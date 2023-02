Come trasmettere in diretta streaming il Roland Garros 2023 online

Diverse piattaforme di streaming trasmetteranno il Roland Garros di Francia per l’Italia. Puoi guardare in streaming la diretta dell’Open di Francia in modo sicuro in pochi semplici passaggi:

Guarda l’Open di Francia in diretta streaming gratuitamente

Zattoo

Prezzo: gratis

Canali: BBC e ITV

Zattoo Svizzera è un’ottima alternativa per guardare tutti i canali BBC e ITV in diretta e gratuitamente. Per guardare l’Open di Francia in diretta online, sintonizzati sulle trasmissioni ITV del torneo.

ITV Hub

Prezzo: gratis

Canali: ITV4

ITV Hub è la casa online di tutti i contenuti di ITV, con eventi sia on-demand che in live streaming, tra cui l’Open di Francia 2022. Controlla il programma prima di sintonizzarti sui tornei. Troverai anche popolari serie TV britanniche, film, programmi per bambini e una varietà di altri sport.

9Now

Prezzo: gratis

Canali: Channel 9

Channel 9 in Australia offre uno streaming gratuito di tornei di tennis selezionati, tra cui l’Open di Francia 2022. Assicurati di controllare il programma per sapere quando sintonizzarti sui grandi match.

France TV

Prezzo: gratis

France TV è una delle emittenti ufficiali francesi dell’Open di Francia 2022 e un modo fantastico per guardare tutti match in diretta (con commento in francese). L’emittente pubblica offre anche una varietà di film in lingua francese e straniera, serie TV, documentari e sport in diretta.

RTBF

Prezzo: gratis

La RTBF belga trasmetterà l’Open di Francia 2022 in diretta online con commento francese. Il servizio gratuito è anche un ottimo modo per guardare altri sport come la Formula 1, il MotoGP e gli eventi ciclistici tra cui il Tour de France.

ORF

Prezzo: gratis

Il servizio austriaco ORF offre streaming gratuiti dei match dell’Open di Francia con commento tedesco. Oltre al tennis Open di Francia, ORF è anche una fonte affidabile per MotoGP, F1 e diversi eventi ciclistici.

Altri servizi di streaming per guardare l’Open di Francia 2023

Peacock

Prezzo: a partire da 5$

Gli spettatori negli Stati Uniti possono anche guardare il tennis dal Roland-Garros in diretta tramite il servizio di streaming della NBC, Peacock. Il piano gratuito di Peacock offre molti programmi TV e film popolari, ma dovrai passare a Peacock Premium per guardare l’Open di Francia e altri sport dal vivo. La buona notizia è che offre una prova gratuita di sette giorni. Clicca qui per vedere il programma completo.

Sling TV

Prezzo: a partire da 35$

Canali: NBC, Tennis Channel

Con Sling Orange puoi trasmettere in streaming la maggior parte delle partite dell’Open di Francia 2022 tramite NBC o passare al pacchetto Sports Extra per 10$ in più per accedere al Tennis Channel. Sling ha molti altri canali per guardare TV, film, documentari e altro popolari e offre app per cellulari, tablet e smart TV. Offre una prova gratuita di tre giorni.

Eurosport

Prezzo: 7£ al mese o 40£ all’anno

Canali: eurosport 1 e Eurosport 2

Guarda l’Open di Francia 2022 in diretta su Eurosport, che fornisce una copertura in diretta delle partite. Assicurati di controllare il programma ufficiale di trasmissione. Il servizio offre una prova gratuita di sette giorni e offre anche una selezione di calcio, ciclismo e tennis.

Amazon Prime Video

Prezzo: 6€ al mese

Gli spettatori in Francia possono utilizzare Amazon Prime Video per trasmettere in streaming tutti i match nelle 10 nuove sessioni serali (23 maggio-1 giugno), tutte le partite al Simonne-Mathieu Court e tutte le partite dalle semifinali in poi, inclusa la finale del doppio misto. Puoi trasmettere in streaming il tennis su Amazon Prime Video sul tuo browser o tramite le sue app per smartphone, tablet e smart TV. Amazon Prime Video ti dà anche accesso a migliaia di programmi TV, film pluripremiati e programmi originali on demand.

YouTube TV

Prezzo: 65$ al mese

Canali: NBC, Tennis Channel

Vai su YouTube TV per usufruire di una prova gratuita di cinque giorni e guardare la TV in diretta da oltre 85 canali. Per guardare il Roland Garros, ti consigliamo di sintonizzarti su NBC o su Tennis Channel (incluso senza costi aggiuntivi).

Nota: avrai bisogno di una carta di credito/debito statunitense per iscriverti a YouTube TV. Puoi comunque iscriverti a YouTube TV tramite Google Play, anche se non disponi di una carta di credito/debito statunitense.

FuboTV

Prezzo: a partire da 70$

Canali: NBC, Tennis Channel

La piattaforma di streaming online è ben consolidata tra gli appassionati di sport. Per guardare l’Open di Francia, ti consigliamo di sintonizzarti su ESPN o NBC o pagare un extra per un aggiornamento del pacchetto che include Tennis Channel.

Nota: potrebbe essere necessaria una carta di credito emessa dal paese da cui stai tentando di iscriverti (Stati Uniti, Canada, Spagna).

Hulu + Live TV

Prezzo: 70$ all’anno

Canali: NBC

Il servizio tv in diretta di Hulu include NBC, che trasmette le partite dell’Open di Francia. Il componente aggiuntivo TV in diretta del servizio offre più di 75 canali e ti dà anche accesso a stagioni complete di programmi TV di successo e film on demand.

Nota: avrai bisogno di una carta di credito / debito statunitense per iscriverti.

TSN e RDS

Prezzo: 20$ canadesi al mese

Gli spettatori in Canada possono guardare l’Open di Francia in diretta streaming in inglese su TSN o scegliere il commento francese su RDS. TSN offre, inoltre, la copertura in diretta degli eventi ATP e WTA Tour durante tutta la stagione.

Nota: avrai bisogno di una carta di credito canadese per iscriverti.

Quando inizia l’Open di Francia?

L’Open di Francia 2023 inizia il 22 maggio e dura fino al 5 giugno 2023. Puoi trovare maggiori informazioni e notizie sul sito ufficiale dell’Open di Francia.

