en NBCSN

FuboTV heeft een speciaal kanaal voor het streamen van het wielrennen (Fubo Cycling), evenals het NBCSN-kanaal. Aanmelden is vrij eenvoudig en er is een gratis proefperiode van zeven dagen beschikbaar. Gebruik de Fubo Cycling-add-on (12 USD per maand) om naar het Fubo Cycling-kanaal te kijken.

NB: Je hebt mogelijk een Amerikaanse creditcard/betaalpas nodig om je te abonneren op fuboTV.

UCI wielerkalender 2023

Dit zijn de belangrijke komende wielerevenementen:

Koers Datum Locatie Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten 20 – 26 februari VAE Omloop Het Nieuwsblad 25 februari België Strade Bianche 4 maart Italië Parijs-Nice 5 – 12 maart Frankrijk Tirreno-Adriatico 6 – 12 maart Italië Milaan-San Remo 18 maart Italië Ronde van Catalonië 20 – 26 maart Spanje Classic Brugge-De Panne 23 maart België E3 Saxo Bank Classic (v.h. E3 Harelbeke) 24 maart België Gent-Wevelgem 26 maart België Dwars door Vlaanderen 29 maart België Ronde van Vlaanderen 2 april België Ronde van het Baskenland 3 – 8 april Spaans Baskenland Parijs-Roubaix 9 april Frankrijk Amstel Gold Race 16 april Nederland Waalse Pijl 19 april België Luik-Bastenaken-Luik 23 april België Ronde van Romandië 25 – 30 april Zwitserland Eschborn-Frankfurt 1 mei Duitsland Ronde van Italië (Giro d’Italia) 6 – 28 mei Italië Critérium du Dauphiné 4 – 11 juni Frankrijk Ronde van Zwitserland 11 – 20 juni Zwitserland Tour de France 1 – 23 juli Spaans Baskenland en Frankrijk Clásica San Sebastián 29 juli Spaans Baskenland Ronde van Polen 29 juli – 4 augustus Polen Super WK wielrennen 2023 3 – 13 augustus Glasgow, Schotland Benelux Tour 21 – 27 augustus België en Nederland Ronde van Spanje (Vuelta a España) 26 augustus – 17 september Spanje Grote Prijs van Montreal (Grand Prix Cycliste de Montréal) 10 september Canada Ronde van Lombardije 7 oktober Italië Ronde van Guangxi 17 oktober China