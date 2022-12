Terence Crawford (38-0-0, 29 KO’s) en David Avanesyan (29-3-1, 17 KO’s) zijn klaar voor een ontmoeting in de ring. De twee boksers nemen het tegen elkaar op in een weltergewicht titelgevecht in het CHI Health Center in Omaha, Nebraska, op zaterdag 10 december.

Terence Crawford vs. David Avanesyan live kijken

BLK Prime zal het gevecht uitzenden op zijn website (BLKPrime.com) en via verschillende aanbieders als pay-per-view-evenement.

Zo kijk je de bokswedstrijd Crawford vs. Avanesyan in enkele stappen:

Waar kan je bokspartijen livestreamen?

In Nederland

RTL7

Prijs: varieert

RTL7 biedt verschillende sportuitzendingen, waaronder het boksen. De zender is beschikbaar in pakketten van aanbieders als Ziggo en NLZIET.

ESPN

Prijs: varieert

ESPN zendt sommige bokswedstrijden uit in Nederland. ESPN wordt aangeboden door verschillende providers, zoals Ziggo, KPN en T-Mobile. Bekijk het schema van je tv-aanbieder om te weten wanneer welke wedstrijd wordt uitgezonden.

In de VS

DAZN

Prijs: 25 CAD per maand of 200 CAD per jaar

DAZN heeft de uitzendrechten voor het gevecht in de meeste delen van de wereld, en het goede nieuws is dat je kunt kijken met een gewoon abonnement (of een gratis proefperiode van 7 dagen) in plaats van extra pay-per-view-kosten. Je moet mogelijk wel een geldige Canadese creditcard/bankpas en postcode opgeven (bijv. G1X 2W1, V9N 9C5). Als je geen Canadese bankrekening hebt, kun je je abonneren via PayPal, Apple in-app aankoop of (pre-paid) cadeaubon.

Fox Sports PBC

Prijs: 75 USD per gevecht

Fox Sports zal geselecteerde bokspartijen uitzenden via pay-per-view voor 75 USD. Alle gevechten kunnen worden gestreamd op de Fox Sports-app.

Showtime

Prijs: 10 USD per maand

Showtime zal geselecteerde bokswedstrijden uitzenden voor 10 USD per maand. Maar je kunt het eerst uitproberen met een 30-daagse gratis proefperiode.

ProBox TV

Prijs: 2 USD per maand of 18 USD per jaar

ProBox TV biedt twee live boksevenementen per maand gedurende het hele jaar. Bekijk de officiële ProBox-wedstrijdkalender om te weten wanneer u het gevecht kunt streamen.

In het VK en Ierland

Sky Sports

Prijs: vanaf 46 EUR per maand

Sky Sports zal de wedstrijd van zaterdagavond live uitzenden voor kijkers in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Je hebt een creditcard of bankpas nodig om je aan te melden.

Hoogtepunten van bokswedstrijden op YouTube

Je kunt de laatste hoogtepunten, standen, commentaar en nieuws over het boksen bekijken op het YouTube-kanaal van Showtime Sports, het YouTube-kanaal van BT Sport Boxing, het YouTube-kanaal van DAZN, het YouTube-kanaal van ESPN en het YouTube-kanaal van PBC On FOX.

Terence Crawford vs. David Avanesyan: starttijd

Zaterdag 10 december is het tijd voor de ultieme krachtmeting wanneer Terence Crawford en David Avanesyan het tegen elkaar opnemen in Nebraska. De verslaggeving van het gevecht begint naar verwachting om 21.30 uur ET / 03.30 uur MET.

Terence Crawford vs. David Avanesyan: wie wint?

Naam Terence Crawford David Avanesyan Boksrecord 38-0-0 (29 KO’s) 29-3-1 (17 KO’s) Leeftijd 35 34 Categorie Weltergewicht Weltergewicht Houding Southpaw Orthodox Hoogte 173 cm 173 cm Spanwijdte 188 cm 174 cm

Terence Crawford vs. David Avanesyan: kansen

Zal Terence Crawford winnen tegen David Avanesyan? Dit zijn de meest recente kansen volgens Betting Insider Journal.

Bokser Kansen Terence Crawford -1450 David Avanesyan +750

Beroemdheden in de ring

Kampioenen als Artur Beterbiev en Canelo Álvarez zijn niet de enigen die hun talenten naar de ring brengen. Verschillende beroemdheden, waaronder voormalige beroepssporters, hebben de afgelopen jaren een bokscarrière opgebouwd. Ontdek hieronder welke opmerkelijke wedstrijden van grote namen eraan komen.

Boksen 2022/23 wedstrijdkalender: alle grote aankomende gevechten

Hier zijn enkele van de grootste aankomende gevechten. Gebruik je VPN om de bokspartijen veilig te streamen.

Datum Evenement Plaats Zender 10 december 2022 Terence Crawford vs. David Avanesyan Omaha, Nebraska BLK Prime (PPV) 13 december 2022 Naoya Inoue vs. Paul Butler Tokyo ESPN+ 28 januari 2023 Jermell Charlo vs. Tim Tszyu (Nog niet bevestigd) (Nog niet bevestigd) 2 februari 2023 Josh Taylor vs. Jack Catterall Glasgow ESPN+

